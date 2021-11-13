В объятьях Бога

Несостоятельность моя

Ведет меня в объятья Бога.

И сердцем сокрушаюсь я:

«Дай силы мне хотя б немного,

Великий, Любящий Отец!

Свободным быть я так нуждаюсь!

Когда борьбе придет конец?

В одном и том же часто каюсь.

Я в испытаньях уязвим:

Встаю – и падаю от ветра.

И под давлением таким

Не прохожу, увы, и метра!»

Господь прижал меня к Себе

И по-отцовски молвил нежно:

«Я знаю всё в твоей судьбе:

Твои паденья в бури снежной,

Ошибки частые твои.

Но ты всегда – в Моих ладонях.

Они же колыбель любви,

Тебя вовеки не уронят!»

И засиял мне яркий свет,

Как будто средь кромешной ночи.

Я в сердце получил ответ:

«Мне нужен Сам Небесный Отче!

Нет, не поддержка мне нужна,

Не помощь с Неба на мгновенья.

В Самом Спасителе нужда:

В ком нет Его, в том нет спасенья!

Моя душа, Христа держись!

Его прощеньем ты согрета.

Он – Путь, и Истина, и Жизнь,