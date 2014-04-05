Вы огромные, мы — великие.

Литовцы записали песню на стихи украинки Анастасии Дмитрук.

Музыка - Виргис Пупшис, исполнители — Виргис Пупшис, Яронимас Милиус, Кестутис Невулис, Гинтаутас Литинскас.

Анастасия Дмитрук - Никогда мы не будем братьями

Никогда мы не будем братьями

ни по родине, ни по матери.

Духа нет у вас быть свободными –

нам не стать с вами даже сводными.



Вы себя окрестили «старшими» -

нам бы младшими, да не вашими.

Вас так много, а, жаль, безликие.

Вы огромные, мы – великие.



А вы жмете… вы всё маетесь,

своей завистью вы подавитесь.

Воля - слово вам незнакомое,

вы все с детства в цепи закованы.



У вас дома «молчанье – золото»,

а у нас жгут коктейли Молотова,

да, у нас в сердце кровь горячая,

что ж вы нам за «родня» незрячая?



А у нас всех глаза бесстрашные,

без оружия мы опасные.

Повзрослели и стали смелыми

все у снайперов под прицелами.



Каты нас на колени ставили –

мы восстали и всё исправили.

И зря прячутся крысы, молятся –

они кровью своей умоются.



Вам шлют новые указания –

а у нас тут огни восстания.

У вас Царь, у нас - Демократия.

Никогда мы не будем братьями.

Источник: Белорусский партизан

В сети появился и белорусский отклик на стихотворение Анастасии Дмитрук.

Алесь Сьнег

па матывах вершу ўкранскае паэткі Анастасіі Дзьмітрук



Мы братамі не будзем ніколі

Не па крыві і не па Радзіме

Вы не маеце прагі да волі

Не называйце нас ніколі "сваімі"



Вы сябе ахрысьцілі "старэйшымі"

Нам бы малодшымі, абы не вашымі

У вас мы бачым суседа злейшага

Не дапусьцім мы войнаў з рэваншамі



Вы ў краіне сваёй маўклівыя

А ў сьвеце зусім не ціхія

Не лічыце, што мы наіўныя

Вы "большие", а мы - вялікія!



Рызыкуючы наперад мы крочым

А вы нават веры ў сябе не маеце

У беларусаў расплюшчвацца вочы

А вы катаў далей праслаўляйце!

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