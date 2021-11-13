В объятьях Бога

Несостоятельность моя
Ведет меня в объятья Бога.
И сердцем сокрушаюсь я:
«Дай силы мне хотя б немного,
Великий, Любящий Отец!
Свободным быть я так нуждаюсь!
Когда борьбе придет конец?
В одном и том же часто каюсь.
Я в испытаньях уязвим:
Встаю – и падаю от ветра.
И под давлением таким
Не прохожу, увы, и метра!»
Господь прижал меня к Себе
И по-отцовски молвил нежно:
«Я знаю всё в твоей судьбе:
Твои паденья в бури снежной,
Ошибки частые твои.
Но ты всегда – в Моих ладонях.
Они же колыбель любви,
Тебя вовеки не уронят!»
И засиял мне яркий свет,
Как будто средь кромешной ночи.
Я в сердце получил ответ:
«Мне нужен Сам Небесный Отче!
Нет, не поддержка мне нужна,
Не помощь с Неба на мгновенья.
В Самом Спасителе нужда:
В ком нет Его, в том нет спасенья!
Моя душа, Христа держись!
Его прощеньем ты согрета.
Он – Путь, и Истина, и Жизнь,
Источник вечности и света!»
Аминь!