Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Пресвятой Девы Марии

Представленные здесь наблюдения очень многим могут показаться непонятными, неприемлемыми, и даже скандальными.

Но это лишь потому, что христиане давно забыли об аскетической сути своего учения и так приспособили его к потребностям своей плоти, что теперь не могут даже представить себе, каково оно было изначально и в чём заключается «жизнь с избытком», которую пришёл дать нам Иисус Христос. (Ин 10: 10)

В связи с этим целью настоящего наблюдения является напомнить им о забытой основе учения, чтобы, укрепившись чётким представлением о нём и приобретя духовную стойкость, они не согнулись перед испытаниями и свой последний выбор сделали согласно воле Божией.

Электронное издательство “Credo”

Буэнос-Айрес, 2016

Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia

Tainstvo Presviatoy Devi Marii Bogorodici : bibleiskie nabliudenia / Natalia Ter-Grigorian de Demianiuk. - 1a ediciуn especial - Ciudad Autуnoma de Buenos Aires: Credo, 2016.

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ISBN 978-987-45821-1-9

Ты дай Мне нерушимое сокровище без порока, жемчужину девственности, оплот человека. 1

«Таинство Пресвятой Девы Марии Богородицы» имеет непосредственное отношение к Пресвятой Троице, о которой я писала во всех моих трудах,2 и касается цели творения - Человека в его совершенном виде, то есть как Образ и Подобие Творца – Вселенского Разума. И в этом смысле предлагаемое наблюдение является продолжением моего предыдущего труда, изданного под названием «Библейский ключ к сути Богочеловека и Земли Божией, или ещё раз о пророчестве Ноя» (Буэнос –Айрес, 2015), в котором суть Богочеловека выявлена на фоне двух противоположных и следующих один за другим миров: мира проклятия и мира благословения.. Те же миры в этом новом труде освещаются уже в контексте главных женских образов Библии. Но прежде, чем перейти к их рассмотрению, посмотрим, каково, согласно Библии, взаимоотношение мужчины и женщины в аспекте творения.

Человек, созданный по образу и подобию Творца, в Библии называется Адамом – живой душой, или живой формой, воплощающей Вселенский Разум. Уже одно это говорит о его огромной важности для Бога, которую, впрочем, замечали многие библейские пророки и патриархи. Многострадальный Иов, например, задавался риторическим вопросом, обращённым к Богу:

«Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?» (Иов 7: 17-18)

Чтобы человек, или Адам, понял и ощутил на себе всё своё значение и всю свою важность для Бога, Бог, по аналогии с Собой, создаёт в нём же и из него же его подобие, то есть образ самого Адама в виде жены и славы его Евы, ибо, как говорит апостол Павел, «он (муж3) есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.» (1 Кор 11: 7)

Вспомним, что Ева находилась в Адаме, как Адам в Боге, и что Бог проявился в Адаме, как Адам проявился в Еве. Чтобы понять, как могла Ева находиться в Адаме, посмотрим, как Бог описывает создание Адама.

Во второй главе Бытия мы читаем:

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание

жизни, и стал человек душею живою» (Быт 2: 7)

Исходя из этих слов, созданный из праха первоначальный человек состоял из двух частей: из души, то есть формы мысли, и дыхания, дающего жизнь этой форме. Однако многие богословы путают дыхание с духом, поскольку фразу

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1. Авторский перевод фрагмента из греческого Апокалипсиса Ездры в издании: Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos… A.Piñero. EDAF Madrid-Buenos Aires – 2007, стр. 145: “Dame tú el tesoro sin corrupción e inviolable, la joya de la virginidad, la muralla de los hombres”.

2. Наиболее кратко в главе «Почему Ислам обвиняет христиан в многобожии или ещё раз о Пресвятой Троице» из моей книги «Болезни земной Церкви, или вопреки учению Иисуса Христа» (Буенос-Айрекс 2015)

3. Примечание автора

«вдунул в лице его дыхание» понимают, как вдунул в лице его дух, и этим закладывают основу ошибки, приводящей их к тупику, ибо состав человека воспринимается ими как плоть из праха и дух. Между тем речь здесь идёт лишь о живой душе как о дышащем сосуде, который ещё не наполнен духом. То, что дыхание и дух не тождественны, видно хотя бы из следующих слов, приводимых пророком Исаией:

«Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.» (Ис 42: 5)

Как видим, дыхание и дух здесь представлены как две разные духовные субстанции. В самом деле, ведь функции дыхания и духа совершенно разные. Дыхание присуще душе, которая представляет собой воплощение Слова Божиего в некий род очень тонкой, невидимой нашим глазам материальной формы, предназначенной для вечной жизни, а дух – её наполнитель. Отсюда мы можем сделать вывод, что первый человек в лице Адама и Евы представлял собой обладающее дыханием тело, иначе называемое живой душой, или живой формой Божественной Мысли, или живым сосудом. И когда Бог создавал из ребра Адама Еву, Он, по сути, создал образ дыхания жизни Адама и потому последний назвал его Евой, то есть жизнью, которая проявляется через чувства души, то есть через то, что её оживляет, или проявляет.

Саму же необходимость явления Евы перед Адамом Бог объясняет следующим образом:

«не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт 2: 18)

Поскольку Адам был создан как образ и подобие Божие, то эти слова можно было бы отнести и к Самому Богу, Который так же нуждается в человеке, и сказать: не хорошо Богу без человека, поэтому «сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт 1: 26), то есть Адама.

Таким образом мы понимаем, что Адам для Бога – то же, что Ева для Адама, и тем более, что это подтверждают слова пророка Исайи, который, определяя отношение Бога и человека, говорит:

«твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его(...)» (Ис 54: 5).

Сказанное означает, что Бог смотрит на человека не только как на сына, - ибо Он его создал, - но и как на супругу, - ибо Он его создал с целью Самопроявления. Поэтому мы можем сказать, что, как Бог относится к Адаму, так и Адам относится к Еве, то есть Ева – это образ того, каким Бог видит Адама. А под образом должно пониматься единство оригинала и копии. Как сказано в Бытии,

«(...) и будут [два] одна плоть.» (Быт 2: 24)

Их единство сродни единству мысли и выражающего её слова. Это единство Бога (как Отца и Супруга) и человека (как Сына и Супруги, или Адама и его жены Евы).

В этом единстве, иначе называемом браком, основа мира. Мысль эта, исходящая из логики библейского текста, находит своё прямое подтверждение в апокрифическом Евангелии от Филиппа, где мы читаем:

«(...) основа [мира - человек], основа же [человека - это брак]. Познайте [общение] неоскверненное, ибо оно обладает [великой] силой. Его образ существует в оскверненной форме.» (Ап. Еванг. От Филиппа, 60)

Но, как это очевидно из последней фразы, речь здесь идёт не об известном нам браке, который называется осквернённой формой брака, а о другом, - о единстве человека и Бога, которое достигается лишь в том случае, когда копия совершенна, то есть создана не человеком, а Самим Богом посредством Святого Божьего Духа, Который один может обеспечить отражение Бога в человеке, как в совершенном зеркале, без малейшего искажения.

Но святость не может быть навязанной. Она лишь тогда является святостью, когда из возможной альтернативы – добро или зло, правда или ложь –человек избирает добро и правду, которые всегда святы. И выбор этот делается, как сердцем, так и духом. Однако Адам, как уже было отмечено, ещё не был наполнен никаким духом, ибо, желая испытать его, Бог показал ему эти два альтернативных духа и дал ему свободу выбора между ними. В Библии они символизируются двумя Деревьями, посаженными посреди райского сада, куда Бог поместил человека, а именно: Древом Жизни и Древом Познания добра и зла. Указав на них человеку, Он сказал ему: «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2: 16-17)

Отсюда ясно, что деревья эти олицетворяли ещё и два возможных состояния человека, связанные с духом, который он изберёт: одно, исполненное Жизни, а второе – несущее смерть. Иными словами, Бог, создавший человека для вечной Жизни, предупредил его, что если он вкусит плод древа познания добра и зла, жизнь его станет временной, то есть он станет смертным. А это значит, что, кроме вечности и времени, деревья эти, фактически, указывали также на альтернативные пути для него или на альтернативные миры. Последовав Слову Божиему, человек приобретал вечную, то есть истинную Жизнь, а ослушавшись Его, попадал в мир временный, то есть иллюзорный.

Зная заранее, что человек изберёт по «плоти»4 и поэтому его выбор падёт на Древо познания добра и зла, Бог позволил ему идти по избранному пути, чтобы тот, пройдя через все связанные с ним испытания и познав таким образом, что такое жизнь и что такое смерть, мог сделать свободный выбор между ними. Иными словами, он закалял его в огне, как закаляется сталь для крепости и качества, ибо когда человек избирает добро и истину, он насыщается ими и становится с ними одно. Когда же он избирает зло и ложь, то, соответственно, насыщается злом и ложью и становится одно уже с ними. Между тем добро и правда есть не что иное, как свидетельство присутствия Святого Божиего Духа в человеке, проявляющееся через любовь - источник Жизни, тогда как зло и ложь, наоборот, свидетельствуют о присутствии в нём чужого, нечистого духа, ведущего его к смерти. Но для того, чтобы дух, избранный человеком не погубил его непоправимым образом, Бог сделал так, чтобы в создании его временно жили оба духа. Так, судьба человека в вечности целиком будет зависеть от того, какой из этих духов в нём перевесит, «ибо, - как говорит Христос относительно степени исполненности человека Святым Духом в час суда, - кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13: 12)

Поэтому псалмопевец Давид, возлюбивший Святость Бога, Создателя Жизни, следующим образом обращался к Нему:

«А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.» (Пс 16: 15)

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4. Слово «плоти» я взяла в кавычки, так как речь пока идёт не о смертной плоти, а о той материальной субстанции, из которой была создана душа человека. См. главу «О теле воскресения» из моей книги «Болезни земной Церкви, или вопреки учению Иисуса Христа» (Буэнос-Айрес 2015)

Ведь что включает в себя понятие правды? - Это верное до святости отражение

Мысли (Вселенского Разума) в Слове, что достигается лишь абсолютной чистотой «зеркала», или абсолютной чистотой совести, не позволяющей никакого искажения Мысли в Слове. А чистота совести обязана не просто преобладанию в человеке Святого Божиего Духа, а Его полной власти над ним, при которой Мысль и Слово его составляют одну суть. Это значит, что, когда человек в святости правды смотрит на Бога через Его же Слово, он проникается этим Словом и отражает Его, становясь одно с Богом. Как говорил апостол Иоанн, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.» (Ин 1: 1)

Так же Ева – подобие Адама: когда она в святости правды смотрит на Адама (разум, из которого исходит), то отражает его, становясь с ним одной «плотью», то есть плоть её приобретает форму разума, или мысли Адама.

По сути дух правды – это и есть Святой Дух – одна из ипостасей Пресвятой Троицы. А взаимоотношение её ипостасей, как я показала это в книге «Болезни земной Церкви, или вопреки учению Иисуса Христа» (Буэнос-Айрес 2015), подобно взаимоотношению Мысли (Отец), проявляющего её Слова (Сын) и Совести, ответственной за точность этого проявления (Святой Дух). В наличии этой точности, или Святого духа в человеке, и есть основа его вечной Жизни. Но если место Святого Духа занимает нечистый дух лжи, тогда совесть отсутствует и слово не отражает Мысли, или искажает её, вследствие чего Жизнь разрушается смертью. Именно поэтому Иисус Христос подчёркивает жизненную важность Святого Духа, говоря:

«всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф 12: 31-32)

Всё сказанное, как было отмечено выше, имеет прямое отношение к таинству Девы Марии Богородицы, главным действующим лицом которого является именно Святой Дух. Но чтобы понять это таинство лучше, нам прежде следует разобраться в том, что же произошло с Евой, или каков был путь, избранный ею. Поэтому начнём с Евы, или с мира Евы, где главным действующим лицом является нечистый дух, называемый в Библии Змеем.

Ева

проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми;

ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах

во все дни жизни твоей (Быт 3: 14)

От жены начало греха, и чрез неё все мы умираем.

(Сир 25: 27)

И случилось так, что Ева, обманутая Змеем, этим самым хитрым из зверей полевых, и поддавшись чувствам плоти своей, ослушалась Бога, а через неё автоматически ослушался Его и Адам, ибо они составляли вместе «одну плоть». Таким образом, было положено начало тягостному и длительному пути иллюзорной жизни, в которой царствуют ложь и смерть. Вот, как Бытие описывает роковой обман диавола:

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.» (Быт 3: 1-7)

Итак, Слову Божиему «смертью умрёшь» (Быт 2: 17), змей противопоставил своё лживое «нет, не умрёте (...) а будете, как боги, знающие добро и зло». И Ева и Адам по неосведомлённости своей соблазнились этим словом, возбудившим в них гордость и высокомерие, и даже не поняли, что предназначенному для них Богом совершенному знанию предпочли предложенные им несовершенные и лживые познания.

Как сообщает Бытие, до ослушания Адам и Ева «были оба наги”, “и не стыдились” этого. (Быт 2: 25), потому что они ещё не знали никаких одежд: ни одежд Жизни, ни одежд Смерти, которые целиком зависят от обитающего в них духа. После же ослушания первое, что они испытали, было осознание своей наготы и чувство стыда от этого. Желая скрыть свою нагогту, они, как нам сообщает Бытие,

«сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт 3: 7)

Как видим, виновником их стыда явился нечистый дух Змея, внедрившийся в них сразу же после того, как они съели плод с Древа познания добра и зла, который возбудил в них ещё и половое сознание. Оно было обусловлено тем, что Адам и Ева прислушались к Слову Змея, а не к Слову Бога и, таким образом, исказили в себе образ Творца, преобразившись в образ той твари, к Слову которой прислушались.

В таком состоянии они уже не могли оставаться в саду Божием и были изгнаны оттуда в мир иллюзорный. Но прежде, чем изгнать их, Бог Сам сшил для них «кожаные одежды» (Быт 3: 21), - по сути, тело из плоти и крови, не позволяющее им вернуться в рай, ибо нечистый, разрушительный дух, который они носили в себе, был противен основам созданной Богом Жизни. Под «пламенным мечом обращающимся», который Господь «поставил на востоке у сада Едемского», «чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт 3: 24), фактически, подразумеваются эти полные огненных страстей плотские одежды. Иначе говоря, Меч этот - второе, или внешнее тело человека, отделившее его от Бога, ибо, как сказал апостол Павел,

«водворяясь в теле , мы устранены от Господа» (2 Кор 5: 6)

Это значит, что смертное тело Адама и Евы стало преградой, не позволяющей им вернуться в Царство Бога. Оно пленило душу человека, которая, как уже было сказано, является его внутренним, духовным телом. О существовании же у него двух тел свидетельствует апостол Павел, который сказал:

«Есть тело душевное, и есть тело и духовное» (1 Кор 15: 45)

Но здесь я должна немного отвлечься в связи с досадной оплошностью в переводе или в толковании текста, которая привела ко многим заблуждениям относительно тела человеческого. Состоит она в том, что под телом душевным по логике сообщения имеется в виду именно внешнее, смертное тело, а под телом духовным – тело внутреннее, душевное. Об этой ошибке в интерпретации переводчика я говорила и в прошлых моих трудах,5 поэтому здесь не буду вновь останавливаться на ней, тем более, что она чётко проявляется в логике других сообщений апостола Павла на ту же тему, например, когда он противопоставляет ум плоти:

«Итак, - говорит он, - тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.» (Рим 7: 25)

Ум, как известно, это качество дущи, поэтому нетрудно догадаться, что раздвоение апостола обязано двум телам его – телу ума, то есть душе, или внутреннему телу, - и телу смертному, или внешнему, подразумеваемому под кровью и плотью. То же самое мы находим и в следующих его словах:

«Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим 7: 22-24)

Ясно, что здесь мы сталкиваемся с противоборством между законом ума, то есть внутреннего человека, и законом членов, то есть внешнего человека, или «тела смерти».

О том же свидетельствувет и следующее сообщение апостола Павла, из которого видно, что под внешним телом он имеет в виду видимое, смертное тело человека, а под внутренним – невидимое, бессмертное:

«(...) если внешний наш человек и тлеет, - говорит он, - то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.» (2 Кор 4: 16-18)

Эти же два тела имеет в виду и Сам Господь, когда говорит, обращаясь к

фарисеям:

«(...) ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» (Лк 11: 39-40)

Говоря о внешнем теле Иисус и апостолы, таким образом, подразумевают кровь и плоть, которая является не чем иным, как одеждой смерти, или, как говорит апостол Павел, «телом смерти», потому что

«плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления» (1 Кор 15: 50).

Противопоставляя их душе, Сирах подчёркивает их смертоносную суть:

«(…) о злом будет помышлять плоть и кровь. (…), а люди все - земля и пепел.» (Сирах 17: 30-31)

Соломон же раскрывая суть происшедшей трагедии, говорит:

«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его.» (Прем 2: 23-24)

Именно поэтому Иисус Христос, называя древнего Змея диаволом, говорит о нём:

«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.» (Ин 8: 44)

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5. См., например, «Болезни земной Церкви, или вопреки учению Иисуса Христа», Буэнос-Айрес 2015. гл. «О теле воскресения», II.

Господь называет его человекоубийцей, потому что, отделив человека от Бога, он, фактически, убил его, то есть сделал его смертным. Это был акт, направленный против Творения, суть которого - Жизнь, и поэтому это был акт против Жизни в истинном смысле этого слова, и заключался он во внесении в творение лживого слова, почему Господь и сказал ему тогда:

«...проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей; ...» (Быт 3: 14)

Когда Господь говорит «проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми», Он говорит, фактически, о том, что образ обманщика – змей - проклят перед всем живым, приобретшим из-за него смертные плоть и кровь, и прежде всего перед человеком, который стал смертным, то есть прокляты не сами смертные или наказанные смертностью, а он сам, этот древний змей - падший херувим, который «не устоял в истине».

Далее посмотрим, что хочет сказать Священное Писание, характеризуя это проклятие как хождение на чреве и питание прахом?

В буквальном смысле все змеи ползают на чреве и питаются живой плотью, - той, что, согласно Бытию, создана из праха и в прах должна возвратиться (Быт 3: 19), - но здесь аллегория: под чревом змея имеется в виду чрево ада, то есть Слово Лжи. Об этом мы читаем у Сираха, который, констатируя: «Душа моя была близка к смерти» (Сирах 51: 8), благодарит Бога за избавление её «от погибели и от сети клеветнического языка, от уст, сплетающих ложь..., от скрежета зубов, готовых пожрать» его. Иными словами, он благодарит Бога за то, что Бог извлёк его душу «...из глубины чрева адова» и избавил её от «языка нечистого и слова ложного, от клеветы пред царём языка неправедного...» (Сирах 51: 3-8)

Из этих слов становится ясно, что под чревом адовым, которое есть чрево змея, подразумевается язык нечистый, слово ложное и клевета, а под царём языка неправедного – сам Змей, то есть лжец, возомнивший себя Богом и лживым словом своим положивший начало осквернённому, «ходящему на чреве» миру, потому что ходить на чреве – значит опираться на чрево, то есть жизнь свою сообразовывать с требованиями чрева, быть рабом чрева, пропитанного тщеславием и ищущего лишь удовлетворения в пище и половых влечениях, приводящих в лучшем случае к рождению смертных детей, а в худшем – к беспорядочному блуду, вплоть до разного рода извращений.Однако, как говорит апостол Павел,

«Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» (1 Кор 6: 13)

Это значит, что временное чрево противопоставляется телу, под которым имеется в виду предназначенная для вечности душа, то есть Адам, или «внутренний человек» (Рим 7: 22; 2 Кор 4: 16). Это значит также, что, по большому счёту, человек не властен ни над своим, ни над чужим телом, ибо оно для Господа, а не для какой-либо иной твари.

Тем не менее по какому-то дьявольскому ухищрению человеку свойственно путать душу свою с внешним телом, или этим самым «чревом», что отражается даже в языке. Например, русское слово «живот» в определённом смысле является синонимом слова «чрево», под которым понимается , как собственно живот, так и жизнь. Причём, если этимологически эта жизнь должна касаться именно живота, в народном и языковом сознании живот очень часто ассоциируется с душой. Так происходит подмена понятий, и потребности живота связываются с потребностями жизни, тем более, что с ним, то есть чревом, связаны также деторождение и всякого рода половые влечения. Человек, не умеющий отличать эти понятия, служит чреву своему как жизни своей, а не Господу Богу, Который есть Дух Жизни. К тому же, выдвигая вперёд логику «чрева», он побуждает и других служить ему . О поклоняющихся чреву апостол Павел так и говорит, что они: «(...) служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных.» (Рим 16: 18).

Таким образом, служителей чрева он противопоставляет служителям Христа.

А в другом месте тот же апостол предрекает им гибель, говоря:

«Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном.» (Фил 3: 19)

Под срамом имеются в виду всяческие извращения, возникающие на основе угождения чреву, ибо чрево ненасытно и эгоистично. Чем больше человек ему угождает, тем большего оно требует разнообразия, как в пище, так и в наслаждениях. Чревом же древний змей, или дракон, обольщает человека, делая так, что последний путает его с Богом и вместо служения Творцу служит ему как Господу. Но Христос нас предупреждал об этом, определяя Бога следующим образом: «Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых» (Мк 12: 27)

Под мёртвыми подразумеваются те, кто, смешивая потребности души с потребностями «чрева», служат чреву, которое временно, а потребности души, ответственной за вечную жизнь человека, относят на второй план или вовсе не замечают. Иными словами, Бог не есть Бог крови и плоти, которые распадаются в прах, а есть Бог души, живущей вечно.

Но так как по грехопадению Адам предоставил свою душу чужому духу, Господь предрёк ему изнурительную временную жизнь во плоти и неминуемую смерть:

«За то, что ты послушал голоса жены твоей, - сказал Он ему, - и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.» (Быт 3: 17-19)

Эти слова являются, фактически, описанием той иллюзорной жизни, которую он избрал себе по ошибке, будучи обманут змеем.

Далее в Бытии говорится, что «нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.» (Быт 3: 20)

На самом же деле Ева стала матерью всех временно живущих, то есть тех, кто рождается, чтобы умереть, ибо первенцев своих она родила, уже будучи в «кожаных одеждах» и вне рая. Иными словами, она стала матерью тех, кого Бог называет прахом («прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3: 19)) и кого поедает змей («будешь есть прах во все дни жизни твоей»(Быт 3: 14)), то есть тех, кто рождается по похоти человеческой.

Итак, семя Бога, - Отца Творения, - было заменено семенем раздора, возросшим в Адаме как мысль: «Я сам могу быть отцом и творцом». При этом Адам, поставив себя на место Бога, не заметил, что тем самым разрушил единство творения в Боге. Так каждый отделённый от Бога Aдам является потенциальным противником другого, ибо пренебрегает объединяющим всех началом. Это пренебрежение чувствуется даже на уровне семьи в зависимости от степени испорченности Адама. Сначала он распадается на враждующие между собой племена, расы, народы; потом на враждующие семьи; затем на враждующих между собой членов семьи и, наконец, разделяется в себе самом. Так возрастает вражда на земле, доходящая всё чаще и чаще до кровопролитных войн, в которых царствует ложь, ибо даже понятие человека о правде распадается у него на свою и на чужую правду, то есть в понятие о частности правды, чем по сути утверждается ложь.

Вред и разрушения, связанные с отделением человека от Бога неисчислимы и многогранны. Зная эту взаимосвязь вещей и явлений, Бог, Который ещё до грехопадения говорил Адаму и Еве «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (...)» (Быт 1: 28), теперь сказал Еве:

«умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.» (Быт 3: 16)

На первый взгляд, кажется, нет особой разницы между первоначальной заповедью и последующим наказанием. Но это только на первый взгляд, ибо здесь скорбь и болезнь являются следствием влечения смертной жены к смертному мужу и его господства над ней, вернее, над её телом, которое, как об этом свидетельствует апостол Павел, предназначено лишь для Господа Бога. Вспомним уже процитированные здесь его слова: «Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» (1 Кор 6: 13). Отсюда ясно, что всякое господство над телом человека, кроме господства Божиего, в конечном итоге является блудом. О том, что это именно так, видно из слов Иисуса Христа, Который сказал:

«Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.» (Лк 20: 34- 36).

Здесь мы видим явное указание на то, что в раю – то же, что и в Царствии Божием, - не было браков, подобных земным, ибо они появились уже вне рая. А это значит, что плодоношение там совершенно иное, совсем не похожее на известное нам плодоношение земное.

О том, какое плодоношение и размножение имеется в виду в первой главе Бытия, мы поговорим ниже. Сейчас же заметим лишь, что, когда Господь говорит согрешившей Еве, что умножая умножит скорбь её в беременности и т.д., он подразумевает преобразованный, то есть осквернённый брак, в результате которого рождаются смертные дети, чья участь - быть пищей библейского дракона.

Такая судьба Евы, кричащей «от болей и мук рождения», и её детей, поедаемых Змеем, запечатлена в Откровении Иоанна следующим образом:

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.» (Откр 12: 1-4)

В этой картине страдания и боли - образ нашего мира. И главный мучитель в нём – время и его виновник: библейский Змей, поедающий детей мира. Обвинив Бога в обмане и убедив Адама и Еву нарушить Его завет, этот дракон или древний Змей, фактически, стал злым богом для Адама и Евы. Он узурпировал сосуд, предназначенный не для него, и сделал его чужим для Бога, вследствие чего, по словам апостола Павла, Адам и Ева

«заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки. Аминь» (Рим 1:25).

Итак, слово змея стало тем духовным семенем зла, которое действует во плоти и крови падшего человека, порождая все злодеяния мира, в который он попал. Этот факт отмечает и пророк Ездра, когда говорит:

«зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба!» (3 Ездр 4: 30)

Но что же по сути случилось с Адамом? А случилось то, что он заключил брак не с Богом, а с другой тварью, и, таким образом, стал чужим для Бога. Иначе говоря, Адам и Ева, по словам апостола Павла,

«славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» (Рим 1:23) А это значит, что

в Адаме изменился и подвергся порче не только человек, но и весь остальной мир – и птицы и четвероногие, ибо, вкусив плод Древа познания добра и зла, он образовал мир, где зло и добро соседствуют как убийца (Каин) и его жертва (Авель) до конца времён.

Этот факт измены Адама отмечается во многих местах Священного Писания.

Сам Господь, говоря устами пророков, обращается к нему, как к изменившей Ему жене. Так устами пророка Иеремии Он говорит:

«Я насадил тебя как благородную лозу, - самое чистое семя; как же ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы?» (Иер 2 : 21)

А пророк Осия уточняет:

«Господу они изменили, потому что родили чужих детей» (Ос 5:7).

Эта измена стала следствием развращения человека, то есть удаления его от Бога. Во Второзаконии говорится, что такой человек уже не может считаться сыном Божиим, ибо Бог -

«Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен». Относительно же Сынов Божиих, то есть Адама и Евы, оно замечает: «они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный.» (Вт 32: 4-5)

А у того же Осии мы читаем:

«Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда.» (Ос 2: 2-4)

Бог здесь, по указанным в начале статьи причинам, обращается к Адаму, как к Еве. Кстати по той же причине в аллегорическом рассказе Бытия именно от Евы и пошла измена.

«(...) жена, прельстившись, впала в преступление, - говорит апостол Павел; - впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». (1 Тим 2: 14-15).

Это последнее утверждение о спасении через чадородие свидетельствует о том, как Бог даже из преступления извлекает выгоду для человека, ибо, если Адам и Eва и рождают чужих детей, то любовь их к детям становится для них образом любви к ним их Отца небесного, и если они пребудут в вере и любви и в святости с целомудрием, то есть если подчинятся Закону Моисея, данному грешникам, чтобы они могли узнавать грех и пытаться бороться с ним, то спасутся и родители, и дети. Говоря о преступлении, в которое жена впала, предоставив своё тело чужому духу, апостол намекает нам на отношение Бога к половой связи вообще. Другой подобный намёк мы видим в следующих словах пророка Наума:

«Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома» (Наум 1 : 9-10).

Здесь половое влечение и половая связь, фактически, приравниваются к бунту против Бога, чреватому истреблением людей.

А из следующих слов пророка Осии относительно человека можно заключить, что именно плотская «любовь» и плотское деторождение знаменуют «век времён», исполненный всяческого зла, болезнями и смертью, тогда как лишь конец времён разделит окончательно добро от зла во имя вечной Жизни Творения в Господе.

«Муки родильницы постигнут его, - говорит пророк относительно падшего человека; - он - сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей.» (Ос 13: 13), - то есть не прислушивался бы к слову змея, не рождался бы от семени мужа и не испытывал бы боли, ибо не был бы одет в смертную плоть, которая так мистически связана с душой, что может в зависимости от наполняющего её духа, или сохранить эту душу после смерти внешнего тела человека, или погубить её вместе с ним.

Из сказанного следует, что весь нескончаемый ряд рождений и смертей напрямую связан с предпочтением, сделанным обманутой Евой слову змея вместо Слова Божьего. На слове змея и стоит мир, в котором мы живём. Это мир обманутой Евы.

И тем не менее мир этот существует по воле Бога, давшего Адаму свободу выбора до конца времён. И всё в этом мире, хотя и осквернённом, предназначено для спасения Адама. Все тяжёлые испытания, которые он в нём проходит, служат для того, чтобы, увидев последствия своего выбора, он понял смысл происходящего с ним и, уже искушённый, сделал свой свободный и окончательный выбор между Жизнью и Смертью, или говоря иначе, между Жизнью действительной и жизнью иллюзорной.

Образ древнего змея и его мира в Апокалипсисе Иоанна аллегорически представлен в лице подлежащей суду Вавилонской блудницы, «сидящей на водах многих», с которою «блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния которой упивались живущие на земле»:

«И повел меня в духе в пустыню; и я увидел, - рассказывает апостол Иоанн, -

жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей (...)» (Отк 17: 1-7)

А несколько ниже тот же апостол Иоанн добавляет:

«Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.» (Отк 17 : 18)

Как я писала об этом в предыдущем труде («Библейский ключ к сути Богочеловека и Земли Божьей...»), под городом, царствующим над земными царями, в Священном Писании подразумевается мир, в котором царствует слово змея, врага Бога и человека, всеми силами стремящегося не позволить им соединиться, чтобы не проявился образ Божий, которому дана будет вся власть над творением.

Пречистая Дева Мария, Богоматерь и

Ева преображённая

«Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа.» (Иер 31: 22)

«Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк 1: 42)

Но Бог не оставлял Своё согрешившее детище. На протяжении всех времён Он следил за ним и устами царей и пророков так или иначе говорил ему о гибельности избранного им пути, призывая покаяться и возвратиться к Нему как к источнику Жизни.

«делай справедливое и доброе пред очами Господа [Бога твоего], - говорил Он ему во времена Моисея, - дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим» (Вт 6: 18)

«(...) покайтесь, - говорил Он также устами пророка Иезекииля, - и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез 18: 30-32)

Устами другого пророка - Иеремии - Он спрашивал человека в лице Евы: «Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь?» - то есть долго ли тебе скитаться вне рая, или вне вечной Жизни, и обещал ей помочь избавиться от постигшего её несчастия. Как Он это сделает?

«Ибо, - продолжал Он, - Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа.» (Иер 31: 22).

Если мы вспомним приведённые ранее слова Сираха, констатирующего факт того, что «От жены начало греха, и через неё мы умираем», то поймём, что если говорится, что жена спасёт мужа, это значит , что от жены же начнётся спасение и через неё мы войдём в вечную жизнь. Но в чём же заключается это новое? На этот вопрос отвечает далее сам же пророк Иеремия.

«Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: "да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая!"» (Иер 31: 23)

Из сказанногог видно, что это новое заключается в проявлении Божией правды, освобождающей человека от плена лжи, греха и смерти, ибо, говоря «когда я возвращу плен их», Господь подразумевает освобождение от плена крови и плоти, или «кожаных одежд», надетых Им же на согрешившего человека. Под землёй Иуды Он подразумевает Царствие Своё, ибо как я показала в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день» (Буэнос-Айрес 2013), под Иудой подразумевается не плотская раса, а Царь Истины и справедливого суда в то время как под благословенным «жилищем правды, горой святой» подразумевается жена (Адам с Евой для Бога), переставшая быть обителью нечистого духа и ставшая обителью правды и святости, свободной от всякой похоти и лжи. Образом такой обители на земле является сознательная девственность, не знающая брака земного. Как это ни кажется абсурдным для земного человека, это именно то состояние, которое более всего угодно Богу. Ради него Он установил Закон Жизни, помогающий человеку усмирять свои похоти до полной власти над ними, ибо замысел Жизни построен на совершенной святости входящих в неё, поскольку свят и совершенен Бог и того же Он хочет и ждёт от человека как образа Своего и подобия.

«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный» (Мф 5: 48), - говорит Иисус Христос, фактически, повторяя уже сказанное Им же во Второзаконии: «Будь непорочен пред Господом, Богом твоим» (Вт 18: 13). Исток этого совершенства лежит в девственной чистоте человека. Согласно греческому апокалипсису Ездры, Бог так и говорит ему:

«Ты дай Мне нерушимое сокровище без порока, жемчужину девственности, оплот человека». 6

И хотя слова эти приведены в источнике, причисленном к апокрифам, по сути

своей они представляют собой откровение Божие, в точности соответствующее мысли и логике канонических книг Священного Писания. В них выражается условие брака Бога с человеком, лежащее в основе вечной Жизни. Человек может стать вечным, лишь будучи подключён к источнику вечности, который есть Бог. А быть подключённым к Богу означает состоять в браке с Ним.

«Я буду как зеленеющий кипарис, - говорит ему Бог; - от Меня будут тебе плоды. (Ос 14, 9)

Кажется, здесь Бог говорит ему: Я, а не кто иной из созданных Мною, должен быть тебе супругом, чтобы плоды твои были вечными. Зеленеющий кипарис

олицетворяет как раз вечное Древо Жизни, на котором почиет Святой Дух. Иисус называет его виноградной лозой

«Я есмь лоза, - говорит в Нём Святой Дух, - а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.» (Ин 15: 5-6)

Здесь Он, фактически, тоже говорит о браке Бога с человеком. Именно для неего он был и создан, а не для осквернённого брака с тварью (аллегорически со змеем, зверем полевым). Чтобы стать образом и подобием Бога и войти в Царствие Его, человек должен знать Творца и не путать Его с тварью. А узнать Его можно лишь в правде и святости. Не случайно, поэтому, Соломон, обращаясь к Богу, говорит:

«Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою – корень бессмертия» (Прем 15: 3).

В этом знании начало Нового Завета Бога, о котором пророчествовал Господь, говоря устами пророка Иеремии:

«Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, - говорит Он, - не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я

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6. Авторский перевод фрагмента из греческого Апокалипсиса Ездры в издании: Los apocalíipsis. 45 textos apocalípticos… A.Piñero. EDAF Madrid-Buenos Aires – 2007, стр. 145: “Dame tú el tesoro sin corrupción e inviolable, la joya de la virginidad, la muralla de los hombres”.

оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.» (Иер 31: 31-33)

И так как падение и спасение человека обусловлено его сердцем, дающим жизнь телу, а сердце по внутреннему смыслу Слова Божиего соответствует жене, то с жены всё и начинается – как падение, так и спасение.

Первой из жён, в кого Бог вложил Свой закон и на чьём сердце написал его, была Пречистая Дева Мария.

Вот как совершился её брак с Господом, согласно Евангелию от Луки, в котором приводится диалог Девы Марии с посетившим её вестником Божиим - архангелом Гавриилом:

«(...) радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. (...);Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя....Тогда Мария сказала: се, раба Господня; да будет мне по слову твоему» (Лк 1: 28, 31-38).

Слова архангела «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою», говорят о том, что Мария исполнилась Святым Божиим Духом; слова «благословенна Ты между жёнами» оповещают о начале «нового» через неё и в ней благословенного мира, освобождённого от греха Евы, которому подвержены другие жёны. Слова «Ты обрела благодать у Бога» означают, что она по девственной чистоте своей стала избранницей Бога. А о девственной чистоте Марии свидетельстивует уже сам её вопрос, как же она может зачать, если мужа не знает. Ответ архангела – «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», - фактически, описывает брак Бога с человеком во плоти и крови, то есть снисхождение Святого Божиего Духа к падшему человеку через святую душу Марии. О том, что брак Марии был со Святым Божиим Духом, свидетельствует также Евангелие от Матфея, в котором читаем:

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго» (Мф 1: 20)

Покорность Марии Слову Божиему является полной антитезой ослушания Евы, пренебрегшей Им и потерявшей свою девственность. Несмотря на то, что трудно земному человеку поверить в рождение плоти от Святого Духа, Мария полностью положилась на СловоТворца, сказав Ему: «се, раба Господня; да будет мне по слову твоему».

А Слово Божие, как мы видели, гласило: «зачнешь во чреве, и родишь Сына, и

наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». Приняв его, она зачала Бога.Именно поэтому ей было сказано:

«благословенна Ты между женами,

и благословен плод чрева Твоего!» (Лк 1: 42)

«Чрево» здесь так же, как и в связи с Евой, означает слово, но на этот раз это слово благословенно, ибо принадлежит Богу, о чём лишний раз свидетельствует следующий диалог женщины из народа со Христом:

«блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!– крикнула она

Христу, Он же поправил её, сказав:

«блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.» (Лк 11: 27-28)

Таким образом Иисус физическому чреву противопоставил Слово Божие, показав тем самым способ рождения в вечную Жизнь и её истинный источник. А слышащих и соблюдающих это Слово назвал блаженными, так как оно представляет собой единственный путь возвращения человека в рай. И поскольку Словом, в абсолютной чистоте отразившим Мысль Бога-Отца, являлся Он Сам, -рождённый Девой Христос, - то, имея в виду это самое Слово, Он и прямо сказал:

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.» (Ин 14: 6)

Он – Иисус-Слово - есть Тот Всадник на белом коне, о котором говорится в Откровении Иоанна:

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". (Отк 19: 11-13), - то есть истинный Сын Божий.

Поэтому и говорит апостол Павел:

«Не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.» (Рим 9: 8).

Обет – это выраженная в Слове мысль Бога, и поэтому под «детьми обетования» подразумеваются дети, рождённые именно от Слова Божиего, а не от семени физического, что подтверждает и апостол Пётр, говоря относительно сынов Божиих как о

«возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.» (1 Пётр 1: 23)

Таким образом брак Бога с человеком совершился посредством Святого Духа, который соответствует духовному семени, противоположному семени физическому, в то время как «кровь и плоть», рождённые от семени физического, рождаются по хотению мужа и, поэтому, согласно апостолу, «не могут наследовать Царствия» (1 Кор 15: 50). В связи с этим и «чадами Божиими» являются не те, что рождаются от семени мужского, а те, которые, приняв Слово Божие, «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин 1: 12-13). Поэтому Христос и говорит:

«и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф 23:9)

Суть такого рождения объясняет Сам Бог устами пророка Иезекииля, когда говорит о вложении духа в человека, как семени в лоно жены:

«Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иез 36: 27).

Вложить в человека Дух означает обитать в нём, сделать его своим отражением. Это то же самое, о чём говорится в Откровении Иоанна:

«Сидящий на престоле будет обитать в них». (Отк 7: 15)

Итак, как мы видим, в Пречистую Деву Марию был вложен Господом Святой Божий Дух, - «Дух Святый найдёт на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя», - вследствие чего она вошла в брачный союз с Богом, которым Ева пренебрегла.

. Такой брачный союз, называя его неосквернённым в отличие от земного осквернённого брака, апокрифическое Евангелие от Филиппа характеризует следующим образом:

«брак неосквернённый (есть) тайна истинная. Он не плотский, но чистый, он принадлежит не желанию, но воле. Он принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету...» (Ев.от Фп 122).

Плодом этого союза стало полное и совершенное воплощение Мысли Бога в Слове – Иисусе Христе. Так исполнилось пророчество Исайи, сказавшего некогда:

«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7: 14)

Эммануил означает «С нами Бог». Заметим, что это, фактически, те же слова, с которыми архангел Гавриил приветствовал Марию, когда сказал ей: «Господь с тобою», что означает: Господь в тебе.

Кардинальное значение девственности в творении угадывается и из слов Иисуса Христа, Который, говоря о скопцах и подразумевая под ними девственников, заметил:

«не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.» (Мф 19: 11-12)

Действительно, трудно это вместить с точки зрения плотского человека, ибо

получается, что Царствие Небесное, то есть Божие, или рай, принадлежит

скопцам, или девственникам. Но Господь подтверждает эту мысль и в другом месте. Отвечая на реплику Своих учеников относительно брака в Царствии Божием, Он говорит им:

«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.» (Мф 22: 29-30),

Это значит, что жители Царствия Божиего пребывают в девственной чистоте, которая является образом этого Царствия, или грядущего «века», - мысль, которая подтверждается и в Откровении Иоанна..

«Это те, - читаем мы в нём относительно пришедших со Христом в час Его второго пришествия, - которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим». (Отк 14: 4-5)

Это те, - говорит в свою очередь апостол Павел, которые:

«распяли плоть со страстями и похотями». (Гал 5: 24)

И поэтому, имея в виду мистическое значение девственности, он советует тем, кто считают себя христианами:

«Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.» (1 Кор 7: 8-9)

Совершенно очевидно отсюда, что безбрачие предпочтительнее брака, который лишь позволяется во избежание «разжигания» похотей.

Но мысль эта, такая же скандальная для нехристиан, как и рождение Сына

Девой, как мы видели уже, не есть изобретение Нового Завета.

Сакральное значение девственности проявляется во многих книгах Старого Завета, и прежде всего в книге пророка Исайи. Так, кроме уже приведённого

свидетельства его о рождении девой сына, мы находим у него ещё и следующее восславление девы:

«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.» (Ис 54: 1)

А также следующее:

«(...) да не говорит евнух: «вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, — тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис 56: 3-5)

Получается, что в доме Божием и в стенах Бога евнух, соблюдающий Слово Божие, будет предпочительнее всех остальных. И это говорит не только пророк Исайя. О том же мы читаем в Премудростях Соломона, которые гласят:

«Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем.» (Прем. Солом 3: 13-14)

Обратим внимание на то, что здесь под «беззаконным ложем» подразумевается не адюльтерство или блудодеяние, а сам брак, фактически, разрешённый Законом, который, как я уже говорила, был дан грешникам, чтобы они могли властвовать над своими похотями. В конечном итоге всё сказанное ещё раз показывает нам, что, по большому счёту, в глазах Божиих даже разрешённый брак оскверняет человека.7 О том же свидетельствует и утверждение, что непорочному евнуху уготована особая благодать и приятнейший жребий в храме Господнем.

Явное предпочтение девственности чувствуется и в следующем старозаветном аллегорическом наказе, относящемся к расправе над народом, согрешившим перед Богом, который мы встречаем в Книге Судей:

«вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужеское, предайте заклятию, [а девиц оставляйте в живых. И сделали так]. (Суд 21: 11)

Фрагмент этот, несомненно, носит эсхатологический характер, ибо речь в нём по сути идёт о времени, когда чистое будет отделено от нечистого, истина от лжи, добро от зла. Как сказал Иисус, «Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных» (Мф 13: 49)

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7. В этом смысле очень интересны взгляды Н.А.Бердяева на половые взаимоотношения и земной брак, выраженные им в его труде «Самопознание (Опыт философской автобиографии)», где в главе «Размышения об эросе» он говорит о поле как о «свидетельстве о падшести человека.» «В поле человек чувствует что-то стыдное и унижающее человеческое достоинство.», замечает он. Относительно «сексуальной жизни» он говорит, что в ней «есть что-то унизительное для человека»; «сексуальное влечение, - по его мнению, - само по себе не утверждает личности, а раздавливает ее.». Относительно же брака земного он делает следующее заявление, с которым нельзя не согласиться:

«Брак, на котором основана семья, есть очень сомнительное таинство. Христианство не знает своего таинства брака, оно лишь подтверждает брак язычества и юдаизма . В этом натуральном таинстве происходит социализация того, что по природе своей неуловимо для общества, неуловимо и для церкви как внешнего религиозного общества. Но подлинным таинством должно было бы быть признано таинство подлинной любви. Это таинство не поддается никакому социальному выражению, никакой рационализации. В этом трагизм любви в жизни человеческих обществ. Общество отвергает любовь. Любящий, в высшем смысле этого слова,– враг общества.»

Таким образом, символом грядущего мира является девственность. Человек в нём приобретёт, наконец, образ и подобие Божие и не будет нуждаться в браке,

подобном земному, ибо быть образами и подобиями Бога означает быть богами, «которых обитание, - по утверждению старозаветного пророка Даниила, - не с плотью» (Дан 2: 11), то есть, пока человек находится во плоти, он не может быть образом и подобием Бога, так как боги не живут во плоти и крови.

Но, если Господь хочет видеть человека девственным, то возникает резонный вопрос: а как же понять завет, данный человеку до грехопадения: «плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю...» (Быт 1: 28)?

Эти слова представляют собой древнейший камень преткновения для плотского человека, который понимает их по плоти. Но в свете сказанного становится ясно, что, как я показала это также в предыдущих моих трудах, завет этот имеет прямое отношение к описанному браку Бога с человеком. На это указывают другие, связанные с этим браком фрагменты Библии.

Так, его касается, как следующее, уже частично приведённое, заявление пророка Исайи, так и его продолжение:

«Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города.» (Ис 54: 1-3)

Наличие у нерождающей бóльшего количества детей, нежели у имеющей мужа, уже само по себе говорит о браке, не похожем на брак земной. О том же, какой это брак, мы можем судить, сравнив подчёркнутые жирным шрифтом вторую и третью строфы вышеприведённого пророчества Исайи – «Распространи место шатра твоего...и т.д.», - со следующим пророчеством Ноя:

«да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему.»(Быт 9: 27)

В обоих речь идёт о распространении Святого девственного Духа в освобождённых от Ханаана шатрах Сима, то есть в очищенных от похотения душах сынов Божиих, или иначе опять-таки о вышеописанном браке Бога с человеком.

Как я неоднократно показывала во многих моих трудах, в пророчесте Ноя под Хамом подразумевается нечистый дух, завладевший Симом, тогда как Иафет олицетворяет Собой Святой Божий Дух, Которому предстоит вселиться в шатры Сима, то есть в душу человека, и распространиться в ней так, чтобы не осталось в ней места духу нечистому и проявился Богочеловек. Ведь это именно его благословляет Ной, когда говорит:

«благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему» (Быт 9: 26),

- то есть благословен человек, победивший свои похоти и приобретший образ и подобие Бога – то же, что Славу Его. Как говорит пророк Даниил,

«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный и превозносимый вовеки, и благословенно имя славы Твоей, святое и прехвальное и превозносимое во веки. Благословен Ты в храме святой славы Твоей, и прехвальный и преславный во веки.» (Дан 3: 52-53) Имя Славы Божией – Сим, освобождённый от Хама.

Из сказанного видно, что завет «плодитесь и размножайтесь» относится к духовному браку Бога с человеком, к размножению плодов этого брака, то есть к рождению Богочеловека через распространение Святого Божиего Духа в девственном, никем из сотворённых не тронутом человеке. В этом браке смысл рождения Бога Девой. В нём же смысл церковных постов и монашества.

Таким образом, если Ева, исполнившись нечистым духом, обусловила вхождение смерти в Творение и начало времён испытания в нём, то Мария, исполнившись Святым Божиим Духом, ознаменовала возврат его к вечности, ибо Сын её, Христос, воскреснув после смерти, стал «первенцем из умерших» (1 Кор 15: 20), «начатком» (Кол 1: 18) века грядущего, которому не будет конца.

Сравнивая Его с первозданным Адамом, апостол Павел говорит:

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.» (1 Кор 15: 22-23)

Он говорит так, потому что Богочеловек Христос есть совершенный, то есть восстановленный по Слову Божиему, Адам, образ и подобие Божие. Иначе говоря, Он есть Слово, в абсолютной чистоте отразившее Мысль Создателя. А олицетворением этой абсолютной чистоты, ответственной за проявление Богочеловека, является девственность Его матери Марии, бросившей вызов всякой похоти. Родив сына от Святого Духа, она тем самым восстановила Адама как «образ будущего» (Рим 5: 14). Таким образом, сбылось ещё одно пророчество Исайи, сказавшего:

«Бог Святый явит святость Свою в правде.» (Ис 5: 16)

Так оно и случилось, ибо так, - в святости правды, противостоящей лжи, - родилось Слово Божие в лице Иисуса Христа, Спасителя и Первого среди обитателей грядущего «века». Апостол Павел в связи с этим говорит:

«Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.» (Рим 5: 18-19)

Умер Иисус безбрачным и девственным, ибо брак Ему предстоял иной. Ева, невеста Его, должна была подготовить себя к браку, то есть освятить себя, или снять с себя одежды смерти и надеть одежды Жизни, как это сделал и Он Сам, то есть: «облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Отк 19: 8)

И когда это произойдёт, тогда сбудется также пророчество Осии, относящееся к Адаму в лице Евы-Марии и касающееся всего человечества:

«И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали" (...) И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.» (Ос 2: 16, 20)

В интересном старозаветном апокрифе «Книга юбилеев» есть такое объяснение смысла подготовленности Адама в лице Евы-Марии:

«Я обрежу крайнюю плоть их сердца и крайнюю плоть сердца их семени, и соделаю в них дух святой, и очищу их, чтобы они более не отвращались от Меня с того дня и до века. И их душа прилепится ко Мне и ко всем Моим заповедям, и они будут исполнять Мои повеления, и Я буду их отцом, и они будут Моим сыном, и все будут именоваться сынами Божиими и все сынами Духа. И тогда откроется, что они сыны Мои и Я отец их в праведность и правду, и что Я люблю их.» (Книга юбилеев, гл.1)

Обрезать крайнюю плоть их сердца и сердца их семени означает очистить от похоти, как душу их, так и дух, подготовив их к тому, чем должен быть человек по замыслу Божиему, который нам раскрывает апостол Павел, говоря:

«Так и написано: "первый человек Адам стал душею живущею"; а последний Адам есть дух животворящий.» (1 Кор 15: 45)

Этот новый мир, или мир Марии, будет миром рождённых по духу, - тех, которые сейчас гонимы рождёнными по плоти. Именно к нему подготавливался человек на протяжении всех времён, о нём идёт речь во всех книгах Священного Писания, где мир Евы и мир Девы Марии персонифицируются также сынами Авраама, а именно: рождённым по плоти Измаилом - сыном рабыни Агари, - и рождённым по обетованию Исааком - сыном свободной Сарры. Они не могут сосуществовать вместе, как тленное не может сосуществовать с нетленным. Именно поэтому Сарра, жена Авраама, говорит об Измаиле, сыне рабыни Агари:

«Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной.» (Гал 4: 22-30; Быт 21: 10)

Смысл этих слов Сарры в том, что наследник – сын свободной, рождённый по духу, то есть по обетованию Божиему, не может царствовать, пока царствует рождённый по плоти, то есть раб плоти. Последний должен быть изгнан, чтобы воцарился наследник.

Длительное бесплодие Сарры, а также Рахиль, обусловлено долгим путём Евы через все времена в лице Агари и Лии, представляющих собой мир плотский,8 тогда как Сарра и Рахиль – олицетворяют мир грядущий, духовный. Но, как говорит апостол Павел, «(...)не духовное прежде, а душевное, потом духовное.» 9 (1 Кор 15: 46)

В этом смысле знаменательно упоминание в Евангелии от Матфея плача Рахиль, которая очень долго ждала, пока Господь даст ей дитя. Рахиль – это старозаветный образ девственности, оплакивающей свою покинутость и от сутствие плодов. Евангелист вспоминает здесь слова пророка Иеремии о Рахиль в связи с их мистическим отношением к Деве Марии:

«Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.»

Утешая её, Господь говорит ей:

«Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слёз, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской» (Иер 31: 15-16; Мф 2: 18)

Награда, о которой здесь идёт речь, это рождение ею Иосифа, которое является прообразом рождения Девой Марией Иисуса Христа – Богочеловека, в Котором Адам восстановится и вернётся из земли проклятия на землю благословения, в Дом Отца Своего Небесного. Это пророчество о грядущем преобразовании мира и

возвращении сынов Божиих из смерти в Жизнь, которое осуществится лишь после того, как закончится царство змея, или царство времён. Закончится же оно, когда, согласно эсхатологическому пророчеству пророка Ездры, исполнится мера злодейств гордыни человеческой.

О том, что времена должны закончится, говорится во всех книгах Священного

Писания. За гранью времён находится 7-ой день творения, который есть День

Божий, не имеющий конца.

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8. «Душевный», согласно неудачному в этом вопросе русскому переводу, о чём я говорнила выше.

9. .Имеется в виду сначала мир плотский, а потом духовный.

«И воззрел Всевышний на времена гордыни, - говорит пророк Ездра, - и вот, они кончились, и исполнилась мера злодейств ее.» (4 Ездры 11: 44)

Но здесь следует заметить, что, как это ни странно, конец времён даже теми, кто считает себя христианами, воспринимается как катастрофа. Между тем это катастрофа лишь для тех, кто упорствует в своих грехах и не хочет отречься от

слова Змея, возможно, потому что не осознаёт, кому поклоняется. Для чистых же душой и любящих Слово Создателя, это начало Жизни без конца, которая будет означать, что закончился процесс творения, что Создатель достиг Своей цели, и человек приобрёл образ и подобие Божие, - то, ради чего он был сотворён. Иными словами, проявится скрытая до того времени Слава Божия. О том, что времени уже не будет, прямо говорит Откровение Иоанна:

«(...) времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.» (Отк 10: 6-7)

А пророк Ездра, готовя человека к концу времён, говорит:

«Итак ныне устрой дом твой и вразуми народ твой, утешь уничиженных и

отрекись тления, и отпусти от себя смертные помышления, отбрось

тягости людские, сними с себя немощи естества и отложи в сторону тягостные для тебя помыслы, и готовься переселиться от времен сих.» (3Ездр 14: 13-14)

Мы уже знаем, что переселиться от времён сих означает выйти из иллюзии жизни и войти в Жизнь реальную, которой не будет конца, ибо в ней не будет места подверженным тлению крови и плоти, а будет лишь царствовать Слово Божие – источник вечной Жизни. Этот День предвосхищал ещё пророк Исайя, который говорил, по сути, относительно мира смертной плоти и мира Слова Божиего:

«Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.» (Ис 40: 6-8)

И то же повторил апостол Пётр:

«Всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.» (1 Пётр 1: 24-25)

Этот грядущий и вечный мир описывали многие пророки. Пророк Ездра, например, так писал о нём:

«(...) вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость. Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад в забвение. Прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия.» (3 Ездр 8: 52-54)

Этот город, согласно Откровению Иоанна,

«не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.» ( Отк 21: 23)

«Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. (...) И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.» (Отк 21: 25, 27)

«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.»

(Отк 22: 3-4)

«Они, - имеются в виду сыны Божии, а в них и вся прочая тварь, - не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их.» (Отк 7: 16-17)

Это будет «скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.» (Отк 21: 3-4)

Таковым будет мир Евы-Марии, мир не имеющего конца седьмого дня, называемый в Старом Завете «Субботой», а в Новом – «Воскресением» Аминь!