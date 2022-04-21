Эшби - Викинги - Тайны истории

Вспыхнувший уже довольно на Западе, а несколько лет и в России интерес к истории, культуре и мифологии легендарных скандинавов – викингов не утихает и поныне. И поддерживается как развлекательной индустрией – книгами, фильмами, сериалами и компьютерными играми, так и научными исследованиями. Впервые вышедшая в прошлом году на русском языке книга «Викинги» - одно из популярных тому свидетельств. Под популярностью я разумею прежде всего формат книги – это огромное количество, почти на каждой странице, цветных иллюстраций с лаконичным описанием. Но не только иллюстрации, а ещё и кратким экскурсом в историю и культуру викингов. Можно сказать, это комментированный альбом, или иллюстрированный справочник, не суть важно.

Стив Эшби, Элисон Леонард. «Викинги»

Серия «Тайны истории». «Манн, Иванов и Фербер», Москва, 2021 год. 288 стр., илл.

Перевод с английского Ольги Быковой.



Книга разделена на три исторических периода – «До- и ранняя викингская эпоха (ок. 550 – 899 гг.)», «Средняя викингская эпоха ((ок. 900 – 999 гг.)» и «Поздняя и поствикингская эпоха» (ок. 1000 – 1500 гг.)». Таким образом, издание повествует о своих героев исторически возможно более полно, охватывая как их предысторию, так и следующие за собственно эпохой викингов её отзвуки в истории Северной Европы.

В чём уникальность издания? Авторы говорят, что «через артефакты повседневной жизни эта книга рассказывает совершенно новую историю. Такие вещи редко позволяют прослеживать судьбы влиятельных личностей или политические изменения (хотя и расширяют наше понимание того, как народ к этим изменениям приспосабливался). Зато они много говорят о ритме повседневной жизни, о том, как представители разных социальных и экономических групп выстраивали быт». Да, большинство иллюстраций действительно показывают читателю быт скандинавов в то осевое для Европы время.



Любопытно и то, что авторы относятся к теме по-научному критически, что для непросвещенного обывателя может быть непривычным.

Так, они заявляют, что «во многом эпоха викингов – лишь удобная выдумка, искусственный концепт». Да, «в широком смысле под ней понимается период с конца VIII до середины XI века, однако точную дату её начала и завершения определить невозможно». Так же обстоит дело и с географической локализацией – хотя в основном речь идёт о современной Скандинавии и Северной Европе, культурное влияние или как минимум экспедиции викингов простирались гораздо дальше – от восточного побережья Северной Америки до Руси и Средиземнорья.

Ещё одно ноу-хау авторского подхода, посредством которого они пытаются ответить на вопрос – «что делало этот мир цельным» во времена бесконечных войн, раздробленности и торговли? По их мнению, это трансформация, постоянные изменения в политике, экономике и религии, происходившие благодаря постоянному взаимодействию с множеством народов. «Мы рассмотрим, как сама материальная культура менялась в течение эпохи викингов, начиная с железного века Скандинавии (мира, из которого вышли викинги) и заканчивая Средними веками (миром, который викинги помогли создать)».

Итак, что же особенно интересного, оригинального, красивого и удивительного из мира более чем тысячелетней давности демонстрируют нам авторы книги? Упомянем некоторые любопытные артефакты, а заодно и соображения авторов.



Например, краткое введение к первой главе в качестве символа эпохи викингов открывает фото хорошо сохранившегося меча, а также лист «Англосаксонской хроники» 890 года и реконструкция дома вождя в Норвегии. Авторы задаются вопросом – что заставило бывших торговцев стать грабителями? Должен сказать, что объяснение их недостаточно убедительно, они и сами озвучивают альтернативные сугубо меркантильным интересам предположения – «они получали бы в разы больше от сбора налогов или владения землёй на родине». Эшби и Леонард считают, что военно-грабительские набеги служили прежде всего укреплению вертикали власти, как сказали бы сегодня. «В обществе с очень хрупкой иерархией успешная заграничная кампания вполне способствовала росту авторитета вождя. Кроме того, экзотическая добыча, вероятно, представляла особую ценность: её можно было использовать в качестве даров для заключения союзов и обеспечения лояльности». Что ж, возможно, дело именно в этом, тем более, что и к сегодняшнему дню мало что изменилось.Да, оружейные артефакты представляют значимую долю представленных в книге находок. Помимо мечей настоящих, «знаков власти, высокого статуса и мужественности», в книге представлен игрушечный деревянный меч – возможно, тренировочное оружие. Примечательно, что найдена игрушка в торговом поселении Старая Ладога на территории России. Есть и игрушечная лодка длиной всего 37 см. из Дублина XII века. Несколько прекрасно сохранившихся шлемов демонстрируют отсутствие каких-либо намёков на пресловутые голливудские рога. Иные артефакты – кожаные ножны для типичных ножей раннего средневековья – саксов, сами саксы, наконечники копий и стрел и легендарные топоры. И, конечно, остатки кораблей достаточно хорошей для полной реконструкции сохранности.



Однако куда больше в книге разнообразных украшений – прежде всего модных в раннюю эпоху викингов фибул, которыми состоятельные скандинавки закалывали лямки туник. Под стать достатку и статусу фибулы были прекрасными образчиками ювелирного искусства раннего средневековья. Их изготавливали преимущественно из медных сплавов и железа, инкрустируя драгоценными металлами и камнями, украшали зооморфными и геометрическими орнаментами. Другие популярные украшения – кулоны в виде мифологических персонажей. Валькирии, воины, боги или просто люди. Амулеты в виде молота Тора – ещё один распространённый мотив среди находок, есть и множество других талисманов. Нередко встречаются кольца и ожерелья из разноцветных бусин, монет и полудрагоценных камней, серебряные серьги и ожерелья. Разнообразные серебряные браслеты зачастую служили викингам в буквальном смысле подручной, а точнее наручной валютой. В ювелирных украшениях бросается в глаза одна интересная деталь – несмотря на зачастую мелкие размеры изделия, иногда по нескольку сантиметров, умельцы умудрялись украшать его искусными узорами, рисункам и антропоморфными и звероподобными образами. Можно упомянуть как характерный пример скульптурку высотой всего 2 см. Она изготовлена из серебра с чернением и позолотой, и центральную фигуру, изображающую предположительно Одина на троне, сопровождают волчьи головы и вороны. Или позолоченное украшение в виде головы животного длиной 3,3 сантиметра!



Посвященная средней, то есть основной викингской эпохе глава открывается краткой справкой о городах и торговле скандинавов. Авторы приводят следующую аналогию: «Если ранняя эпоха викингов была чем-то вроде Дикого Запада в условиях раннего Средневековья, то из семян, зароненных в следующие сто лет, выросло средневековое европейское общество». Однако, несмотря на усиление торговли, интенсивные путешествия и стремительный рост городов, авторы не рискуют называть этот период устойчивым и стабильным. На всём его протяжении шла бесконечная борьба за власть и передел земельной собственности, как в Англии, так и в самой Скандинавии. При том экономика Скандинавии росла благодаря английскому серебру, или «выкупным деньгам», а также интенсивной торговле с востоком и экспансией на Запад.

Этот, как и два других раздела книги, изобилует изображениями многообразной хозяйственной и промышленной утвари, обуви и одежды скандинавов и народов, с которыми они тем или иным образом контактировали. Здесь, например, нитяной носок X века из английского Йорка; железная сковорода оттуда же и той же эпохи; окованный железом дубовый матросский сундук, служивший одновременно сейфом и скамьёй для гребца. Примечателен кожаный башмак на правую ногу, «по сегодняшним меркам миниатюрную». Бытовую утварь представляют замки и ключи, кресала, «совершенно незаменимые в быту», кожаные сумки и кованые булавки. А в поселении Л`Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаунленд найден целый берестяной короб! Досуг скандинавов представлен костяными коньками и принадлежностями для настольных игр – игральными досками и костями. Или изобразительным искусством – например, эскизным портретом на камне. Одна из уникальных находок – самшитовая флейта.

Были популярны разнообразные, нередко миниатюрные шкатулки – как языческие с соответствующей символикой, так и христианские реликварии, изделанные из кости, оленьего рога, дерева и металлов.



Кухонная и прочая обиходная утварь и посуда представлена по большей части множеством сосудов – медные ковши, стеклянные, керамические и металлические кувшины, сосуды и кубки из драгоценных металлов. Резные узорчатые ложки из дерева и кости были обычным столовым прибором в эпоху викингов. А вот вместо привычной нам керамической посуды скандинавы вырезали сосуды и столовые приборы из «мыльного камня» – талькоперита. Интересен деревянный (дубовый) лоток для слива молочной сыворотки, датируемый концом X – XII веком. Есть и еловая бочка более двух метров высотой, вероятно, для перевозки вина и знаменитое «ведро Будды», получившее своё название благодаря изображению на креплении ручки. «Вполне простительно связать стилизованную сидящую фигурку, украшенную разновидностями свастики, с Южной Азией, однако этот орнаментальный стиль наиболее близок ирландскому искусству», развеивают легендарный ореол авторы.

Третий раздел книги рассказывает и показывает закат эпохи викингов. С одной стороны, они осуществляли экономическую экспансию и расселялись в западном направлении – в Исландии, Гренландии и даже в Северной Америке. С другой стороны, грабительские набеги викингов фактически сошли на нет. «Главным катализатором перемен послужили усиление центральной власти и новая «городская» религия», считают Эшби и Леонард. Да, к 1000 году короли Дании, Швеции и Норвегии приняли христианство, а «в Скандинавии эта религия неразрывно связана с урбанизацией и централизованным управлением». А после Нормандского завоевания викинги перестали быть военной угрозой. Развитие скандинавских стран определяли христианство и монетарная экономика. Однако «наследие викингов сохранялось в нормандских потомках Роллона, в поселениях Гренландии и Исландии, а также во владениях оркнейских ярлов».



Завершу обзор религиозными артефактами, в разнообразии представленными в книге. Помимо упомянутых молотов Тора, христианских реликвариев и языческих и христианских мотивов в орнаментах изделий, существует и немало других оригинальных произведений искусства. В первую очередь это многочисленные рунические камни, в многообразии и поныне существующих в скандинавских землях и многажды и подробно описанные. Это различные фигурки богов, мифологических персонажей и героев – обычно Одина, Тора, Фрейра и валькирий. Многие из них, принадлежа к синкретической эпохе переходного, от язычества к христианству периода, неоднозначны. Такова фигурка Тора из медного сплава высотой 7 см. и датируемая 1000 годом. «Фигурку считают олицетворением Тора – скандинавского бога грома и молний, владельца легендарного молота Мьёльнира. Однако она с той же вероятностью может быть держащим крест Христом во славе – стиль работы характерен для периода, последовавшего за принятием христианства. Фигурка представляет собой отличный пример синкретизма, в значительной степени присущего искусству древних скандинавов», сообщает описание. Другой исключительный пример такого синкретизма – прорезной топор (бродекс), украшенный крестом! Авторы поясняют: «Возможно, топоры использовали в бою – облегчённая конструкция лучше бы подошла для этих целей, но не стоит отметать версию об их символическом или ритуальном назначении. Сочетание христианской и военной иконографии может показаться необычным, но не стоит забывать, что обращение в новую веру не всегда достигалось мирными средствами. И топор, и крест в итоге символизировали силу и влияние».



Собственно христианские артефакты тоже примечательны как своей оригинальностью, так и искусностью мастеров. Таково керамическое пасхальное яйцо X – XI веков из Швеции, по мнению авторов, привезённое из Киевской Руси. Оригинален крест с руническими надписями поствикинской эпохи (XIII – XIV в.). Прекрасно миниатюрное распятие серебряное распятие, украшенное изысканной филигранью и датируемое X веком из Швеции, по своему неплох и более незатейливый и совсем миниатюрный, 1 см в ширину, кулон в виде креста из гагата. Серебряное кадило рубежа тысячелетий – любопытный образчик англосаксонского церковного искусства. Высотой менее 10 сантиметров, изделие не только украшено искусной резьбой, но и несёт на себе автограф мастера. И напоследок упомяну один из самых оригинальных и загадочных артефактов – «посох колдуна» из Швеции. Датируемый IX – XI веками, посох «украшен чугунными звериными головами, один из его концов венчает характерная плетёная конструкция. Подобные железные жезлы интерпретируются по-разному: как ритуальные или магические инструменты, вертела или даже ручные прялки. Возможно, они играли некую роль в сейде – форме шаманской магии, практиковавшейся в древней Скандинавии», предполагают авторы.



Уверен, что эта небольшая, но весьма содержательная книжечка будет интересна самому разному читателю, от учёных и современных язычников до ролевиков и детей.



Гедеон Янг, журналист, публицист, рецензент

