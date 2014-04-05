Вы огромные, мы — великие.
Литовцы записали песню на стихи украинки Анастасии Дмитрук.
Музыка - Виргис Пупшис, исполнители — Виргис Пупшис, Яронимас Милиус, Кестутис Невулис, Гинтаутас Литинскас.
Анастасия Дмитрук - Никогда мы не будем братьями
Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы – великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье – золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Каты нас на колени ставили –
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся –
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания –
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
Источник: Белорусский партизан
В сети появился и белорусский отклик на стихотворение Анастасии Дмитрук.
Алесь Сьнег
па матывах вершу ўкранскае паэткі Анастасіі Дзьмітрук
Мы братамі не будзем ніколі
Не па крыві і не па Радзіме
Вы не маеце прагі да волі
Не называйце нас ніколі "сваімі"
Вы сябе ахрысьцілі "старэйшымі"
Нам бы малодшымі, абы не вашымі
У вас мы бачым суседа злейшага
Не дапусьцім мы войнаў з рэваншамі
Вы ў краіне сваёй маўклівыя
А ў сьвеце зусім не ціхія
Не лічыце, што мы наіўныя
Вы "большие", а мы - вялікія!
Рызыкуючы наперад мы крочым
А вы нават веры ў сябе не маеце
У беларусаў расплюшчвацца вочы
А вы катаў далей праслаўляйце!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203552640007106&set=a.1817799495250.2102537.1548009192&type=1&stream_ref=10
Бойца, который вместе с другими силовиками издевался над Михаилом Гаврилюком, освободили под домашний арест, - говорится в сюжете ТСН.Ніч.
Именно Леонид Ломонос на видео, снятом на улице Грушевского в лютый мороз, сначала вручает голом пленному ледоруб, а потом бьет в затылок. Печерский суд Киева смягчил ему меру пресечения из-за то, что милиционера публично простил сам Гаврилюк.
К тому же, в Ломоноса есть маленькая дочь и беременная жена. С 26-го февраля подозреваемый находился в СИЗО, вчера его выпустили прямо из зала суда. Статья обвинения Ломоноса предусматривает от трех до восьми лет заключения, но защита надеется на условный срок, ибо сам боец вину осознает и обещает измениться к лучшему.
Он еще раз попросил прощения у всего украинского народа за издевательства над Михаилом Гаврилюком. "Мой поступок был недостоин", - сказал Ломонос.
Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/ukrayina/obidchika-kazaka-gavrilyuka-otpustili-pod-domashniy-arest-k-beremennoy-zhene-i-malenkoy-dochke-359610.html
Для нас, верующих россиян, украинцы – старшие братья. Из Киева пошла Русская земля и духовный ручей. Большая половина братства ЕХБ украинцы. И служители, пасторы и миссионеры в России на одну треть украинского происхождения. Поэтому, они наши близкие и родные, Божьи. А от разных каналов промывки мозгов надо дистанцироваться, для нас информационный канал – Слово Божие. И нам надо помогать друг другу быть пророческим Божьим голосом своим народам русскому, украинскому, белорусскому и другим. Быть патриотами своих стран, но важнее Небесного Отечества, потому что скоро все пройдет. Извините, если кого огорчил.
мы бы наверно тоже подобные песенки пели, когда появилась бы ещё одна база НАТО прямо у нас под носом..
народ Крыма сам так решил, они такие же люди как люди на майдане, у тех и у других есть право на самоопределение, в конце концов народ же выбирает президента и власть, а не наоборот, тем более что для народа этот выбор лучше... Почему вы обвиняете русских за то что крымчане захотели войти в состав РФ ?, причём тут мы, мы что ли решали эти вопросы?
Я пару раз видел да и сам прочувствовал, как человек переходит из одной церкви в другую, или целая семья, или группа, ни кто никогда не говорил из пресвитеров или рядовых верующих тем кто уходил в другие общины: "Да я поддерживаю, молодец иди с миром", всегда этот процесс был очень болезненный, хоть переход из православия в протестантизм, хоть наоборот, или из протестантизма в протестантизм и т.п., все всегда говорят что у нас хорошо, куда ещё идти, и никогда я не встречал чтобы людей которые уходят благословляли с радостью и без грусти на лице, были лишь конфликты. Однажды когда пастор баптисткой церкви пытался в течении 2 часов уговорить меня остаться и никуда не уходить, и видя что из этого ничего не вышло, он резко нахмурил брови, вскочил, распахнул дверь, и сказал громким голосом: "Катись колбаской... (остальное опускаю))" Он наверное считал что прихожане это его собственность, и даже если не так, всё равно люди привыкают к своему окружению, контактам, и тем более к материальным ресурсам. Например при разводе, мужу ни как не понятно как так, бывшая супруга, может оттяпать половина квартиры, в которую не вложила ни рубля? И с такими вот житейскими реалиями нам приходится жить..
Знаешь, по поводу того что мы никогда не будем братьями, это уже ваша замарока, мы ко всем всегда были открыты и думаю такими и останемся, а вы решайте уж там сами за себя...
Вы же сами видите, что "смена власти" произошла не совсем цивилизованным способом, и далеко не христианским, я бы никогда например ни пошел драться с полицией, и даже просто с кем то, не говоря уже о целенаправленной ежедневной войне, никогда бы не занимался поджогом административных зданий, и тем более полицейских. Мне кажется что христианам вообще должно быть хотя бы немного стыдно за подобные действия, например просто тупо пойти и разбить битами дорогую машину или не совсем дорогую, ну и подобное, как можно портить не своё имущество, как можно избивать людей до полусмерти? мне кажется христиане всегда были кроткими людьми, во все века истории церкви, и никогда не восставали против власти, хотя бы потому, что этому учит Евангелие...
Но что говорит Писание? Изгони рабу и сына её; ибо не наследует сын рабы вместе с сыном свободной.
Поэтому, братья, мы дети не рабы, но свободной.
Андрей Бочко В каком то смысле конечно возможно братство, но тогда "старший" брат уже потеряет свою "старшисть" и будет уже другим братом. Как и духовный примет плотского в наследие, когда плотской перестанет быть плотским.
Андрей Бочко песня вообще не о национальностях, в моем понимании, а о мировоззрениях.
https://www.facebook.com/abo4ko/posts/10203129576821805?stream_ref=10
И, как ни странно, поддержки этой агрессии, в том числе и российскими христианами. Это уже напоминает Германию 30-х годов 20 века.
А что касается "кровью своей умоются", то этот художественный образ применен в стихотворении к "катам" - (ударение на первом слоге) - вы относите себя к катам?
Кат - это изверг, мучитель, душегуб, убийца - не могу найти точного эквивалента слову на русском.. "Нас каты на колени ставили" - это убийцы украинцев.
Вот переводчик дает такой перевод слова "кат" - палач. Это слово есть у Пушкина: «Мазепы лик терзает ката».
Кто им становится, того постигнет такая участь...
Для начала надо признать факт агрессии России против Украины,
нарушение обязательств страны-гаранта целостности Украины по Будапештскому меморандуму.