Алан Ватсон - Иисус и прелюбодейка

Alan Watson, BIBLICA Vol. 80 (1999) 100-108

Перевод asaddun ® ESXATOS 2018

1

В первых стихах восьмой главы Евангелия Иоанна (с 7:53 до 8:11) представлен один из самых загадочных эпизодов Нового Завета. Широко распространено мнение, что перикопа не была частью первоначального Евангелия. Она отсутствует в самых ранних рукописях. В рукописях, в которых она появляется, она обычно находится в этом положении в тексте, но иногда после Иоанна 8:36, или Иоанна 8:44, или даже после Луки 21:38. Язык также, похоже, не согласуется с общей моделью Евангелия. Тем не менее, мнение Брюса Метцгера широко распространено: «В то же время в этой перикопе есть историческая достоверность. Это, очевидно, часть устной традиции, которая распространяется в некоторых частях западной церкви и которая впоследствии была включена в различные рукописи в разных местах». Представляя новую интерпретацию перикопы, я оставлю открытой ее генеалогию. Меня беспокоит ее значение. Мое упоминание о генеалогии не должно вводить в заблуждение. Меня не интересует ее историчность или неисторичность. Был ли такой эпизод на самом деле или нет, ранняя или поздняя традиция отрывка одинаково требуют объяснения.

2

Я считаю, что многие признают, что эпизод этот никогда не был должным образом объяснен. Я хотел бы начать с перечисления проблемных моментов.

Женщина обвиняется в прелюбодеянии; нам говорят, что она была поймана на месте (стих 4), но ее не осудили за преступление, и, видимо, она не была осуждена в дальнейшем. Иисус спрашивает, не осудил ли ее (стих 10), и она отвечает: «Никто, Господин» (стих 11). Хотя над женщиной не был произведен судебный процесс, Иисус признает, что женщина виновата. «Иди, и отныне не греши снова», - говорит Он (стих 11). Нам не говорят о доказательствах этой прелюбодеяния. Прелюбодеяние с наказанием через побиение камнями было очень трудно доказать. Требуются два очевидца, которые могут свидетельствовать о недвусмысленном характере этого акта, о времени и месте его совершения. Свидетели отсутствуют в этой сцене: они не появляются перед Иисусом, и, согласно Иисусу (но вопреки Писанию), не они должны бросать первый камень. Где прелюбодей? Если бы женщина была поймана при самом прелюбодеянии, мужчина, скорее всего, был бы тоже пойман. И мужчина равно с ней подлежал бы смертной казни; Лев 20,10: «Если кто совершит прелюбодеяние с женой ближнего своего, и прелюбодей и прелюбодейка будут преданы смерти». Почему фарисеи и книжники привели эту женщину к Иисусу? Нам говорится, чтобы «искушать Его» или «найти что‐нибудь к обвинению Его». Что это может означать? Обычное объяснение состоит в том, что это связано с утратой власти синедриона, для вынесения смертной казни. Я не уверен, что римляне взяли у синедрина власть налагать смертную казнь, но давайте возьмем худший сценарий для меня и предположим, что это было так. Аргумент, я полагаю, заключается в том, что если Иисус сказал, что женщину нужно побить камнями, тогда он оскорбит римлян и будет в опасности. Такой подход к проблеме я считаю неубедительным. Почему были бы возмущены римляне, если бы Иисус, частное лицо, утверждал, что прелюбодейку нужно побить камнями? Он даже не настаивал бы на том, чтобы приговор синедриона был соблюден. Его не было. Более того, при этом подходе фарисеи ставят себя, а не Иисуса, под угрозу римлянам. Именно они утверждают, что закон Моисея, который они соблюдают, налагает смертную казнь через побиение камнями. Они даже сказали: «Моисей заповедал нам побивать камнями таковых». Предполагаемый сценарий и его объяснение совершенно неправдоподобны. Результат, когда Иисус говорит: «Пусть каждый, кто среди вас без греха, первым бросит в нее камень» (стих 7), психологически нереальный. Нормальная реакция была бы для всех, чтобы схватить камень, а не исчезнуть (стих 9). Некоторым, по крайней мере, эти слова казались бы сложной задачей. На самом деле этот перевод «Новой пересмотренной стандартной версии» не совсем точен. Более точным, я считаю, было бы «Пусть тот, кто среди вас без греха ...». Почему человек без греха является единственным, а не множественным числом, и от какого греха он свободен? Всех грехов? Или одного, касающегося прелюбодеяния? И, в раввинской традиции, именно свидетели должны сначала бросать камни. Какова цель написания Иисусом надписей на земле? Почему акцент на этом письме подчеркивается - об этом нам дважды говорится, в шестом стихе, и снова в ст. 8 - когда нам не говорится, что Он написал? Почему эта проблема была так испытана Иисусом? Что это с этим связано?

При всех этих проблемах представленая перикопа не должна иметь исторической ценности. Разумеется, Дункан Дерретт утверждает, что части текста «не могут быть поняты, без не упомянутых деталей». Должны ли мы следовать за Дерреттом, думая, что женщину поймали в ловушке, установленной ее мужем, который, таким образом, был виноват в том, что он не предотвратил преступление? Или мы, как Ульрих Беккер, удалим тексты этой перикопы, как вторичные? Снова хочу подчеркнуть, что существуют странности наличия этой перикопы в традиции. Их существование в традиции должно учитываться независимо от любого вопроса об исторической достоверности.

3

Для моего объяснения данного эпизода я хотел бы сделать два предположения, которые, я надеюсь, не будут считаться необоснованными. Мое первое предположение состоит в том, что этот эпизод, изначально имел преднамеренный замысел. Мое второе предположение состоит в том, что проблемные элементы эпизода должны осветить этот замысел. Удовлетворительное объяснение первоначальной традиции должно привести к тому, что эти элементы будут менее проблемными. Главные проблемные моменты снова подтверждают, что доказательство прелюбодеяния объявлено, женщина не была судима, никто не осуждает женщину, прелюбодейство не появляется, предполагаемые свидетели не играют никакой роли, Иисуса спрашивают о его позиции по отношению к женщине в свете закона, его ответ неоднозначен: «Пусть тот, кто без греха, бросает первый камень». Прежде всего, возможно, что фарисеи и книжники подстроили ловушку для Иисуса.

Я бы расположил этот эпизод в конкретном историческом контексте. Иисус объявил, что женщина, муж которой развелся с ней, для того, чтобы жениться на другой женщине, прелюбодействует (Матф. 5,31-32; 19,3-9, Марк 10,2-9). Женщина, приведенная к Иисусу, должна была, как я предполагаю, развестись с мужем по причине желания выйти замуж за другого, и она это сделала. По собственному иску Иисуса она была, таким образом, прелюбодейкой, но не для фарисеев. Моисей разрешил развод, Иисус запрещал его. Ловушка фарисеев для Иисуса была такова: закон Моисея требовал смерти, через побиение камнями за прелюбодеяние; Иисус утверждал, что развод с целью повторного брака это прелюбодеяние, хотя Моисей этого не говорил, и фарисеи тоже считали. Будет ли Иисус следовать своей аргументации до ее логического завершения и присудить смерть прелюбодейке? Книжники и фарисеи очень искусно продумали все, и привели женщину к Иисусу, чтобы проверить Его.

Теперь мы видим, почему не было суда перед синедрионом. Для фарисеев не было состава преступления. Проблема доказательства прелюбодеяния и трудностей доказательства исчезает. Для Иисуса развод с целью повторного брака считался прелюбодеянием. Кроме того, нас больше не интересует само испытание и его практические проблемы. Мы скорее столкнулись с теоретическим вопросом: а именно, может ли Иисус осудить разведенного, который вступил в повторный брак, нести положенную законом ответственность за прелюбодеяние?

Иисус писал на земле, но нам не сказано, что он написал. Цель письма заключалась в том, чтобы дать время для размышлений, создать паузу между провокационным вопросом, и ответом Иисуса. То, что написал Иисус, не имеет никакого значения, имеет значение необходимость самого создания паузы. Время для размышлений было для Иисуса и фарисеев.

Вопрос Иисуса: «Тот, кто без греха, пусть бросает на нее первый камень» (стих 7), характерен для Него. Иисус нападает на фарисеев. Утверждение «тот, кто не грешит», иронично. Греческое выражение употреблено в единственном числе. Оно не значит «кто угодно». Оно выделяет человека. Человек, которого Он имеет в виду, является бывшим мужем: для фарисеев муж не согрешил, отпуская свою жену, в ситуации, осуждаемой Иисусом. Для фарисейской позиции у нас есть Мишна Гиттин 9.10:

а. В Доме Шаммая говорится: «Человек должен разводиться с женой только потому, что он нашел основания для этого в ее нечистоте»

б. «потому что сказано, что он нашел в своей жене нечто непристойное (Втор. 24: 1)».

в. И Дом Гилеля говорит: «Даже если она испортила его блюдо,»

г. «так как сказано, потому что он нашел в своей жене нечто непристойное» (Втор. 24:1).

д. Р. Акиба говорит: «муж может развестись даже, если он найдет кого-то красивее, чем она,

е. «так как сказано: «И будет, если она не найдет в очах его благосклонности» (Втор. 24: 1)

Таким образом, по крайней мере, для сторонников школы Гилеля (около 70 г. до н.э. до 10 г. н.э.) и раввина Акибы (около 45-135), разведенному мужу не требовалось оправдания его поступкам, следовательно, он был без греха. Было бы необоснованно предполагать, что их позиция также не приводилась еще раньше. Отношение Иисуса в этом вопросе несколько различно, особенно в Мф 5,31-32:

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

Муж, который разводится с женой, кроме нечистоты (неверность), заставляет ее в глазах Иисуса прелюбодействовать, то есть когда она вступает в повторный брак.

Мы можем идти дальше. Мы знаем от Матфея 19,3-9, что это была проблема разногласий между фарисеями и Иисусом: фарисеи поставили вопрос о законности развода в контексте испытания Иисуса. На самом деле, греческое peirazon, то же самое в Мф. 19,3, Марка 10,2 и Иоанна 8,6, «искушали» (18). Кроме того, во всех трех отрывках проблема формулируется с точки зрения предполагаемого несогласия между законом Моисея и учением Иисуса. Это говорит о сложности вопроса, который нужно привести Иисусу. В самом деле, это «искушение» и есть вопрос фарисеев о прелюбодеянии к Иисусу.

C.K. Барретт похвально цитирует тогдашнюю неопубликованную статью Дэвида Даубе, в которой Даубе предполагает, что «в своем первоначальном контексте слова «тот, кто без греха среди вас, пусть он первым бросает камень на нее», - направлен конкретно против несправедливого отношения к женщинам ихних мужей по тогдашним законам, принятым представителями тогдашнего авторитетного движения в таннаитском иудаизме». Если этот взгляд Даубе правдоподобен, то он будет даже усилен, если в перикопе тот, кто без греха, который должен был бросить первый камень, был тем разведенным мужем. В глазах Иисуса, именно он заставил свою бывшую жену прелюбодействовать.

Не только это, но если вызов Иисуса бросить первый камень был не к толпе в целом, а к бывшему мужу, мы можем понять, почему не было ответа, но толпа разошлась. Более того, к тому мужу его бывшая жена не совершила бы прелюбодеяния: он не мог бы бросить первый камень.

Иоанна 8,6, действительно, очень специфично. Книжники и фарисеи «искушали» Иисуса так, «чтобы у них был повод обвинть его». Что должно было стать причиной этого предполагаемого обвинения? Не могло быть, как я уже утверждал, обвинением перед римлянами в том, что Иисус стремился, чтобы синедрион осудил женщину на смерть, присваивая ему те полномочия, которые римляне якобы отняли у евреев. Скорее, обвинение было бы перед самими евреями, что Иисус стремился изменить закон Моисея. Такое обвинение можно считать правдоподобным. Действительно, одна часть двойного обвинения против Стефана - и которая привела к его побиению камнями после неудачного судебного разбирательства перед синедрионами - была именно в том, что он говорил «богохульные слова» против Моисея (Деян. 7, 11) и закона (Деяния 7,13), и изменил обычаи, которые Моисей передал евреям (Деян. 7, 14). Невинно-кажущийся вопрос, но имеющий под собой ловушку для Иисуса, представлял опасность для него.

Ответ Иисуса смутил книжников и фарисеев: «Они, услышав это, и осужденные совестью, вышли один за другим, начиная с самого старого и до последнего» (Иоанна 8,9). Иисус, как и везде, столкнувшись с юридической проблемой, обошел вопрос. В этом случае его противники потерпели поражение, потому что Иисус, не отвечая непосредственно на вопрос и не давая юридическое заключение, передает возможность осуждения преступления прелюбодеяния (грех, по мнению Иисуса) ее безгрешному мужу, который развелся с ней. Следует помнить, что в еврейском праве развод инициировался мужем.

4

Уже давно признано, что существовали какие-то отношения, связанные с попыткой сделать закон менее равноправным для женщин, - между нашим случаем и раввинским толкованием древнего испытания жены, которую муж подозревал в прелюбодеянии, но не смог этого доказать. В Числа 5,11-31 предписано, чтобы священник сделал смесь воды и пыли с пола скинии, и женщина выпила ее и клялась, и если бы она была неверна, она испытала бы ужасную судьбу. Раввины интерпретировали это как то, что означает, что только если муж был невиновен, она перенесла бы судьбу проклятия. Поскольку Йоханан бен Заккай возглавил упраздненный синедрион до разрушения Храма в 70 году нашей эры, то раввинские дебаты по этому вопросу интерпретации, должно быть, были еще раньше.

Такое понимание происхождения проклятия должно присутствовать в умах зрителей, которые подвергли Иисуса испытанию. Женщина страдала только в том случае, если муж был невиновен. Таким образом, ответ Иисуса был направлен на греховность (по его мнению) мужа, который развелся. Иисус мог истолковать фарисеев и книжников только с помощью Писания и его интерпретации. Он полагался на новую раввинскую интерпретацию Числа 5,30-31: «И если человек свободен от греха, тогда женщина будет нести ее грех». С этой точки зрения, если бы человек не был чист от греха, женщина не понесла бы своего греха.

5

Я оставил в стороне до этого момента ответ на основной вопрос: «Где прелюбодей?» Я имею в виду, что его отсутствие в этой сцене является самым убедительным доказательством того, что перикопа в ее традиционном понимании нереальна. Если бы женщину поймали во время совершения акта, то мужчина был бы таким же прелюбодеем, и наказание обоим было бы одинаковым. Он тоже должен был бы предстать перед Иисусом. Его отсутствие должно было быть объяснено. Я замечаю, что для фарисеев не было факта прелюбодеяния, женщину не ловили в поступке и не было прелюбодея. Их единственным интересом было проверить Иисуса: скажет ли он, что женщина была прелюбодейкой, чтобы побить ее камнями? Конечно, несомненно, они могли бы также утверждать, что новый муж был прелюбодеем. Но почему они должны приводить и его? Для этого не было необходимости в испытании.

6

Ловушка, поставленная перед Иисусом по этому вопросу, содержала особую опасность. Царь Ирод женился на Иродиаде, которая была разведена со сводным братом Ирода. Ответ Иисуса на прелюбодейку будет интерпретироваться как его ответ на Иродиаду. Иоанн Креститель проповедовал покаяние и прощение грехов. Указание в Mарк 6:17-29 весьма поучительно. Ирод, как нам сказали, заключил Иоанна в темницу "ради Иродиады". Затем Иоанн специально говорил Ироду, что для него было незаконно иметь жену своего брата, и Иродиада ненавидел Иоанна в результате этого. Поэтому она обезглавила его. Иисус, который был крещен Иоанном, будет рассматриваться как его последователь, и вызвал бы такие же подозрения у Иродиады. Действительно, из Марка 3:6 видно, что сторонники Ирода были глубоко враждебны к Иисусу еще до фарисеев.

Теперь мы видим еще одну причину, по которой толпа расходится. Никто не бросил бы первый камень, когда прелюбодейка представляла Иродиаду.

7

Остается одна проблема. Чтобы мой тезис имел правдоподобие, я должен объяснить, почему в перикопе никогда не говорится, что прелюбодейка, пойманная в акте, на самом деле является женщиной в повторном браке? Наиболее правдоподобное объяснение также является самым простым. В ранних традициях об Иисусе был записан этот эпизод. Он представлял проблемы, которые были бы размыты в устном повторении. Во-первых, Иисус был бы более любящим и прощающим, если бы контекст был обобщен. Во-вторых, Иисус, похоже, не столкнулся бы с сильной морально-правовой дилеммой своего собственного дела, если бы контекст был обобщен. Такое размывание может появиться у Евсевия, Церковная История 3.39.17, когда он приводит слова Папия (который был епископом Иераполя в первой половине второго столетия), который «изложил еще одну историю о женщине, которая была обвиена перед Господом во многих грехах, которая содержатся в Евангелии от Евреев». У нас нет другого рассказа о женщине, обвиняемой перед Иисусом, поэтому, вероятно, эпизоды одинаковы. Если так, версия Иоанна об обвинениях в прелюбодеянии, у Папия размыта в обвинениях во многих грехах. Оригинальная версия вполне может быть более конкретной. Книжники и фарисеи, возможно, привели женщину к Иисусу и сказали: «Учитель, эта женщина разведена и вышла замуж, и поэтому попадает в тот самый акт прелюбодеяния ...».

Мой подход также помогает разобраться с одной известной сложностью. Эпизод считается существовавшим в ранней традиции и дающим подлинные слова Иисуса, даже если эпизод не является исторически точным. Совершенно верно. Первоначальная версия должна быть действительно ранней, потому что наказание за прелюбодеяние было изменено на удушение в начале второго века. Но тогда возникает проблема с тем, что эта перикопа не находится в ранних рукописях, а ее расположение в Евангелии от Иоанна зависит от рукописей, которые его содержат, и она даже появляется у Луки. Это предполагает некоторый дискомфорт в этом эпизоде, нежелание игнорировать его, но и нежелание его принять. Но если мое «место в жизни» перикопы приемлемо, то трудность исчезает. Перикопа показывает, что Иисус обладает большим великодушием. Он также выиграл дебаты с фарисеями. Он делает так в каждой дискуссии. Но здесь есть отличие от других его конфронтаций. Его победа здесь была только в краткосрочной перспективе. Даже те, кто не был фарисеями, поняли, что Иисус был пойман в ловушке, которую он сам сделал. Закон Моисея был совершенно явным в наказание за прелюбодеяние. Иисус расширил сферу прелюбодеяния. Он не мог отрицать смертную казнь за прелюбодеяние - он этого не делает - он не отказался от законного наказания, и не отказался от своей собственной позиции по разводу, и принимал раввинскую интерпретацию испытания в Числ. 5,11-31. Ранние христиане стремились контролировать этот вопрос, устраняя специфику дела – прощение повторно замужней женщины – делает Иисуса в целом милосердным: но они все еще чувствовали дискомфорт и не знали, как справиться с ситуацией. Проблема ранних христиан, отделившихся теперь от иудаизма, была большей в силу их враждебности к разводу и их строгому отношению к сексу вне брака.

Я писал выше, что победа Иисуса здесь была только «в краткосрочной перспективе». Но мне нужно быть более конкретным. Проблема его ответа возникла бы только тогда, когда раннее христианство начало расходиться с иудаизмом. Ответ Иисуса был очень правильным и тонким в соответствии с фарисейской традицией. Я утверждал в другом месте, что, хотя Иисус презирал фарисейское учение, он также мог иногда использовать его сложные юридические аргументы. Здесь, я считаю, у нас есть другой пример.

Желание принять мой тезис будет разумно подвергаться сомнению, потому что нет прямых текстовых доказательств того, что Иисус был представлен как рассматривающий конкретную ситуацию вступающей в брак после развода. Я понимаю. Аргументы молчания едва ли привлекательны. Но я бы предложил следующие соображения. Во-первых, перикопа, которая имеет запутанное происхождение в рукописях, была такой, какая она есть сейчас, и содержит очень серьезные проблемы для понимания того, что происходит. По моему подходу эти проблемы исчезают. Во-вторых, мы можем теперь, в первый раз, подумать, понять трудности в рукописной традиции: был ли эпизод, исторический или нет, рассматривать ли его как канонический? В-третьих, мы можем сопереживать причинам отказа от непосредственного контекста.

Вопрос о перикопе можно просто сформулировать. Факты в традиции не могут быть изложены. Эпизод должен начинаться с ранней традиции. Ранние христиане были обеспокоены эпизодом и глубоко привязаны к нему. Мой сценарий дает, я полагаю, правдоподобную раннюю постановку вопроса, и объясняет, почему перикопа была не всегда в рукописях, но сохранилась.

По интерпретации я предполагаю, что перикопа довольно удивительно опрятен. Книжники и фарисеи могли разумно утверждать, что женщина была поймана в самом прелюбодеянии. Хотя для них не было прелюбодеяния, для Иисуса существовало де-факто, когда разведенная супруга снова вышла замуж. Фарисеи не предъявляли свидетелей, необходимых для доказательства прелюбодеяния. С позиции, принятой Иисусом, свидетели были излишними: прелюбодеяние было вопиющим. Фраза «пойманная» - преувеличение, но очень понятное.

Один последний момент. Как только выяснилось, что Иисус принял позицию о разводе, как указано в Марка 10,2-9 и Мф. 5,31-32; 19,3-9, то дебаты, такие которые я постулирую для начала Иоанна 8, почти неизбежны. Иисус не пришел, чтобы отменить закон, но исполнить; ни одной буквы, ни одной йоты не изменится из закона до тех пор, пока все не исполнится (Мф. 5, 18-19). Моисей разрешал развод и повторный брак (Втор 24,1-4). Иисус выступал против развода. Он рассматривал повторный брак как прелюбодеяние. Этот вопрос он обсуждал с фарисеями (Марк 10,2-9, Мф. 19,3-9). Моисей предписывал предать смерти прелюбодеев (Лев. 20,10, Втор. 22,22). Исполнение приговоря состояло в забрасывании камнями. Очевидно, тогда фарисеям было бы интересно узнать, будет ли Иисус следовать закону Моисея, чтобы прелюбодеи были забиты камнями до смерти, в соответствии с его собственным учением о том, что вступать в повторный брак было прелюбодеянием. Контекст, в котором я размещаю перикопу, правдоподобен, и можно проследить его путь к традиции об Иисусе.