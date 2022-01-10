Член нашего клуба Александр Олейник из Казахстана - тревожные заметки по горячим следам.

Александр Олейник - Жизнь в розовом свете

Едва-едва отгремели новогодние салюты, отзвучали новогодние поздравления и тосты, страна как будто бы столкнулась с астероидом, который отбросил её на двадцать лет назад, в прошлое.



Казахстан, так гордившийся достижениями в цифровом мире – вернулся ко времени, когда телефон – это только для звонков и смс. С утра, уйдя на работу, полностью оказавшись в информационном вакууме, люди с тревогой делились друг с другом слухами и домыслами. Оказалось парализована вся деятельность от торговли до служб такси. Магазины закрывались в спешном порядке, так как невозможно осуществлять расчеты или выдавать фискальные чеки. Банки и обменные пункты сообщили о закрытии из соображений безопасности. Ввиду отсутствия кабельного телевидения у меня дома остались только государственные каналы, по которым постоянно говорит немигающая статическая голова президента. Объявив себя главой совета безопасности и назначив врагов, президент использует жесткую риторику: предельно жестко, будут уничтожены, ликвидированы. Боевики.

Не прошло и месяца с того момента как Казахстан кричал о своей тридцатилетней независимости, хвастался своей армией и полицией; гордится тем что сохраняет межнациональные мир и согласие; с уверенностью смотрит в будущее. И вот в одночасье всё рухнуло, и откатилось ровно на тридцать лет назад. По телевизору кадры в точности сопоставимые с кадрами августовского путча – горит белый дом, роняют памятники, громят магазины. Улицы заполняются военными.

Еще несколько дней назад люди беспечно делились в мессенджерах картинками и мемами, а сегодня на лицах растерянность и беспокойство. Пустые глаза, безжизненный взгляд. Потеря смысла жизни. Тревога.

Категоричность

Поначалу услышав о митинге в Жанаозене – граждане отнеслись с сочувствием и даже завистью. Вот смелые люди, устали терпеть. Правильно. Затем когда собрались в Костанае на площади – похоже даже не знали зачем собрались, пели гимн, гуляли, снимали на телефон, разговаривали с акимами. Чего просить и для чего собрались не знали и сами. Позже, ночью начались какие-то столкновения. А потом наступила тишина.



Телефоны лежат на прикроватных тумбочках. Молчат. На компьютерах смотрят старые сохраненные фильмы. Ждут.

Пришли новости – началась антитеррористическая операция, введен режим ЧП.

Вот теперь можно говорить



- Надо было жестко сразу, с самого начала, как Лукашенко. Где наш Елбасы? Почему он не бегает с автоматом?- это преимущественно люди за шестьдесят.

Женщина на остановке, немного за тридцать:

- правильно, нужно митинговать. Власть совсем уже дожала народ, сил нет терпеть. Конечно разрушать не нужно, убивать. Но восставать нужно.



На их фоне президент с неподвижным лицом, одними губами и ровным голосом обещает быть жестким и твердым. Выражает сожаление, что мало оказалось милиции и ОМОНа и обещает исправить эту ситуацию. Обещает репрессии, и не обещает беспечную жизнь. И наконец, объявляет – ОДКБ отправляет войска. По словам президента на Казахстан напали террористы, и он в первую очередь для борьбы с террористами снизил цену на газ, заморозил цены на другие виды топлива и комуслуги, а так же распустил правительство, и заменил Назарбаева на посту главы Совета Безопасности, несмотря на то, что пост этот для Назарбаева, был пожизненный.

Что ждет экономику? Какие причины привели к произошедшему? Президент обещает во всем разобраться предельно жестко.



- «Вседозволенность! Анархия! Так называемые «свободные средства массовой информации» - мы будем жестко реагировать на всё. – Это из обращения Токаева – седьмого января.



Выходит то, чему мы радовались, чем гордились, чем хвастались – оказалось не более чем жизнью в розовом свете. И нас обещают вернуть назад в совок. За железный занавес, во времена цензуры. Практически обещая создать Северную Корею. А ради чего? – ради сохранения власти. Ведь не зря же в первом обращении президент заявил: - Власть не падет! Просить ввести чужие армии против своих граждан, которые вышли против власти из-за нищей жизни, ради сохранения должности?

И на этом фоне анекдотично выглядит призыв из Афганистана к правительству Казахстана: решить противоречия с протестующими путем мирного диалога.



Не до смеха



Создав невыносимые условия жизни, рисуя в отчетах цифры о стабильности и процветании, правительству было выгодно распродавать богатства и ресурсы страны, и складывать все в частные карманы. Усугубляющийся разрыв между бедными и богатыми. Когда акимы хвастаются миллионными зарплатами, а большинство живет на зарплату, не превышающую ста тысяч тенге. Это мы проходили в школе: - верхи не могут управлять по-новому, низы не хотят жить по-старому.



Это и приводит к революциям и восстаниям. Вот только вместо диалога, и изменений – президент обещает жесткие репрессии. Все только начинается. Пора снимать розовые очки. Пока человек, а не власть не станет главной ценностью в стране – о хорошей жизни можно забыть.