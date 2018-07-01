Тарасенко - Свидетельство Нового Завета: лидер первой общины и брат Господа

Признание допущения, гласящего, что Послание появилось как сборник поучений Иакова Праведного, в качестве обоснованного приводит к необходимости уделить должное внимание личности иерусалимского «епископа». Прежде всего обратимся к Новому Завету, свидетельства которого о нем следует разделить на две разные по характеру группы. К первой из них относится непосредственно само Послание, в котором читатель может обнаружить некоторую занимательную информацию о его создателе (подробнее см.: 1.3.4. Свидетельство Послания: набожный иудео-христианин). Ко второй же – Послание Галатам и Деяния Апостолов, сообщения которых зачастую имеет характер случайных фраз; они довольно немногословны, но тем не менее дают некоторую почву для заключений. Далее вкратце рассмотрим имеющиеся свидетельства из источников, относящихся ко второй группе.

Гал. 1:19 – единственный текст об Иакове, информация которого совпадает с патристической традицией о близкой родственной связи между Иисусом и Иаковом. К этому следует добавить, что Иаков как брат Иисуса очень кратко, без всякой связи между его авторитетом в среде народа и самой казнью, как это сделано в Церковной истории Евсевия Памфила (см. далее), упомянут также в Древностях Иосифа Флавия (Jos. Ant., XX, 200). Кроме того, буквальное прочтение данного стиха позволяет говорить об апостольском звании Иакова;[1] впрочем, это могло быть частным мнением Павла, ибо Иаков не упоминается в качестве кандидата при избрании нового апостола вместо выбывшего Иуды Искариота, несмотря на присутствие там братьев Иисуса (Деян. 1:14).[2] Гал. 2:9 – исключительное упоминание Иакова как одного из «столпов» (stu/loi) ранней Церкви в числе уже весьма известных Петра и Иоанна (лидирующее положение которых показано в Деяниях апостолов). С разной степенью акцентирования внимания на этом, возможно случайном, факте некоторые исследователи отмечают, что его имя стоит прежде имен учеников Христа, апостолов из числа Двенадцати,[3] однако вряд ли это можно рассматривать в качестве еще одного серьезного свидетельства о лидерстве брата Иисуса. Гал. 2:12 – в этом месте иерусалимский лидер представлен опосредованно во фразе «некоторые от Иакова», которую вполне можно было бы заменить на «фарисеи из Иерусалима» (ср., напр.: Ин. 1:19, 24), ибо в первой церкви их, похоже, было много, а кроме того они были довольно активны (ср. Деян. 15:5 и 21:20). Наши знания о реальном авторитете «брата Господа» позволяют сделать подобную замену. К сожалению, невозможно определить цель этого визита и олицетворить иерусалимских эмиссаров с «лжебратьями», которые, как можно понять из образной речи апостола Павла в Гал. 2:4, желали вернуть паулинистские общины в рамки иудео-христианства.[4] Также трудно сказать, насколько здесь подразумевается участие самого Иакова, от лица которого в Антиохию пришли столичные ревизоры.[5] Нежелание апостолов и пресвитеров ассоциировать себя с «вышедшими от нас» (Деян. 15:24) может отчасти свидетельствовать о непричастности иерусалимского «епископа» к этой делегации. Деян. 12:17 – Иаков без какого-либо поясняющего дополнения к его имени – так, словно всем читателям понятно, о каком именно человеке идет речь[6] – упомянут в качестве настолько важной фигуры, что сам апостол Петр после своего чудесного освобождения просит церковь: «…сообщите Иакову и братьям эти [новости]».[7] Деян. 15 – Иаков выступает в роли главы первого апостольского собора и своеобразного третейского судьи между сторонниками и противниками идеи обрезания для язычников в тот важный исторический момент, когда христианские общины Диаспоры по сути выбрали свой независимый от палестинского иудаизма путь; две ключевые фразы показывают его лидирующее положение на соборе: «послушайте меня» (ст. 13: avkou,sate, mou) и «поэтому я рассудил» (ст. 19: dio. evgw. kri,nw).[8] Деян. 21:18-25 – Иаков изображен духовным лидером, окруженным местными старцами, к которому с отчетом и за советом приходят миссионеры из Европы; фраза «так что сделай то, что тебе скажем» (ст. 23: tou/to ou=n poi,hson o[ soi le,gomen) свидетельствует об авторитете, достаточном для разрешения галахических конфликтов.[9] Его же исчезновение из поля зрения автора Деяний после ареста Павла в Храме можно объяснить тем, что иерусалимские христиане не заступились за апостола вовсе, или их заступничество было настолько малозначительным, что хронист не счел нужным повествовать о нем.[10]

Последние из приведенных мест (№ 5, 6) вовсе не изображают Иакова Праведного палестинским ригористом и легалистом, каким его порой изображают современные ученые; [11] скорее, в них он показан духовным авторитетом, пытающимся не допустить разрастания скандала, вызванного различными понимания миссии к язычникам, и тем самым сохранить зыбкий мир между двумя ветвями зарождающегося христианства [12] (которое пока еще воспринималось как новое, сектантское образование внутри иудаизма – подробнее см.: 2.3.2. Новая секта последователей Иисуса из Назарета). Пожалуй, в контексте Деян. 15 и 21 нашему персонажу более подошла бы характеристика «иудео-христианский пиетист» и «миротворец». [13]

К сожалению, сохранившиеся источники ничего не сообщают о чудесном обращении Иакова, а также его духовном и карьерном росте. Несомненно, что Иаков сделал быструю и блестящую карьеру, так как еще в праздник Суккот, а значит за полгода до трагического Песаха (Ин. 7:2), он скорее всего был среди братьев Иисуса, не веровавших в его мессианство (Ин. 7:5). [14] Нейтральные, сделанные как бы мимоходом упоминания Иакова в синоптических Евангелиях при ссылках на родственников Иисуса никоим образом не помогают определить его отношение к мессианству собственного брата. (Ср. отношения между Иисусом и его семьей в: Мк. 3:21, 31-35. [15] ) Это неверие близких родственников особенно показательно, если учесть, что к тому времени Иисус уже несколько раз явил мессианские знамения, в том числе – на двух праздниках Песаха (Ин. 2:13; 6:4). Новый Завет также не содержит какой-либо информации о чудесном превращении братьев Иисуса из неверующих скептиков в Ин. 7:5 в так сказать «странствующих служителей» в 1 Кор. 9:5. [16] Беглое упоминание Иакова среди тех многих, кому явился Мессия после воскресения (1 Кор. 15:5-8), не дает достаточного основания сделать заключение о его обращении именно как результате встречи с воскресшим Иисусом, ведь даже Евсевий как коллекционер и аналитик ранних христианских писаний ничего не сообщает об этом (Eus. Hist. eccl., I, 12, 5). [17]

Поэтому сторонний наблюдатель остается в совершенном неведении, каким образом некий Иаков, изредка и вскользь упоминаемый в Новом Завете, [18] был избран лидером иерусалимской общины, по сути дела – первой и центральной церкви раннего христианства. (Напомним, что апостол Петр, который в Ин. 21:15-17 назначен пастырем овец Христовых, упоминается 181, а «апостол язычников» Павел – 177 раз. [19] ) К сожалению, даже патристическая традиция не сообщает, получил ли Иаков свое служение в Иерусалиме как одаренный человек или как старший из братьев Иисуса. [20] Учитывая же клановое устройство древних обществ Ближнего Востока, вполне можно допустить, что в то время именно родственная связь с Мессией во многом стала определяющей при назначении Иакова и других христиан на руководящие посты в новом религиозном движении (Eus. Hist. eccl., III, 11; 20, 6). [21]