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05.04.2014 3 912

Дмитрук - Никогда мы не будем братьями

Author: esxatos
Никогда мы не будем братьями

Вы огромные, мы — великие.

Литовцы записали песню на стихи украинки Анастасии Дмитрук.

Музыка - Виргис Пупшис, исполнители — Виргис Пупшис, Яронимас Милиус, Кестутис Невулис, Гинтаутас Литинскас.

 

Анастасия Дмитрук - Никогда мы не будем братьями

Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
нам не стать с вами даже сводными.

Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы – великие.

А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.

У вас дома «молчанье – золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?

А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.

Каты нас на колени ставили –
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся –
они кровью своей умоются.

Вам шлют новые указания –
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.

Источник:     Белорусский партизан

 

 

 

В сети появился и белорусский отклик на стихотворение Анастасии Дмитрук.

Алесь Сьнег
па матывах вершу ўкранскае паэткі Анастасіі Дзьмітрук

Мы братамі не будзем ніколі
Не па крыві і не па Радзіме
Вы не маеце прагі да волі
Не называйце нас ніколі "сваімі"

Вы сябе ахрысьцілі "старэйшымі"
Нам бы малодшымі, абы не вашымі
У вас мы бачым суседа злейшага
Не дапусьцім мы войнаў з рэваншамі

Вы ў краіне сваёй маўклівыя
А ў сьвеце зусім не ціхія
Не лічыце, што мы наіўныя
Вы "большие", а мы - вялікія!

Рызыкуючы наперад мы крочым
А вы нават веры ў сябе не маеце
У беларусаў расплюшчвацца вочы
А вы катаў далей праслаўляйце!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203552640007106&set=a.1817799495250.2102537.1548009192&type=1&stream_ref=10

 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Социология Политология Этика - статьи Человек и мир
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Comments (13 comments)

E
esxatos 12 years ago
Фотоприколы недели - сверхактуально
 

E
esxatos 12 years ago
Как поступали каты-палачи и как поступают их жертвы
Бойца, который вместе с другими силовиками издевался над Михаилом Гаврилюком, освободили под домашний арест, - говорится в сюжете ТСН.Ніч.
Именно Леонид Ломонос на видео, снятом на улице Грушевского в лютый мороз, сначала вручает голом пленному ледоруб, а потом бьет в затылок. Печерский суд Киева смягчил ему меру пресечения из-за то, что милиционера публично простил сам Гаврилюк.
К тому же, в Ломоноса есть маленькая дочь и беременная жена. С 26-го февраля подозреваемый находился в СИЗО, вчера его выпустили прямо из зала суда. Статья обвинения Ломоноса предусматривает от трех до восьми лет заключения, но защита надеется на условный срок, ибо сам боец вину осознает и обещает измениться к лучшему.
Он еще раз попросил прощения у всего украинского народа за издевательства над Михаилом Гаврилюком. "Мой поступок был недостоин", - сказал Ломонос.

Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/ukrayina/obidchika-kazaka-gavrilyuka-otpustili-pod-domashniy-arest-k-beremennoy-zhene-i-malenkoy-dochke-359610.html
U
Urgena 12 years ago
По поводу стихотворения.
Для нас, верующих россиян, украинцы – старшие братья. Из Киева пошла Русская земля и духовный ручей. Большая половина братства ЕХБ украинцы. И служители, пасторы и миссионеры в России на одну треть украинского происхождения. Поэтому, они наши близкие и родные, Божьи. А от разных каналов промывки мозгов надо дистанцироваться, для нас информационный канал – Слово Божие. И нам надо помогать друг другу быть пророческим Божьим голосом своим народам русскому, украинскому, белорусскому и другим. Быть патриотами своих стран, но важнее Небесного Отечества, потому что скоро все пройдет. Извините, если кого огорчил.
Владимир П 12 years ago
Вот такие они книжники ...)
мы бы наверно тоже подобные песенки пели, когда появилась бы ещё одна база НАТО прямо у нас под носом..

народ Крыма сам так решил, они такие же люди как люди на майдане, у тех и у других есть право на самоопределение, в конце концов народ же выбирает президента и власть, а не наоборот, тем более что для народа этот выбор лучше... Почему вы обвиняете русских за то что крымчане захотели войти в состав РФ ?, причём тут мы, мы что ли решали эти вопросы?
Я пару раз видел да и сам прочувствовал, как человек переходит из одной церкви в другую, или целая семья, или группа, ни кто никогда не говорил из пресвитеров или рядовых верующих тем кто уходил в другие общины: "Да я поддерживаю, молодец иди с миром", всегда этот процесс был очень болезненный, хоть переход из православия в протестантизм, хоть наоборот, или из протестантизма в протестантизм и т.п., все всегда говорят что у нас хорошо, куда ещё идти, и никогда я не встречал чтобы людей которые уходят благословляли с радостью и без грусти на лице, были лишь конфликты. Однажды когда пастор баптисткой церкви пытался в течении 2 часов уговорить меня остаться и никуда не уходить, и видя что из этого ничего не вышло, он резко нахмурил брови, вскочил, распахнул дверь, и сказал громким голосом: "Катись колбаской... (остальное опускаю))" Он наверное считал что прихожане это его собственность, и даже если не так, всё равно люди привыкают к своему окружению, контактам, и тем более к материальным ресурсам. Например при разводе, мужу ни как не понятно как так, бывшая супруга, может оттяпать половина квартиры, в которую не вложила ни рубля? И с такими вот житейскими реалиями нам приходится жить..
Знаешь, по поводу того что мы никогда не будем братьями, это уже ваша замарока, мы ко всем всегда были открыты и думаю такими и останемся, а вы решайте уж там сами за себя...
Вы же сами видите, что "смена власти" произошла не совсем цивилизованным способом, и далеко не христианским, я бы никогда например ни пошел драться с полицией, и даже просто с кем то, не говоря уже о целенаправленной ежедневной войне, никогда бы не занимался поджогом административных зданий, и тем более полицейских. Мне кажется что христианам вообще должно быть хотя бы немного стыдно за подобные действия, например просто тупо пойти и разбить битами дорогую машину или не совсем дорогую, ну и подобное, как можно портить не своё имущество, как можно избивать людей до полусмерти? мне кажется христиане всегда были кроткими людьми, во все века истории церкви, и никогда не восставали против власти, хотя бы потому, что этому учит Евангелие...
E
esxatos 12 years ago
Наш член клуба, пастор из Керчи, Андрей Бочко в ФБ:

Но что говорит Писание? Изгони рабу и сына её; ибо не наследует сын рабы вместе с сыном свободной.
Поэтому, братья, мы дети не рабы, но свободной.





Андрей Бочко В каком то смысле конечно возможно братство, но тогда "старший" брат уже потеряет свою "старшисть" и будет уже другим братом. Как и духовный примет плотского в наследие, когда плотской перестанет быть плотским.

 




Андрей Бочко песня вообще не о национальностях, в моем понимании, а о мировоззрениях.

https://www.facebook.com/abo4ko/posts/10203129576821805?stream_ref=10
 
E
esxatos 12 years ago
Это художественное произведение показывает глубину разделения между двумя народами, которое произошло не в результате нагнетания истерии на Эсхатосе, как считаете вы, а врезультате оголтелой пропаганды кремля и его вооруженного вторжения в Украину.
И, как ни странно, поддержки этой агрессии, в том числе и российскими христианами. Это уже напоминает Германию 30-х годов 20 века.
А что касается "кровью  своей умоются", то этот художественный образ применен в стихотворении к "катам" - (ударение на первом слоге) - вы относите себя к катам?
Кат - это изверг, мучитель, душегуб, убийца - не могу найти точного эквивалента слову на русском..  "Нас каты на колени ставили" - это убийцы украинцев.
Вот переводчик дает такой перевод слова "кат" - палач.  Это слово есть у Пушкина: «Мазепы лик терзает ката».
Кто им становится, того постигнет такая участь...
 
B
boris5876 12 years ago
При всей художественности, вы располагаете это на сайте, который посещают христиане, причем очевидно думающие, поэтому кому вы адресуете это стихотворение? Как вы могли заметить не я один воспринял это напрямую. Какого эффекта вы добиваетесь от подобных публикаций? Быть услышанными российскими христианами. Вы добились своего - мы услышали! не превращайте хоть что-то в Майдан!
E
esxatos 12 years ago
Хорошо было бы, если бы услышали... Может были бы тогда не только слова одобрения действиям кремля.
Q
q81fe 12 years ago
Николай. Диалог, а не монолог.
E
esxatos 12 years ago
Сергей, пока получается диалог глухих.
Для начала надо признать факт агрессии России против Украины,
нарушение обязательств страны-гаранта целостности Украины по Будапештскому меморандуму.
P
Prutkoff77 12 years ago
Ни разу не комментировал здесь, но братья, вы перешли грань. Сайт превращается в ресурс с откровенным русофобским характером. Если вы хотите и дальше развиваться таким образом - переименуйте ресурс и занимайтесь журналистикой. А на данный момент ваш сайт несет уже экстремистский характер. Я Русский, который поддерживал клуб, а мне предлагают "умыться кровью". У вас что с головой то стало?
Q
q81fe 12 years ago
В место разъединения лучше искать пути единения. В противном случае, каждый человек превратиться в одинокое существо на земле.  
B
boris5876 12 years ago
Первый раз отвечаю на подобные вещи. "они кровью своей умоются". Может хватит уже истерить! Кто лично из тех, кто поддерживает нагнетание обстановки на данном интернет ресурсе, в частности, будет снимать на мобильный как я, россиянин, буду умываться своей кровью?

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