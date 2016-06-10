Дипломная работа в УЕТС, 2009 г.



Владимир Золотов - Исповедь в христианстве: библейская перспектива - Содержание



Исповедовать грехи - значит в глубине признавать,

что всякая вина бывает содеяна против Бога,

даже когда эта вина против ближнего.

Ты стыдишься и краснеешь,

когда нужно сказать свои грехи.

Стыдись лучше грешить, чем исповедаться.

(Ефрем Сирин).

Несмотря на то, что со времени появления Церкви прошло уже почти 2000 лет, вокруг понятия исповеди до сих пор существуют большие разногласия и споры в современном христианстве. Вопрос исповеди является актуальным для Церкви в наше время. Между различными христианскими конфессиями происходят споры и разногласия в отношении того, как относиться к исповеди в Церкви. Вопрос важности исповеди встает перед каждым пастором и обычным христианином, который пытается жить церковной жизнью.

Главный вопрос дипломной работы звучит следующим образом: является ли библейски обоснованной исповедь перед человеком: священнослужителем или рядовым христианином? В связи с этим главным вопросом у нас поднимаются дополнительные вопросы: имеет ли исповедь в классическом понимании этого термина, библейское основание?

Автор данной работы считает, что исповедь перед человеком является библейски обоснованной, однако Библия не предоставляет прямых указаний на четкую и определенную систему в проведении исповеди, поэтому в первую очередь важно, основываться на тех повелениях Писания, которые ясно указывают на то, что во – первых следует исповедовать свои грехи перед Богом, во – вторых перед теми людьми, против которых были совершены грехи, и в – третьих, возможно, исповедоваться и перед христианами для того, чтобы ощутить смирение, понимание и прощение.

Исследование будет построено следующим образом. Первая задача состоит в том, чтобы дать определение понятию исповеди, а также рассмотреть значение слова «исповедь» в словарях, и указать на важность исповеди. Затем, предоставить существующие общие взгляды в отношении исповеди перед человеком. Вторая задача - исследовать развитие исповеди в ранней Церкви, при начале формирования христианства и попытаться проследить появление и развитие учения о исповеди на основании различных исторических документов: Дидахе, в трудах Климента Римского, Игнатия Антиохийского, Пастыре Ерма, Климента Александрийского, в трудах Тертуллиана и Августина. Третья задача состоит в том, чтобы исследовать существующие представления об исповеди в основных христианских конфессиях: православии, католицизме и протестантизме. Четвертая задача заключается в исследовании библейского учения в отношении вопроса исповеди перед человеком.

Мы предоставим основные Библейские места о исповеди в общем, но более подробно мы будем исследовать только те отрывки, которые будут относиться к исповеди перед человеком. В начале мы рассмотрим учение Ветхого Завета о исповедании грехов, а затем изучим Новозаветные отрывки по данной теме. Мы остановимся на таких местах из Ветхого Завета, как исповедь народом греха перед Моисеем. (Числа 21:7), Давида перед Нафаном (2Царств 12:13). А также местах из Нового Завета, как исповеди в грехах перед крещением Иоанна (Матфея 3:6), исповеди грехов оккультистами. (Деяния19:18). Особенное внимание будет уделено призыву Иакова «признаваться друг пред другом в проступках». (Иакова 5:16). Пятая задача проанализировать существующие представления об исповеди между различными конфессиями, а также во свете учения Слова Божьего. В этой работе автор будет ставить акценты на том, что исповедь перед человеком является обоснованной в Библии, но развившаяся система и понимание исповеди православными и католиками не согласуется с Писанием. В данном исследовании не будет уделяться внимание ритуалам и обрядам исповеди, которые проводятся в различных христианских конфессиях.

Владимир Золотов - Исповедь в христианстве: библейская перспектива - 1. Постановка вопроса

В самом начале нашего исследования попытаемся дать определение понятию исповеди, а также рассмотрим значение слова «исповедь» в словарях. После этого мы скажем несколько слов о важности исповеди. Затем, в общем, мы коснемся вопроса видов исповеди: общей и частной. И в конце этого раздела мы перечислим различные взгляды на исповедь.

Что же представляет собой исповедь. Даль определяет «исповедовать» - как признавать, сознаваться духовнику. «Исповедь» означает «таинство покаяния», устное признание своих грехов перед духовником. Искреннее и полное сознание и объяснение своих помыслов и дел. [1] «Исповедь» confession – cделанное публично или в частном порядке признание в совершении греха, которое рассматривается в качестве необходимого условия для получения Божественного прощения. [2] «Исповедь» – признание вины или греха. Человек может признаваться перед Богом в конкретных грехах. Таким образом, человек соглашается с Богом в нарушении Божьего закона, заслуженности наказания, в несоответствии Божьей святости. [3]

В словаре Элвелла указывается, что исповедание соответствует еврейскому слову yada «יד ה» и греческому слову homologeo «όμολογέω» [4] , которые означают признание, подтверждение, восхваление великих Божьих действий, это слово обозначает провозглашение веры в Иисуса Христа, а также оно обозначает исповедь грехов перед Богом. [5] Όμολογέω - признавать, исповедовать, признаваться. Заявлять открыто перед всеми. Όμολογία – слово женского рода, означающее исповедание, признание или свидетельство. [6]

В Ветхом Завете еврейское слово yada «יד ה», означало и хвалу и благодарность Богу, а также и исповедание грехов. Зачастую исповедь происходит публично перед народом. [7] Библия утверждает, что нам следует признаваться Богу в своих прегрешениях. В Ветхом Завете об этом напоминалось через жертвоприношения животных, которые служили прообразом Жертвы Христа. Также большое внимание уделяется на исповедании грехов всего Израиля. Исповедь Давида в 31 псалме – пример личного исповедания. [8]

В Новом Завете исповедь грехов обозначается греческим словом exomologeo «έξομολογέω» и встречается несколько раз. В служении Иоанна Крестителя, в 1 послании Иоанна 1 главе, и Иакове 5 главе. [9] Как предполагает Элуэлл, что даже несмотря на исповедь перед людьми, инициатором и прощения и главным слушателем покаяния является только Бог. Исповедь перед людьми не является стандартной практикой церковной жизни. [10]

Теперь предоставим некоторые мнения о важности исповеди. Мак Артур указывает на то, что:

«грех хочет, чтобы его не распознавали, он затмевает свет. При исповедании свет Евангелия пронизывает тьму и уединенность человеческого сердца. Грех должен быть выведен на свет. Все скрытое должно стать явным». «Грех, который получил словесное выражение и признание уже теряет свою силу».

Раскаянный грех снова восстанавливает истинное общение с церковью. [11] Рассматривая тему общения в церкви и того, что необходимо для полноценного христианского общения, Райри, ссылаясь на Иоанна предлагает такой ответ: ходить во свете и исповедовать грехи. Грех разрушает церковное общение, поэтому необходимо исповедь. [12]

В данной части исследования мы проведем постановку вопроса для всей дальнейшей работы. Важные вопросы в отношении видов исповеди. Является ли библейски обоснованной исповедь перед человеком: священником или обычным христианином? Давно замечено, что часть из тех толкователей Библии, кто защищает определённую точку зрения или богословскую теорию, подвержен фактору субъективизма. В начале мы предоставим мнения о исповеди в отношении, которых большая часть толкователей имеют согласие. Во – первых это относится к тому, что все согласны в том, что Писание четко учит тому, что исповедь должна происходить в жизни каждого христианина. [13] Во – вторых все исследователи согласны в отношении того, что все наши грехи в первую очередь направлены против Бога, поэтому всем следует в начале исповедать свой грех перед Ним. [14] В - третьих большинство богословов имеет согласие в отношении того, что существует личная исповедь перед Богом [15] или перед человеком, а также общая исповедь, которая может происходить только перед Богом за свои личные грехи, а также, за грехи всего народа. [16] Более подробное исследование будет предоставлено в части, которая посвящена исповедании грехов в Писании.

Теперь же предоставим мнения о исповеди в которых не существует согласия между различными христианскими конфессиями. Во – первых это касается самой сущности исповеди. Для католиков и православных исповедь признается за таинство [17] , а для большинства протестантов – это важная часть подготовки перед Причастием. [18] Во – вторых, это относится к личности, которая имеет право прощать грехи. Католики и православные утверждают, что во – первых это Божественное право прощать грехи [19] , но Иисус Христос совершает прощение через священников, которым даны власть ключей и право оставлять или не оставлять грехи. [20] Для протестантов существует единственная Личность, которая может прощать грех это Бог. [21]

На основании исследования автор предоставит три точки зрения, которые являются наиболее четко выраженными. Первая точка зрения состоит в том, что исповедовать грехи следует перед Богом, а также против того, кто пострадал по причине греха: человек, Церковь. [22] Если же грех был личным, тогда его следует исповедать только перед Богом, а не перед другими людьми. [23] Вторая точка зрения состоит в том, что исповедовать грехи следует как перед Богом, так и перед официальным священником, который наделен от Христа властью ключей и имеет право прощать или не прощать грехи. [24] Существует и третья точка зрения, выраженная Бонхоффером, которой и придерживается автор в данном исследовании. Исповедь греха следует проводить перед Богом, если грех был совершен против личности или Церкви тогда перед теми, кто пострадали вследствие греха. [25] Но также исповедь, может происходить перед каким - либо человеком: братом во Христе, который не обязательно является рукоположенным священником, но который может выслушать и сказать слова прощения от лица Христова. [26]

Владимир Золотов - Исповедь в христианстве: библейская перспектива - 2. Взгляд на исповедь в Ранней Церкви

Взгляд Дидахе (учение двенадцати) об исповеди:

Как утверждает Хаффнер, Дидахе (Учение двенадцати апостолов) - документ 2 века содержит в себе наставления в отношении исповеди грехов. [27]

Исповедуй в церкви свои грехопадения и не приступай к своей молитве с лукавой совестью. Таков путь жизни. (Дидахе.4:14)

А в день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде свои грехопадения, дабы ваша жертва была чистой.(Дидахе.14:1) [28]

Климент Римский послание к Коринфянам, в котором он призывает коринфян к исповеданию греха и послушанию:

«Лучше исповедать свои грехи перед человеком, нежели ожесточать сердце». [29]

Также Климент утверждал, что «Господь владеет всем, ни в чем не нуждается, кроме того, чтобы мы исповедовали свои грехи перед Ним». Поэтому в заключении учения Климента, Катанский заявляет, что в понимании апостольского мужа «исповедание греха должно быть перед человеком и перед Богом» [30]

Игнатий Антиохийский указывал на то, что епископ вместе с священниками определяли покаяние, которое должен показать кающийся:

Впрочем всем кающимся Господь прощает, если они возвращаются к единению Божьему и к собору епископа. [31]

Таким образом, условием прощения является восстановление отношений с Богом и исповедании греха перед установленными Им людьми. Грешнику необходимо не только обратиться ко Христу, но и найти благодать разрешения, прибегнув к иерархии. [32]

Пастырь Ерма. Рассматривая документ «Пастырь Ерма» Хаффнер утверждает, что в нем есть ясное описание практики исповеди 2 столетия. Впавшему в смертный грех представлялся лишь один шанс для раскаяния. [33] Исследуя учения мужей апостольских, Катанский предполагает, что они прямо не говорят о власти иерархии отпущения грехов. Ерма, к примеру, говоря о прощении грехов относит эту власть только лишь к Богу, который имеет врачевство. [34]

Но ты молись Господу, и исцелит он грехи твои, и всего дома твоего, и всех святых. [35]

Но продолжая далее свое исследование в учении Ермы, этот автор указывает на то, что в своих высказываниях Ерма упоминает об ангеле - покаяния – пастыре, которому Бог повелевает: «чтобы он изгладил грехи тех, которые обнаружили истинное раскаяние в грехах». [36]

- Я пришел, господин, просить тебя, чтобы ты приказал удалиться из моего дома пастырю, приставленному для наказания, потому что он сильно поражает меня. Он сказал мне в ответ:- Необходимо пережить тебе бедствия и скорби, потому что так заповедал тебе тот славный ангел, который хочет испытать тебя.- Какое же зло, господин, сделал я, что предан этому ангелу?- Слушай, - сказал он. - Ты имеешь очень много грехов, но не столь много, чтобы следовало тебя предать этому ангелу; но домочадцы твои совершили великие грехи и преступления, и тот славный ангел прогневался на их дела и повелел понести тебе наказание некоторое время, чтобы и они покаялись в своих прегрешениях и очистились от всякой скверны этого века. И когда они покаются и очистятся, тогда удалится от тебя ангел наказания. [37]

Климент Александрийский (ум. до 215 г.) утверждал, что Бог в крещении прощает грехи благодаря Своему милосердию, но после того, как крещенный человек снова грешит он должен искупать свои грехи, до того, как Бог простит его. [38]

Тертуллиан.(155 – 220 г.) Как предполагает Хаффнер из писаний Тертуллиана неясно, была ли исповедь перед людьми или она происходила только перед священником. Однако исповедь было публичной, для понимания того, кто совершает ее. [39]

Августин. Утверждал, что грехи может прощать любой священник, не только святой, потому что он наделен властью от Бога. [40]

Исследуя историю катехизации в древней церкви, Гаврилюк замечает, что между церковной практикой покаяния и катехуменатом существовала глубокая внутренняя связь, которая скреплялась ритуально. Катехумены должны были оставить свое языческое прошлое и раскаяться в грехах, совершенных по неведению. Те, кто каялись, затем несли наказания, тяжесть которых зависела от степени греха. Одним из наказаний для кающегося было публичное исповедание грехов, соблюдение строгого поста и не участие в причастии. [41]

Рассмотрев различные представления о исповеди, которые существовали в истории ранней Церкви на основании различных исторических документов таких как Дидахе, пастырь Ерма, можно сделать вывод, что уже в то время существовала практика исповеди грехов, которая, по началу была публичной исповедью только перед Богом во время Богослужения. Однако уже в трудах Климента Римского, Игнатия Антиохийского, а также в некоторых утверждениях в Пастыре Ермы мы можем увидеть повеления на исповедь перед человеком. На основании трудов Тертуллиана и Августина мы не можем утвердительно заявлять о их представлении исповеди: как публичной или индивидуальной. Также касаясь истории катехизации в древней церкви, можно предположить, что появляется практика исповеди перед священником и сложная система церковной практики покаяния.

Владимир Золотов - Исповедь в христианстве: библейская перспектива - 3. Различные представления об исповеди

В данном разделе нашего исследования мы рассмотрим различные взгляды на исповедь со стороны основных христианских конфессий.

3.1. Католический взгляд

В начале представим католическое определение понятия «исповедь». Католическая Церковь признаёт семь таинств, к которым относится и исповедь. Теста дает такое определение исповеди:

«Это акт высшей искренности, в котором верующий выносит на суд и себя и свои грехи, полагаясь лишь на милосердие Господа, Который дает прощение в Своей Церкви». [42]

Прощение грехов, совершенных после крещение даруется посредством таинства покаяния или примирения. [43] Таинством прощения называется действие, посредством которого священник дает отпущение (разрешение) грехов, а Бог дарует мир и прощение. [44] Бог Один способен отпустить грех, но Он делает это в Церкви и через служение в Церкви, которая вовлекается в примирении одного из ее отдельных членов. [45]

Рассмотрим историю развития таинства исповеди с позиции католических авторов. Истоки появления исповеди происходят от душепопечительства, который был принят в монашеских кругах. [46] Теста указывает, что ее развитие состояло в нескольких этапах. Первый происходивший до шестого века состоял в публичном раскаянии христианина в грехах, затем включение его в чин кающихся. После чего христианин должен был исповедать свои грехи епископу, который накладывал епитимью ( греч. ἐπιτιμία, «наказание») — исполнение исповедовавшимся христианином , по назначению духовника , тех или иных дел благочестия; имеет значение нравственно-исправительной меры [47] , для того, чтобы исповедующий мог получать прощение. По решению Латеранского собора 1215 года все верующие, достигшие сознательного возраста, должны были исповедоваться не реже одного раза в году в независимости от степени согрешения. [48] Тридентский Собор утвердил Божественное установление и важность таинства покаяния, указал на составляющие части покаяния, которые составляют квазиматерию таинства. А также данный собор подтвердил, что служителем таинства покаяния может быть только пресвитер. [49] На 2 Ватиканском Соборе были приняты три модели сакраментального разрешения от грехов: индивидуальная исповедь, общее служение примирения с личным исповеданием и отпущением грехов и публичным служением с общей исповедью и общим отпущением. [50]

Основными местами Писания, на которых основывают свое представление о исповеди католики, является Матфея 18:18, Иоанна 20:22, Иакова 5:16. Теста, исследуя вопрос об отпущении грехов, указывает, что Иисус Христос даровал эту власть апостолам, для того, чтобы они продолжали Его спасительную миссию во время существования церкви на земле. Теста утверждает, что не существует сомнений о том, что в Матфея 18:18 говорится о том, что двенадцать учеников получили право для отпущения грехов на земле. [51] Служение ключарей могут исполнять только епископы и пресвитеры, поскольку, когда Христос устанавливал это таинство, Он обратился не ко всем христианам, а только к двенадцати апостолам и их преемникам. [52] Ссылаясь на отцов церкви и их толкование Иоанна 20:22 Теста предполагает, что «этим действием и этими словами Он даровал Апостолам и их преемникам власть отпускать и удерживать грехи верующих, совершенные ими после крещения». [53] Христос доверил Своим апостолам служение примирения, а те в свою очередь передали это право епископам и пресвитерам, которые сейчас имеют власть прощать грехи во имя Троицы.«Священник – есть знамение и орудие милосердной любви Бога к грешнику». [54] Иероним утверждал, что:

«когда верующие во Христа стараются исповедаться во всех грехах, которые приходят им на память, они несомненно представляют все эти грехи милосердному Божьему прощению. Те, кто поступает иначе, кто сознательно скрывает какие то грехи, не предлагают Божьей благости того, что она могла бы отпустить через посредничество священника. Ибо если больной стесняется показать свою рану врачу, врачебное искусство не способно вылечить того, о чем не знает».

Слова отпущения должны быть произнесены громко вслух и означают совместную встречу кающегося со священником, который выступает от лица Христа. Хаффнер стоит также на том учении, что проводить исповедь имеют право только епископ и священник. [55] Форма исповеди существует для того, чтобы узнав причины греха священник или отпустил или удержал эти грехи, и установил определенную епитимью. Все исповеданные грехи получают прощение, в тот же момент не исповеданные не получают ни прощения ни исцеления. [56]

В заключении можно сказать, что согласно католическому учению исповедь является таинством, благодаря, которому каждый христианин, должен исповедовать свои грехи, совершенные после крещения непосредственно священнику. Право прощать грехи имеет священник, который получил власть от Христа отпускать грехи тем, кто искренне кается в них и оставлять те, грехи которые кающийся не исповедал. Условием удовлетворения за грехи Богу и ближнему является посильное возмещение ущерба, причинённого другим людям, а также исполнение наложенного священником условного наказания — епитимий. Также мы рассмотрели исторические причины, и толкования некоторых мест из Нового Завета которые повлияли на появление такого представления о исповеди.

3.2. Православный взгляд

Теперь представим православный взгляд на исповедь. Как и Католическая Церковь, Православная Церковь признаёт семь таинств, к которым относится и исповедь. Блаженный Феодорит определяет принятие покаяние после крещения, как пасторское попечение об овцах и их врачевание. Он заявляет, что после крещения необходимо также исповедовать свои грехи, а священникам принимать искреннее раскаяние исповедников. Теперь представим православный взгляд на исповедь. Как и Католическая Церковь, Православная Церковь признаёт семь таинств, к которым относится и исповедь. Блаженный Феодорит определяет принятие покаяние после крещения, как пасторское попечение об овцах и их врачевание. Он заявляет, что после крещения необходимо также исповедовать свои грехи, а священникам принимать искреннее раскаяние исповедников. [57] Церковное предание определяет покаяние, как:

«обновление крещения или восстановления той глубокой интимной жизни с Богом, которая дается людям в главных христианских таинствах».

Как утверждает Хопко, нам следует исповедаться, если мы долгое время не участвовали в Причастии или совершили тяжкий грех. В форме этого таинства заключены три основных элемента. Первый - печаль из – за своих грехов, которые разорвали отношения с Богом. Второй элемент – это открытая, исходящая из сердца исповедь. Как предполагает, ранее исповедь происходила в храме перед всеми людьми, в наше время она происходит в присутствии одного священника. Третий элемент - состоит в разрешительной молитве, благодаря которой кающемуся грешнику дается прощение грехов. [58] Таинство исповеди является величайшей тайной Божьей, единственной возможностью воссоединиться с Ним через прощение Христово. [59]

Как утверждает Мейендорф таинство покаяния имело параллельное развитие, как в Западной так и в Восточной Церкви. В начале оно представляло публичным действием над теми, которые были отлучены от христианской общины. В последствии после четвертого века покаяние приняло новую форму личной исповеди перед священником, который использовал форму разрешения и заявлял об отпущении грехов. [60] К пятнадцатому столетию личная исповедь священнику стала общепринятым обычаем среди обычных прихожан церкви. Исповедь имела объяснение в качестве разновидности духовной терапии, так как в православной антропологии грех является прежде всего недугом. [61] Исповедь в Восточной Церкви сохраняла черты освобождения и исцеления, а не суда. [62]

Православные также ссылаются на те же места Писания, на которых основывают свое понимание и католики - Матфея 18:18, Иоанна 20:22 [63] , Иакова 5:16. [64] Понимание смысла этих стихов Православной Церковью сходно с католическим. Есть лишь частные отличия в толковании отдельных их сторон. Различаются также исторически сложившиеся внешние формы осуществления таинств и некоторые церковно-правовые предписания, связанные с ними. Основное сходство состоит в понимании применения власти вязать и разрешать грехи, которую Господь доверил апостолам и их приемникам. В крещении уничтожается власть первородного греха, однако в человеческой природе сохраняется сила в наклонности ко греху. Для освобождения от грехов после крещения применяется исповедь перед духовным служителем, который разрешает грехи и примиряет человека с Богом. [65]

Мейендорф приводит некоторые причины различного представления об исповеди между Востоком и Западом. Во – первых Восток не испытал влияние законнического толкования спасения, такого как сатисфакции. Во – вторых, Восток не переживал кризов подобных западной Контрреформации, которая делала особенный акцент на авторитете духовенства. [66]

Однако несмотря на то, что православное представление о исповеди состоит в исповедании грехов перед священником в словах Иоанна Златоуста можно заметить важность исповеди своих грехов не перед свидетелями, но только перед Богом. Иоанн не отвергает исповеди перед священником, но увещевает к ежедневному испытанию своей совести перед Богом:

«Если бы даже при людях надо было высказывать и открывать их, и тогда не следовало бы стыдиться, потому что стыдно грешить, а не исповедовать, но теперь нет надобности исповедоваться при свидетелях. Исследование грехов пусть производится судом совести, судилище пусть будет без свидетелей, один Бог пусть видит твою исповедь, Бог, Который не позорит за твои грехи, но разрешает их после исповеди». [67]

«Ибо осуждать свои грехи – не постыдное, а праведное и доброе дело, если бы это не было праведное и доброе дело, то Бог не назначил за него награды. Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну: припомни Мне; станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться». (Ис.43:25-26). [68]

Византийская литература о покаянии носит в себе аскетический и духовный характер. Размышляя над произведениями Златоуста о покаянии, Мейендорф считает, что в них Златоуст не имеет в виду обычай регулярного исповедания своих грехов в храме. Исследуя различные византийские высказывания отпущения грехов и разрешений, данный богослов утверждает, что они представлены, как славословия и имеют форму молитвы. В данных молитвах подразумевалось, что прерогатива в отпущении грехов принадлежит только Богу. [69]

В заключении можно сказать, что согласно православному учению исповедь также является таинством, которое должно совершаться перед священником для того, чтобы подготовиться для участия в Евхаристии.

Суммируя католическое и православное понимание исповеди можно заключить, что эти конфессии имеют согласие в том что: исповедь – это таинство; она необходима для того, чтобы были прощены грехи, совершенные после крещения; исповедоваться следует только перед священником; на основании (Матфея 18:18, Иоанна 20:22, Иакова 5:16) право прощать или оставлять грехи имеют священники; исповедь не перед священником не является действительной; священник налагает определенную епитимью; священник имеет право отпускать исповеданные грехи, и в тот же момент не прощать неисповеданные.

Все же существуют некоторые различия в понимании исповеди, к примеру для православных грех является недугом, а для католиков грех является нарушением закона. Для Западной Церкви исповедь имеет черты суда, а для Восточной освобождения и исцеления. [70] Также в римской церкви существуют идея об удовлетворении человеком Бога, благодаря индульгенциям. [71]

3.3. Протестантский взгляд

Для того, чтобы представить протестантское понимание исповеди в начале мы рассмотрим понимание исповеди «великой троицей Реформации» – Лютером, Кальвином и Цвингли.

Мартин Лютер в своем кратком катехизисе утверждал:

«Исповедь включает в себя две основные части. Во-первых мы признаем свои грехи. Во-вторых, мы принимаем отпущение грехов, - то есть их прощение, - от пастора, как от Самого Бога и нисколько не сомневаемся, но твердо веруем, что тем самым наши грехи прощены пред Богом на Небесах». [72]

Лютер утверждал о исповеди:

«Когда я побуждаю вас к исповеди я просто призываю вас быть христианином».(Краткое увещевание,32). [73]

Лютер говорит о трех разновидностях исповеди: исповедоваться возможно лично Богу, ближнему против, которого совершено преступление, а также в тайне какому – то третьему лицу. Первые два варианта исповеди Лютер считал необходимыми для каждого, а вот третий вариант по усмотрению для каждого по необходимости. [74]

Говоря о пользе личной исповеди перед священником, Лютер указывал, что:

«когда мы открываем свои грехи перед пастором и просим о прощении, тех грехов, которые особенно беспокоят нашу совесть, мы принимаем утешительную уверенность в том, что эти грехи прощены». [75]

Отвечая на вопрос, какие грехи, следует исповедовать, Лютер учил, что перед Богом следует исповедовать все грехи, даже которые мы не осознаем, а перед священником только те, которые мы осознаем в своем сердце. Перед исповедью разберись со своим поведением согласно Десятословия. [76] Отвечая на вопрос: стоит ли исповедовать грехи перед ближним, против которого согрешил, Лютер утверждает, что стоит:

«ибо тот, который не желает исповедоваться, ясно показывает, что и перед Богом он также не раскаивается в грехах». [77]

Лютер верил во власть ключей – власть, которую Иисус предоставил Своей Церкви для того, чтобы она могла прощать грехи тем, которые раскаиваются в них и оставлять грехи на тех, которые не раскаиваются до времени их покаяния. Лютер основывал свои размышления на евангелии от (Иоанна 20: 23) «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». [78] Лютер утверждал, что отпущение грехов – означает освобождать или делать свободным. Мы можем иметь прощение только на основании смерти Иисуса Христа и несмотря на то, что произносит прощение грехов пастор, дает нам прощение только Бог. [79] В «Аугсбурском вероисповедании» сказано о исповеди:

Об исповеди они учат, что личное отпущение [разрешение] грехов следует сохранить в церквях, хотя перечисление всех грехов на исповеди не является обязательным.

Ибо это невозможно, согласно Псалму: "Кто усмотрит погрешности свои?" (Пс.18:13). [80]

В заключении можно предположить, что несмотря на то, что представления Лютера были недалеки от католического, все же его взгляды на исповедь были крайне отличными. Лютер утверждал, что самое важное в исповеди - искреннее раскаяние веры, а не простое перечисление грехов. Также он указывал, что исповедоваться можно не только священнику. Лютер отверг епитимью, считая добавлением к вере добрых дел.

Жан Кальвин считал исповедь – «это очень древний обычай, но первоначально он не был обязательным». Относительно исповеди не существовало никаких законов и постановлений до эпохи Иннокентия 3. [81] Рассматривая общую исповедь в Церкви, Кальвин указал на большую пользу от такого действия, сравнивая торжественную исповедь всего народа по совету Ездры и Неемии (Неемия 9: 1- 3).

«В хорошо устроенных Церквях есть обычай, когда по воскресеньям служитель произносит текст исповеди – от своего имени и от имени народа – дабы обвинить перед Богом все собрание и попросить о помиловании». [82]

Кальвин не отвергает частную исповедь, разделяя ее на два рода. Первый род исповеди, касающейся нас самих, чтобы мы исповедовались друг перед другом. Второй род исповеди, который мы делаем из любви к ближнему, которого мы обидели своими прегрешениями. В вопросе о том, кому приносить свою исповедь Кальвин говорит, что несмотря на свободу выбора, кому исповедаться, все же более лучше подходят для этого пастыри по причине того, что они призваны Богом служить Церкви. Говоря о частной исповеди второго рода Кальвин представляет основание ей в Матфея (5 : 23 – 24), указывая на то, что также нужно восстанавливать любовь, которая была разрушена грехом: признанием, что мы согрешили и получением прощения. [83]

Как утверждал Кальвин не всегда следует «призывать людей во свидетели нашего раскаяния». [84] В доказательства того, что исповедь не является Божьим установлением, Кальвин цитирует Иоанна Златоуста. Приведем одну из его цитат: «Необязательно исповедоваться перед свидетелем – сознайся в грехе своем. Для такого признания нет нужды в свидетеле: довольно того, что Один Бог видел тебя и слышал тебя». [85] Кальвин утверждает, что Писание предписывает единственный способ для исповедания перед Самим Богом, Который прощает и изглаживает все наши грехи. Далее он заявляет, что:

«тот, кто с чистым сердцем совершит перед Богом такую исповедь, несомненно , найдет нужные слова, когда понадобиться возвестить о милосердии Божьем среди людей». «Плодом тайной исповеди становится то, что грешник добровольно исповедуется людям всякий раз, когда это необходимо: либо, чтобы смириться, либо чтобы воздать хвалу Богу». [86]

В заключении можно предположить, что Кальвин отверг исповедь в католическом понимании более явно, чем Лютер. Более предпочтения Кальвин отдал публичному исповеданию во время Богослужения, но и не отвергал частной исповеди друг перед другом, и перед оскорбленным грехом.

Ульрих Цвингли считал, что Священное Писание не знает никакой другой исповеди, кроме той, благодаря которой человек сам познает себя и предоставляет себя милосердию Бога, сообразно словам пророка в Псалме 32:5 «Я сказал Исповедую Господу преступления мои и Ты снял с меня вину греха моего». Вследствие того, что Бог Тот, Кто единственный прощает грехи, вверять и исцелять наши раны нам следует только Ему. Так обстоит дело с исповедью:

«единственно Бог исцеляет наш дух, и единственно Ему мы должны показывать наши раны. Но если ты еще не знаком вполне с врачом или не знаешь где он живет, то никто не запрещает тебе перевязать рану у умного советчика и попросит у него совета. Тот, кто не знаком с врачом, это человек, еще не вполне познавший милость Христа, но все способный сбросить бремя нечистой совести. Сведущий и надежный советчик – слуга Слова Божьего, подобно самаритянину льющий вино и масло на раны. Вино означает горечь покаяния, к которому он ведет нас, открывая нам нашу сущность и побуждая нас таким образом к самопознанию». [87]

Цвингли утверждал, что:

«тайная исповедь не что иное, как просьба о совете, причем мы получаем разъяснение от того, кого предназначил для этой службы Бог, и слышим из его уст, как мы можем добыть спокойствие для нашего духа».

Контраргумент Цвингли против папского понимания тайной исповеди:

«Если у человека нет убежденности в вере, священник напрасно будет отпускать ему грехи тысячу раз, он будет уходить от священника отчаявшимся и павшим духом».

Как утверждал Цвингли, Писание не учит о тайной исповеди, как этому учит католическая церковь. Цвингли подводит итог своим размышлениям о исповеди указывая, что

«правильно исповедуется лишь тот, кто доверяет Богу, во вторых, кто прославляет и благодарит Его, кто признает свой грех и раскаивается перед Богом и кто настойчиво просит прощения в обществе братьев». [88]

Суммируя мнения Лютера, Кальвина и Цвингли можно сказать, что они не признавали католическое определение исповеди перед священником, но верили в то, что исповедь должна совершаться в первую очередь перед Богом, Который Единственный имеет право прощать грехи. Лютер верил во власть ключей – власть Церкви, прощать или оставлять грехи, в тот же момент Кальвин признавал исповедь перед священником, потому что он имеет призвание для служения в Церкви, но более он поддерживал личную исповедь перед Богом, а Цвингли утверждал, что тайная исповедь не что иное, как просьба о совете. В заключении рассмотрения протестантского взгляда можно предположить, что исповедь – не является таинством. Исповедь необходима чтобы были прощены грехи, совершенные после покаяния. Исповедь возможна как общая, так и личная: перед тем человеком или общиной против кого был совершен грех. Во время исповеди только Бог имеет право прощать грехи. (Матфея 18:18, Иоанна 20:22, Иакова 5:16) не дают основания для появившегося учения о праве священников прощать или оставлять грехи. Не существует определенной системы епитимьи.

Владимир Золотов - Исповедь в христианстве: библейская перспектива - 4. Исповедание грехов согласно библейскому учению

В данной части исследования мы рассмотрим те места Писания, которые наиболее часто приводятся в доказательство исповеди перед людьми.

4.1. Основание в Ветхом Завете

Исповедь народом греха перед Моисеем. (Чис.21:7)

Харчлаа указывает, что в этом отрывке раскрывается история о Божьем наказании ропщущего Израиля. Вследствие, греха на Божий народ были посланы ядовитые змеи. Видя множество умирающих от укусов змей, народ обратился к Моисею с просьбой заступиться за них перед Богом. Моисей исполнил свою заступническую роль и получил от Бога наставление, чтобы всякий кто был укушен, направлял свой взор на медного змея для получения исцеления. Те, кто поступали так по вере, получали исцеление от яда змей. [89] Как предполагает один из комментаторов: «жало змея привело Израиль к осознанию греха». После того, как Божье наказание за ропот евреев обрушилось на них, народ пришел к Моисею и засвидетельствовал свой грех перед Богом и перед ним, с просьбой, чтобы Моисей помолился за их исцеление от змеев. Как только Израиль исповедал свои грехи, на него излилась Божья благодать. [90]

Как предполагает Эшли в 7 стихе содержится исповедание грехов израильтянами и прошение к Моисею об их заступничестве и описание этого заступничества. [91]

Исследуя данный отрывок можно предположить, что здесь имеется ввиду публичная исповедь всего народа перед Моисеем и его заступническая молитва перед Богом. В этом стихе нигде не упоминается о том, чтобы Моисей прощал или отпускал грехи.

Исповедь Давида перед пророком Нафаном (2Цар.12:13)

Автор толкования предполагает, что одной из главных причин по которой Давид остался жить после настолько ужасных грехов совершенных им, состоит в искренности покаяния Давида. Плодом его сокрушения и осознания греха стал 50 псалом, который был написан, как глубокое покаяние и осознание греха. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня».(Пс. 50: 12). [92] В следствие, глубокого раскаяния Давида Божье наказание, которое было произнесено Нафаном, было сменено на проявление милости. [93] Как предполагает Спенс, когда Давид сказал, что он согрешил против Иеговы, то эта исповедь исходила из самого сердца Давида. В этом утверждении не было попытки оправдания или приуменьшения своей вины. После того, как Давид исповедал свой грех перед Богом и Нафаном его сердце наполнил покой. И мы не видим причин для предположения, что между исповедью Давида и отпущением греха Нафаном был долгий период. [94] Лопухин указывает на различие между исповедью Саула перед Самуилом и Давида перед Богом, указывая на то, что:

«слова Давида выражали полное сознание его падения, жгучее раскаяние в совершенном и несомненную решимость не повторять ошибки». [95]

Комментаторы не особо уделяют вниманию, выглядело ли признание Давида перед Нафаном, как исповедь или покаяние. Данный отрывок может быть представлен с позиции того, что это не представляется как исповедь, по причине того, что инициатива исходит от Нафана, который приходит к Давиду и с помощью притчи указывает на его грех. Давид же принимая обличение, кается перед Богом, исповедуя грех. Нафан представляется здесь не как священник, принимающий добровольную исповедь, но как посланник, обличитель и свидетель покаяния царя.

4.2. Основание в Новом Завете

В начале представим общие места Писания из Нового Завета, которые имеют отношение к исповеди.

1 Иоанна 1:9

1 Иоанн 1:9 όμολογώμεν – соглашаться, говорить то же, уступать, признавать, допускать, исповедовать. Это слово указывает на повторяющееся признание грехов. [96]

В 1 послании Иоанна 1 главе 9 стихе слова έάν όμολογώμεν τάς άμαρτίας μών переведены дословно как – «если будем признавать грехи наши». [97] Если мы говорим о своих грехах то же самое, что и Бог, а именно, что они действительно беззаконны, если мы искренне сожалеем и наша скорбь ведет к покаянию, тогда кровь Йешуа имеется в виду его жертвенная смерть постоянно очищает нас от всякого греха . Признания греха в понимании Иоанна – это не простое произнесение слов. Как считает Стерн, в этих стихах заметна связь между жертвоприношением и покаянием. Покаяние является условием для прощения. [98] Апостол утверждает, что всем христианам следует иметь понимание своей испорченной природы и склонности ее ко греху. Иоанн отвечает на вопрос в 9 стихе, указывая на необходимое условие для общения с Богом грешного человека – исповедание – открытое, решительное и настойчивое признание наших грехов: (έάν όμολογώμεν τάς άμαρτίας μών) – исповедь определенных грехов, а не общей греховности. Исповедание грехов не может быть ограниченно только внутренним самосознанием, но:

«оно должно сопровождаться открытым самоосуждением перед Богом а также перед свидетелем, поставленным Богом вязать и решать грехи человеческие» (Ин. 20: 22 – 23). [99]

Новозаветный термин όμολογείν означает внешнюю высказанность и выражения того или иного перед другими людьми. При выполнении требуемого условия – исповедания греха, Бог будучи верен и праведен даст прощение кающемуся. [100] В своем богословском труде, Лэдд, комментируя 1 послание Иоанна утверждает, что Иоанн писал много о грехе по причине того, что были особенно распространены гностические взгляды, которые утверждали, что человек способен стать совершенным уже в этой жизни. Иоанн показывает, что нам не следует относиться к греху легкомысленно, и что даже самый зрелый человек не способен достичь безгрешного состояния в земной жизни. Комментируя 1 Иоанна 1: 9 автор говорит, что «Бог дал спасение от греха». [101]

Исповедь в грехах перед крещением Иоанна (Матф.3:6)

Малиновский считает, что существует взаимосвязь между отпущением апостолами грехов и тем как иудеи исповедовали грехи перед крещением Иоанну. [102] Ньюман считает, что существовала взаимосвязь между исповедью и крещением. Исповедь предшествовала крещению. В начале люди признавались в своих грехах, а затем Иоанн крестил их. Они публично перед Богом заявляли о своих грехах. [103] Как утверждает Крейг Кинер у иудеев существовал обычай «ритуального омовения» и обычно этот обряд совершался над язычниками, которые хотели стать иудеями, но в данном отрывке Иоанн призывает и иудеев покаяться перед Богом и принять омовение, указав на то, что путь к спасению как для язычников и иудеев одинаков. [104] Поэтому в данном отрывке мы можем увидеть, что здесь не говорится о исповеди верующих людей в совершаемых грехах, но о покаянии для того, чтобы получить спасение и войти в Царство Божье.

Исповедь грехов оккультистами. (Деян.19:18)

Православное толкование данного отрывка состоит в том, что текст указывает на то, что верующие исповедовались только перед апостолом Павлом. [105] Однако исследуя Деяния 19 главу 18 стих можно заметить, что слово «уверовавшие» является причастием совершенного вида, которое указывает на то, что, до того, как они пришли исповедовать свои грехи, они уже веровали в течении определенного времени. Как предполагает Риз, некоторые из новообращенных в Ефесе продолжали практиковать оккультизм, но после того, что произошло с сыновьями Скевы, они были готовы отказаться от колдовства. Как продолжает дальше данный автор, мы не имеем точного понимания, как происходило исповедание, перед всем обществом или в частном порядке перед Павлом или другими христианами. Но одним, одним из путей исповедания является отказ от дьявола и его дел через устное исповедание перед братом во Христе или всей общиной. [106] Брюс предполагает, что оккультисты из Ефеса не были верующими, но когда они увидели силу Божью над сыновьями Скевы, тогда они уверовали, пришли к Павлу и его сотрудникам и покаялись перед ними, открыв перед ними свои грехи. [107] В книге Деяния в 19:18 описывается пример публичной исповеди: «многие же из уверовавших, приходили, исповедуя и открывая дела свои». Отвечая на поставленный вопрос, Райри предположил, что грех, совершенный на глазах у всех имеет основание для публичной исповеди. [108]

Можно предположить, что Риз прав в том, что данное место действительно указывает на то, что те, кто пришли исповедать грехи были уже христианами и вследствие, произошедшего с заклинателями были устрашены и облечены для того, чтобы исповедать свои грехи. Однако текст не дает нам точного понимания, исповедали ли они эти грехи перед Богом или перед апостолами или всей Церковью.

Ключи Царства Небесного: власть связывания и развязывания (Мф 16:19)

Данные отрывки наиболее часто используются для того, что бы аргументировать точку зрения в отношении того, что Христос дал власть апостолам и через них затем только священникам право прощать или оставлять грехи.

Хаффнер говоря о власти ключей и власти связывать и разрешать утверждает что :

«Поскольку грех есть то, что препятствует входу в Царство, власть прощать грехи должна быть включена во власть ключей. Таким образом власть Креста Христова реализуется сегодня через Христова служителя». [109]

Лопухин считает, что так как Петр получил познание Иисуса, как Христа, то теперь он может и других приводить к этому пониманию в противоположность книжникам, которые закрывали двери для понимания истины. Также Лопухин указывает:

что данное место обыкновенно понимается в смысле права духовного лица отпускать людям или удерживать за ними грехи. [110]

Как утверждает Грудем «ключи Царства Небесного» могут представлять проповедь Евангелия, с помощью которого открываются двери в Царствие. [111] Петр, как руководитель церкви будет нести ответственность перед церковью и ключи являются символом его ответственности за порядок. Благодаря той власти, которая была дана Христом Петру, он имел право объявлять о том, что дозволено и что запрещено в Царствии Христа. В последствии эту же власть Христос передает и всей Церкви. [112] Можно утверждать, что данный отрывок не указывает на развившееся учение католической и православной церкви, но как объясняет данное место Писания Баркли:

«Петр - основа, краеугольный камень Церкви в том смысле, что он был первым в огромном братстве тех, кто с радостью исповедует, что Иисус Христос - Господь; и, в конечном счете, Сам Бог есть тот камень, на котором построена Церковь». [113]

Связывание и разрешение. (18:18)

Рассматривая данный стих, Грудем предполагает, что в нем:

«открыто утверждается, что власть осуществлять церковную дисциплину дана церкви в целом, когда она собирается вместе. Проповедуя Евангелие и применяя дисциплинарные меры, церковь теперь осуществляет власть ключей Царства». [114]

Как предполагает Стерн смысл этого отрывка не о молитве, а о судопроизводстве. Термины «запретите» и «разрешите» использовались в иудаизме в первом веке. Иисус использовал понятную для учеников формулу, наделяя их властью, которая принадлежала книжникам и фарисеям, связывавшим бремена, развязать эти бремена. [115] Кинер также утверждает, что понятия «связано» и «разрешено» являются естественной метафорой для обозначения осуждения или оправдания в суде. [116] В контексте данного отрывка можно проследить, что власть связывать или разрешать дана не определенным личностям, но всей церкви в общем.

Повеление Христа прощать и оставлять грехи. (Иоан.20:23)

С одной стороны православные и католические толкователи утверждают, как к примеру Блаженный Фофилакт, в своем толковании евангелия от Иоанна, что Христос дал апостолам власть и духовную благодать прощать грехи. Этот же автор продолжая свои размышления утверждает, что даже несмотря на несовершенство священников это не будет препятствием для подаяния благодати. [117] Дюмулен считает, что такими словами Христос доверяет миссию апостолов нести силой Духа Святого примирение и прощение.

«Власть прощать предстает здесь плодом Воскресения, доверенным Апостолам, и это прощение открывает людей другим дарам Духа: жизни, единству, любви». [118]

Как предполагает Баркли, когда Иисус говорит в Иоанна 20: 23 апостолам, что кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» здесь имеется в виду значение, того, что ни один человек не может прощать грехи другого человека, однако можно заметить, что несмотря на это Церковь имеет власть передать людям весть о Божьем прощении. [119] Право провозглашать о прощении, было дано апостолам, как очевидцам Иисуса Христа, а потом и всем остальным ученикам Христа, которые также имеют право говорить о Божьем прощении. Как предполагает Баркли Иисус утверждает, что теперь это будет обязанностью всей Церкви нести весть о прощении для кающихся и предупреждать о Божьей справедливости к нераскаивающимся. [120]

Лопухин ссылаясь на Вейса утверждает, что:

Христос подает не того Духа, Который Он обещал всем верующим, а особый дар предназначенный только для апостолов и конечно их приемников. [121]

Моррис считает, что когда Христос сказал к апостолам, что они примут Духа, Он заявил об этом не только для апостолов, но дар Духа станет подарком для всей Церкви. На основании дара Духа Святого, Которого Христос даровал для всей Церкви, теперь Церковь имеет власть проповедовать весть о прощении грехов и удержании [122] Когда Христос сказал эти слова Он дал эту власть не каким – то определенным личностям, но всей Церкви целиком. [123]

Призыв Иакова признаваться друг пред другом в проступках. (Иак.5:16)

Данный отрывок является одним из наиболее важным для того, чтобы мы могли ответить на вопрос является ли библейски обоснованным исповедь перед человеком.

Как и в случае с предыдущими местами Писания данное место также трактуется по – разному различными конфессиями. Мы представим здесь различные толкования слов Иакова. Роджерс рассматривая Иакова 5:16 заявляет, что слово Εξομολογείσθε – означает открыто соглашаться, исповедовать. Это исповедь не только перед пресвитерами, но и друг перед другом, свидетельство перед теми, кто ошибался. [124] Алексеев также заявляет, что в Иакова 5:16 словосочетания 'εξομολογείσθε ούν άλλήλοις переводится, как «признавайте итак друг перед другом». [125]

В начале посмотрим на толкования православных комментаторов. Лопухин предполагает, что после того, как Иаков дал средство против телесных недугов, далее он предлагает средство против «разнообразных греховных падений», объясняя необходимость во взаимной молитве, христиан друг за друга, «как верного средства для духовного врачевания». Исповедайте друг другу ('εξομολογείσθε ούν άλλήλοις) согрешения. Как считает Лопухин, в этом отрывке не говорится о таинстве покаяния или исповеди, Иаков говорит здесь об обычном признании христиан друг перед другом в своих проступках с целью взаимного примирения, утешения, облегчения, совета, для того, чтобы дать возможность молиться за согрешившего брата. Однако он не исключает, что здесь может упоминаться об исповеди перед пресвитерами, которым Господь дал власть прощать грехи. Вероятнее, по мнению автора, Иаков указывает на христианское взаимное общение, которое необходимо в Церкви. Наравне со взаимной исповедью Иаков ставит и молитву друг за друга для исцеления. Духовного исцеления через молитву от духовных немощей. [126] Католический автор Хаффнер утверждает, что исповедь не перед священниками не следует воспринимать как исполнение повеления Иакова в 5 главе 16 стихе. [127]

Предоставим некоторые комментарии Кальвина и Цвингли на данный отрывок.

В своих богословских размышлениях и привидении контраргументов, против доводов относительно представления софистов об исповеди, Кальвин, комментируя повеление Иакова в 5 главе: «Исповедоваться в грехах друг другу» утверждал, что Иаков велит нам исповедоваться друг другу. Но перед этим он говорит: «признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Он соединяет взаимную молитву и взаимную исповедь. Если же следует исповедоваться только священникам, то значит, следует и молиться за них. Из слов Иакова можно было бы заключить, что исповедоваться могут только священники. Ибо желая, чтобы мы исповедовались друг другу, он говорит только о тех, кто способен выслушать исповедь другого. Ибо он употребляет слово «обоюдно» или, если угодно «взаимно». Но ведь никто не может исповедоваться взаимно, кроме того, кто выслушивает исповедь своего товарища. А они предоставляют эту привилегию одним только священникам. [128] В своем размышлении об истинном смысле слов Иакова, Кальвин замечает, что мы раскрываем один перед другим наши немощи, чтобы каждый получил совет, сочувствие, утешение. Далее узнав о немощах братьев, каждый, со своей стороны, молит Бога об исцелении от них. [129]

Цвингли так толковал Иак. 5:16:

«человек исповедуется ближнему, когда он открывает ему внутреннюю и ранее утаиваемую рану. Следовательно из этого места мы можем заключить лишь то, что мы должны обращаться к ближнему с просьбой для того, чтобы он молил с нами за наши грехи: но для того, чтобы он добросовестно выполнял это мы показываем ему нашу загнившую рану». [130]

Предоставим некоторые толкования протестантских авторов. Главной темой послания Иакова 5 главы с 13 по 18 стихи является молитва. В этом отрывке Иаков дает свои наставления в отношении молитвенной жизни всей Церкви. В 13 стихе есть призыв к молитве каждому верующему, в 14 стихе – наставления для пресвитеров, а в 15 стихе - о молитве всей общины. Иаков рассматривает на связь между молитвой и душевным покоем. [131] Комментируя 16 стих, Мак Артур указывает на то, что Иаков призывает исповедоваться в грехах друг перед другом, по причине того, чтобы верующий не оставался один на один со своими грехами. Иаков призывает к взаимной откровенности и покаянию в молитве друг за друга. Отношения доверия и молитвы могут быть источником духовной силы, которая позволит побеждать грех. Говоря об исцелении этот комментатор предполагает, что Иаков не говорит здесь о физическом исцелении, но о исцелении раскаявшейся души. [132] Иаков подразумевает, что иногда грех может являться причиной заболевания, а также препятствием к исцелению. Обсуждение физического исцеления и прощения греха начинается в 15 стихе и продолжается в 16 стихе. Грех и заболевание следуют наравне друг с другом. Исповедь греха совершенно необходима для исцеления. Рассматривая значение греческого слова указывает на то, что Иаков утверждает, что исповедь становится повторяющимся действием. Практика публичной исповеди была важной для иудаизма и ранней церкви. [133] Члены церкви по - другому могут участвовать в служении ходатайственной молитвы, чем старейшины. Автор раскрывает, что важность здесь имеет молитва, а не личность, которая становится каналом, через который приходит Божья сила в исцелении. [134]

Карсон предполагает, что в отрывке Иакова 5: 13 – 18 говорится о молитве об исцелении. Здесь Иаков видит взаимосвязь между болезнью и грехом. Грех может стать причиной болезни. Для выполнения данного указания христиане не нуждаются в «старших служителях», потому что каждый из христиан – священник. Ценность в признании перед другим состоит в обретаемой уверенности в прощении грехов. [135]

Мотиер предлагает такое толкование данного отрывка: Иаков продолжает развивать начатую им тему силы молитвы. Как предполагает этот автор, в 15 стихе речь шла о физической болезни, а теперь в 16 стихе, упоминается о немощи души, нуждающейся в исцелении. Для того, чтобы ощутить целительное воздействие Божьей руки мы можем обратиться к Богу. Рассматривая значение использованных в этом отрывке греческих слов, автор данного комментария приходит к выводу, что здесь Иаков не говорит о группе людей, которые собираются для того, чтобы в присутствии друг друга исповедовать грехи. Как утверждает Мотиер:

« исповедать свой грех следует перед тем человеком по отношению к которому этот грех был допущен и прощение от которого мы желаем получить». [136]

Как предполагает Мотиер, Иаков в данном отрывке говорит именно о публичной исповеди. Библейский принцип заключается в том, чтобы признаваться в грехах перед теми, кому была нанесена обида. Скорее всего, по предположении автора кто то согрешил против другого человека и желает исправить положение, или же каждый из общины обидел другого, и теперь они готовы для того, чтобы признаться друг перед другом и перейти из положение раздора к миру. Возможно учитывая контекст 4 главы, в которой Иаков говорит о раздорах в 5 главе, Иаков желает показать выход из подобной ситуации, предлагая три шага. Первый – покаяние, признание перед тем, кого обидели своих ошибок. Второй шаг – примирение, исповедующий свои прегрешение перед другим имеет право на немедленное получение прощение грехов. Третий шаг о котором говорит Иаков – это молитва, несущая исцеление. [137] Гандри также замечает, что когда Иаков говорит о том, чтобы исповедоваться «друг перед другом», то вероятнее всего он не имеет в виду признание в своих личных грехах, будь то перед всей Церковью или лично перед священником, но имеется в виду разрешения разногласий между христианами. [138]

Суммируя различные комментарии на Иакова 5: 16 можно предположить, что главная тема данного отрывка является молитва друг за друга. Можно согласиться с Мотиером в том, что возможно, что контекст данного отрывка связан с раздором в церкви, где важно, чтобы каждый участник данного конфликта исповедался перед обществом людей, против которых был грех. Возможно, следствием греха могло послужить душевное или физическое заболевание. И молитва веры могла бы принести исцеление. Можно также предположить, что данный отрывок не говорит об исповеди только перед священниками, по той причине, что перед тем как исповедоваться перед ними, чтобы они молились, священники также должны были бы исповедаться перед теми, кто будет исповедоваться перед ними. Поэтому мы считаем, что здесь возможно говорится об обычном признании христиан друг перед другом своих проступков с целью взаимного примирения, утешения, облегчения, совета, для того, чтобы иметь возможность молиться за согрешившего брата. Также в данном отрывке подчеркивается не сила личности священника, но важность и сила молитвы.

Владимир Золотов - Исповедь в христианстве: библейская перспектива - 5. Анализ

В последней части нашего исследования мы попытаемся во – первых проанализировать и сравнить существующие представления об исповеди в различных конфессиях, а также указать на чем ставят акценты каждая из конфессий, во – вторых мы сравним существующие представления об исповеди в различных конфессиях во свете учения Слова Божьего и попытаемся увидеть какой из представленных взглядов более соответствует библейскому.

Наше анализирование различных мнений о исповеди мы построим на двух основаниях: на том в чем существует сходство во мнениях, и также укажем на различия. Рассматривая католическое и православное понимание исповеди можно заметить, что эти конфессии имеют согласие во многих вопросах в отношении исповеди. Так как для данных двух конфессий исповедь является одним из таинств, можно увидеть, что и их отношение к исповеди намного систематичнее и строже. Большая часть информации о исповеди имеется в работах католических и православных богословов.

В первую очередь существует единство в понимании природы исповеди – это таинство. Католический и православный катехизис акцентирует внимание на том, что исповедь одно из семи таинств, установленных Христом.

Во - вторых, данные конфессии соглашаются, что исповедь необходима для того, чтобы были прощены грехи, совершенные после крещения.

В - третьих как католики так и православные основывают свои представления о исповеди на основании одних и тех же отрывков из Библии и их толкования данных мест имеют сходства.(Матфея 16:19, 18:18, Иоанна 20:22, Иакова 5:16).

В – четвертых, несмотря на то, что и католики и православные утверждают, что священник занимает роль свидетеля во время исповеди, все же на практике исповедоваться прихожане имеют только перед рукоположенными священниками, которые выслушав исповедь имеют право прощать или оставлять грехи. По их мнению, исповедь не перед официальным священником не является действительной. Священники имеют право отпускать исповеданные грехи, и в тот же момент не прощать неисповеданные.

В – пятых как в католицизме, так и в православии, священник налагает определенную епитимью на исповедующегося. Это посильное возмещение ущерба, причинённого другим людям, а также исполнение наложенного священником условного наказания — молитвы или дела милосердия.

Несмотря на то, что во многих аспектах имеется единство во взглядах о исповеди, все же существуют и различия. Для православных грех является больше как духовный недуг, который нуждается в исцелении, а для католиков грех есть нарушение закона. Для Западной Церкви исповедь имеет черты суда, а для Восточной освобождения и исцеления. Наказания за грехи в католическом богословии состоят из двух частей: во – первых вечное наказание в аду, во вторых - временные наказания человека за свои грехи в чистилище. Римская Церковь присоединила учение об удовлетворении Богу человеком – индульгенции. Жертвы Христа достаточно только для прощения вечного наказания в аду, но для того, чтобы искупить грехи, сделанные после крещения человеку самому следует заплатить. Поэтому епитимьи в католической Церкви представляют собой более смысл наказания, посредством, которого церковь как бы мстит грешнику за его проступки. Для тех же, кто не сумел пройти эти искупительные действия существует чистилище. Данное верование состоящие в том, что человек должен приносить удовлетворения благодаря добрым делам не соответствует Писанию, и принижает значение искупительной Жертвы Христа. Епитимьи в католичестве представлены, как принесение удовлетворяющего выкупа Богу. В православии епитимьи имеют значение как орудие исправления и духовного врачевания. В теснейшей связи с данным учением связано и учение о индульгенциях. В Церкви существует сокровищница сверхдолжных дел Иисуса Христа и Девы Марии, которые могут служить для спасения верных. Живые верующие благодаря этим заслугам имеют право не приносить за себя епитимьи, мертвые могут сократить свой срок пребывания в чистилище.

Основные акценты в этих двух конфессиях ставятся на четкой системе в проведении исповеди, на личности - священнике, который, благодаря апостольской преемственности имеет право принимать исповедь и произносить в конце свой вердикт: прощать или не прощать грехи, а также на последующей за этим наложением наказаний – епитимий.

Рассматривая православное и католическое представление о исповеди перед священником можно увидеть сложную систему, которая появилась и развивалась в ходе истории. Укажем на некоторые положительные и отрицательные моменты в подобной систематизации исповеди. Одним из основных положительных моментов, который присутствует в данной системе – это стремление к освящению своей жизни благодаря постоянной исповеди перед священником. Второй момент заключается в том, что указывается на реальное присутствие и серьезность греха в жизни христианина, с которым ему приходится сражаться. Третий момент состоит в том, что исповедующийся проводит подготовку к исповеди, благодаря осознанию и размышлению над своими пороками, смирению души через пост и чтению Слова. Четвертый положительный момент состоит в том, что исповедующийся перед священником ощущает себя как перед Христом, не пытаясь самооправдывать себя, слова прощения произносятся как от лица Христа в слух, придавая силу и уверенность в прощении. Пятый момент, исповедуясь перед официальным священником, кающийся может получить мудрый совет и наставление.

Теперь представим некоторые отрицательные моменты в системе исповеди перед священником. Во – первых не многие действительно серьезно осознают ущербность греха и проводят подготовку к исповеди. Во – вторых в отношении власти прощать или оставлять грехи эта власть принадлежит Богу, Который Един может нелицеприятно знать сердце человека и не ошибаться в Своем решении. Человек не вправе решать о том, что исповеданные грехи получат прощение, в тот же момент не исповеданные не получат. В – третьих не имея личной веры прощение грехов со стороны священника не будет действенным. В – четвертых практикующаяся система епитимьи является недобровольным принуждением в совершении добрых дел, а не искренним желанием самого кающегося.

Исследуя протестантское представления в отношении исповеди можно сказать, что очень мало существует тех точек соприкосновения, которые бы имели согласие с предыдущими двумя конфессиями. Несмотря на то, что взгляд Лютера был недалеким от католического, все же его взгляды на исповедь были отличными. Основной акцент Лютер ставил на искреннее раскаяние веры. Также он указывал, что исповедоваться можно не только священнику. Епитимья была отвергнута как, представление добавлению к вере добрых дел.. Кальвин использовал более публичную исповедь во время Богослужения, не отвергая частной исповеди друг перед другом, и перед тем против кого был совершен грех. Цвингли акцентировал внимание на искренней исповеди перед Богом. Объединяя мнения Лютера, Кальвина и Цвингли можно сказать, что они не признавали католическое определение исповеди перед священником, но верили в то, что исповедь должна совершаться в первую очередь перед Богом, Который Единственный имеет право прощать грехи.

Суммируя различные взгляды протестантских богословов, которые строят свое понимание исповеди на фундаменте идей Реформаторов можно сделать вывод, что представление протестантов, противоположные католическим и православным взглядам. Исповедь – не является таинством. В протестантизме отрицается устная исповедь и разрешение грехов. Крещенный, который согрешил, может снова получить оправдание за свои грехи через внутреннее сокрушение о своих грехах. Посредничество священника при прощении грехов не имеют значения. Исповедь не является таинством, но необходимым обрядом для того, чтобы участвовать в Евхаристии. Обычно исповедь применяется в виде общего всенародного исповедания и в виде частной исповеди перед пастором. Священник не обладает властью вязать или разрешать грехи, но возвещает о спасении и прощении по вере в Иисуса Христа. Не существует определенной системы епитимьи. Различные епитимьи являются умалением искупительной жертвы Христа. Не существует подвига покаяния, как в православии.

Все же существуют некоторые точки соприкосновения, которые объединяют нас во взглядах на исповедь между конфессиями. Во – первых это относится к пониманию того, что исповедь необходима чтобы были прощены грехи, совершенные после покаяния. Большинство авторов считают, что исповедь необходима для процесса освящения в образ Христа. Во – вторых, все конфессии утверждают, что во время исповеди только Бог имеет право прощать грехи. В – третьих несмотря на то, что протестанты не имеют четкой системы епитимьи, все же после исповеди на основании Писания христиане вдохновляют друг друга не повторять греха, но поступать по - новому.

Теперь мы сравним существующие представления об исповеди в различных конфессиях во свете учения Слова Божьего и попытаемся увидеть какой из представленных взглядов более соответствует библейскому. Различие в понимании и проведении исповеди строится на различном толковании Библейских отрывков, которые говорят о исповеди перед человеком. Рассматривая толкования на основные места Писания из Ветхого Завета Числа 21:7, 2 Царств 12:13 можно предположить, что эти стихи не относятся напрямую к вопросу исповеди перед человеком в классическом понимании. Так как в первом отрывке имеется в виду публичная исповедь всего народа перед Моисеем и его ходатайственная молитва перед Богом. А во втором отрывке не представляется как исповедь, по причине того, что инициатива исходит от Нафана, который приходит к Давиду указать на его грех. Основное ударение в этих стихах строится на личной исповеди перед Богом, люди же представлены с одной стороны, как ходатай, с другой, как обвинитель. Поэтому в основном православные и католические и протестантские комментаторы не относят эти стихи к обоснованию исповеди перед священником.

Рассматривая толкования на основные места Писания из Нового Завета Матфея.3:6 и Деяния 19:18 здесь уже заметна существенная разница. Католические и православные комментаторы относят эти отрывки для обоснования исповеди перед священником. Малиновский сравнивает, исповедь перед священниками с исповедью Иоанну перед крещением. Но более вероятнее, толкование предложенное Кинером, который указал что в данном отрывке Иоанн призывает и иудеев покаяться перед Богом, а не исповедать свои грехи. Исследуя историю о оккультистах в Деяниях Малиновский также предполагает, что этот отрывок говорит о исповеди перед апостолом Павлом, но нам кажется, что подобное толкование слегка натянутое так как текст не предлагает нам точного понимания исповедали ли они эти грехи перед Богом или перед апостолами или всей Церковью. Можно предположить, что толкование Риза указывающего, что заклинатели были уже христианами исповедовавшими свои грехи, но не утверждающего перед кем более согласуется с Писанием не дающим нам точности в этом вопросе.

Существуют основные четыре отрывка (Матфея 16:19, 18:18, Иоанна.20:23, Иакова.5:16) в отношении которых возникли наиболее противоречивые мнения и толкования. Основной момент в разделении понимания состоит в апостольской преемственности священников. Как уже указывалось ранее большинство католических и православных комментаторов (Хаффнер, Лопухин, Блаженный Фофилакт) утверждают что, в этих местах Писания указывается на то, что Христос дал власть апостолам и через них, затем только священникам право принимать исповедь и прощать или оставлять грехи. Однако протестантские авторы( Грудем, Баркли, Кинер, Моррис) указывают на то, что говоря о ключах Царства а также о власти связывать и разрешать, Иисус отнес эти слова в первую очередь к Петру, который будет проповедовать язычникам Евангелие и во вторую очередь ко всей Церкви, которая будет продолжать нести Благую Весть. Иисус акцентирует Свое внимание не на личности Петра или апостолов но на Своей Церкви, Которой Он есть Глава. Рассматривая повеление Иакова исповедоваться друг перед другом можно заключить, что говорится о взаимной исповеди и молитве друг за друга. Поэтому понимание данных отрывков и развившаяся вследствие этого система понимания и проведения исповеди католиками и православными не согласуется с Писанием.

На основании Библии мы можем увидеть, что исповедь перед человеком имеет обоснования, но Библия не дает прямых указаний на какую – либо определенную систему в проведении исповеди, поэтому важно, строить свое понимание на ясных повелениях Писания, указывающих на то, что во – первых следует исповедовать свои грехи перед Богом - (Числа 21:7, 2Царств12:13, 1 Иоанна1:9). Во – вторых перед теми людьми, против которых были совершены грехи (Матфея 18:18, Иакова 5:16).

Какой же альтернативный подход можно выработать, учитывая и библейское учение и практическую ценность? Можно представить его как альтернативный подход к исповеди, который сочетает в себе и с одной стороны некоторое католическое и православное понимание в отношении того, что существует важность в исповеди перед человеком, а не только перед Богом, и в том, что брат во Христе произносит прощение исповеданных грехов, но и с другой стороны протестантское понимание, в том, что исповедоваться, возможно не перед священником, а перед обычным христианином.

В своей книге «Жизнь в христианском общении» Бонхоффер утверждал:

«Тот, кто остается один на один со своим злом, вообще остается в одиночестве».

«Поэтому дал Он Своим последователям полномочия выслушивать признания в грехах и прощать грех во имя Его». «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.(Иоан.20:23) [139]

Бонхоффер заявлял что:

«брат во Христе теперь представляется для нас вместо Иисуса, поэтому перед ним мне не следует лицемерить. Христос стал нашим Братом, чтобы помочь , и через Него брат наш стал для нас Христом в полномочии Его поручения». Вместо Христа он слушает наше признание в грехах и прощает нам вместо Христа наши грехи. Он сохраняет тайну нашей исповеди, как ее сохраняет Бог. Идя на братскую исповедь я иду к Богу». [140]

Бонхоффер описывает пользу от исповеди, как различные виды прорывов.

Благодаря исповеди происходит прорыв к единению. Грех, который пребывает во тьме необходимо вынести на свет перед Богом. Исповедуя свои грехи перед братом, происходит разрушение самооправдания. «Высказанный, признанный грех теряет всякую власть над человеком». [141] Открытый грех помогает прийти к единству и близости всей христианской общины. Для этого исповедоваться возможно не перед всей общиной а только перед одним братом, в лице прощения, которого будет прощение всей общины. Через исповедь происходит прорыв ко кресту. Одним из главных грехов, которые мешают нам исповедоваться, является гордость. Благодаря исповеди перед братом мы смиряемся и распинаем свою плоть. [142] Благодаря исповеди происходит прорыв к новой жизни. Когда грех признан и прощен происходит разрыв с прошлым и после обращение происходит начало нового. [143] Через исповедь происходит прорыв к уверенности. Признавая свои грехи перед братом, получаю избавление от самообмана, и обретаю уверенность в прощении, которое произносит брат по Божьему повелению. [144] На вопрос перед кем же исповедоваться, Бонхоффер отвечает: перед тем кто:

«сам живет под крестом Иисуса, кто распознал в его кресте глубочайшее безбожие всех людей и собственного сердца, для того нет чужих грехов, кто однажды ужаснулся мерзости собственного греха, который и Иисуса пригвоздил к кресту, тот не ужаснется и самым тяжким грехам своего брата». [145]

Автор работы проанализировал и сравнил представления об исповеди в различных конфессиях, указал на основные акценты которые католики и православные ставят на четкой системе в проведении исповеди, на личности - священнике, который, благодаря апостольской преемственности имеет право принимать исповедь, а также на наложением наказаний – епитимий. Также были представлены положительные и отрицательные моменты в подобной системе исповеди. Протестантское понимание исповеди было основано на фундаменте идей Реформаторов, которые являются противоположными католическим и православным взглядам. Также мы сравнили существующие представления об исповеди в различных конфессиях во свете учения Слова Божьего и увидели, что протестантский взгляд на исповедь более соответствует библейскому.

Заключение

Подводя окончательный итог проведенному исследованию, можно заключить, что исповедь перед человеком имеет обоснования в Писании, однако оно не предоставляет прямых указаний на определенную систему в проведении исповеди, поэтому в первую очередь важно, брать за основу те места из Писания, которые ясно указывают на то, что во – первых следует исповедовать свои грехи перед Богом, во – вторых перед людьми, которые пострадали вследствие наших грехов, и в – третьих, исповедоваться возможно перед христианами с целью ощущения смирения и прощение.

В ходе исследования мы дали определение понятию исповедь, а также рассмотрели этимологию слова в словарях. Затем мы исследовали развитие учения о исповеди при начале формирования христианства и проследили появление и развитие учения на основании различных исторических документов. После этого мы рассмотрели представления о исповеди в католицизме, православии, и протестантизме. Увидели единое мнение учения о исповеди со стороны католиков и православных , а также отличительное учение Реформаторов. Мы исследовали основные Библейские места из Ветхого и Нового Завета, которые касались исповеди перед человеком. Особенное внимание было уделено рассмотрению стихов на которых строят свое богословие католическая и православная Церковь (Матфея 16:19, 18:18, Иоанна.20:23, Иакова.5:16) в отношении апостольской преемственности, в исповеди перед священником. Мы проанализировали различные взгляды об исповеди между основными конфессиями, а также на основании Слова Божьего. Указали на то, что развившаяся система исповеди появилась вследствие неверного толкования и понимания католиками и православными определенных текстов Писания. Наиболее соответствующий Писанию является протестантский взгляд. В самом конце мы предоставили альтернативный подход к исповеди, который способен объединить различные представления о исповеди и позволить иметь практическую ценность для современной христианской церкви.

Вследствие данного исследования автор работы извлек некоторые практические моменты для применения.

Пасторы и лидеры церквей должны сами практиковать исповедь в своей жизни, а также учить и вдохновлять свои общины. В Церковных служениях следует иметь место для различных видов исповеди. Стараться создавать доверительную атмосферу в церкви, где люди не будут бояться исповедовать свои грехи. Помочь каждому человеку в общине иметь наставника – друга, перед которым он мог бы исповедаться и выслушать исповедь, а также молиться друг за друга.

Остальные практические стороны предмета исследования исповеди и связанные с ней вопросы, такие как, подготовка к исповеди, само проведение исповеди, а также ее частота и правильность это темы для будущих исследовательских работ.

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