ПОМЕНЯЙ ЦЕЛЬ НА СРЕДСТВО! Тоесть преврати свою "цель" в "средство" достижения большей цели.Как это может выглядеть? Например, в тренинговой группе мы можем предложить такое упражнение:

"Постарайтесь быть предельно внимательными. Я сейчас очень быстро скажу скороговорку про деньги, а вы должны сосчитать сумму. Приготовились! Предельно активизируйте внимание и слух..." - и после этого звучит скороговорка, состоящая из слов, называющих деньги. Первое ощущение участников группы - сосчитать невозможно! Сказано слишком быстро. Но затем оказывается - кто-то что-то запомнил. Начинают произносить отдельные части скороговорки, подсчитывают, тренер произносит вслух то, что запомнил. Считают, трене/) повторяет. Наконец, вспомнили все части скороговорки. Есть сумма!

И тут оказывается, что не это было целью упражнения. Оказывается, что пока подсчитывали, тренер уже 8-10 раз по частям повторил всю скороговорку и сто цель - выучить с группой сложную речевую конструкцию - достигнута.

Теперь можно работать с тем, что выучили все. Если бы сразу было предложено "Давайте выучим скороговорку", -наверняка оказались бы люди, готовые отказаться от этого, потому что не умеют говорить скороговорки или ещё по какой-нибудь причине. А тут - посчитать деньги! Да ещё не свои, а чужие. Пу кто не любит считать чужие деньги? Пожалуйста! И не заметили, как пока занимались привычным делом - незаметно "приобрели товар" - выучили скороговорку.

Поменяй цель на средство! Не подходи к незнакомому человеку, чтобы продать! Если ты подходишь продавать, то у тебя не купят. Сделай так, чтобы тебе человек был интересен. Подойти к нему просто поговорить. Если ты подходишь к нему 'пообщаться’’, то в процессе общения продашь столько, сколько захочешь.

Марк Атласов – Как заговорить с незнакомым человеком

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Марк Атласов – Как заговорить с незнакомым человеком – Содержание