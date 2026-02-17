«Пособие для благовестника Евангелия Христова по Гомилетике» Г. Н. Авраменко — это практическое руководство, предназначенное для подготовки проповедников и служителей евангельских церквей. Книга ставит своей целью научить благовестников не просто говорить о Боге, а делать это систематически, ясно и в строгом соответствии с библейскими канонами. Автор рассматривает проповедь как священнодействие, требующее от человека как глубокой личной духовности, так и владения конкретными техническими навыками ораторского искусства.

В пособии детально разбираются все этапы подготовки проповеди: от выбора темы и работы с текстом Писания до составления логического плана и выбора методов аргументации. Авраменко классифицирует различные виды проповедей — тематические, текстовые, биографические — и дает четкие рекомендации по структуре каждой из них, включая вступление, основную часть и обязательный призыв к действию. Особое внимание уделяется личности самого проповедника: его поведению за кафедрой, дикции, манере речи и, прежде всего, его молитвенной подготовке, без которой даже самая логичная речь остается «медью звенящей».

Книга наполнена практическими примерами и схемами, которые помогают начинающим служителям избежать типичных ошибок, таких как бессистемность изложения или искажение контекста Библии. Для Авраменко гомилетика — это сочетание Божьего вдохновения и человеческого усердия. Труд служит надежной базой для формирования качественного библейского проповедования, ориентированного на преображение сердец слушателей и укрепление поместной общины.

Г.Н. Авраменко – Пособие для благовестника Евангелия Христова по Гомилетике

Б.в.д., 1999. – 244 с.

Г.Н. Авраменко – Пособие для благовестника – Содержание

Слово редактора.

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. О даре служения Словом. - Глава 2 . Требования к проповеднику. - Глава 3. Преодоление “барьеров” в служении Словом. - Глава 4. Приготовление проповеди. - Глава 5. Неотъемлемые элементы Христоцентричной проповеди. - Глава 6. Поведение проповедника за кафедрой. - Глава 7. Произнесение проповеди. - Глава 8. Опасности и вред от лжепроповедников. Ошибки служителей. Советы как этого избежать. - Глава 9. Приобретение душ. - Глава 10. Характер, виды и примеры проповедей.

Вместо послесловия.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

I. Приемы, употребляемые при разработке темы. - II. Требования предъявдяемые к проповеди. - III. Проповедник должен стремиться к совершенству. - IV. Об уровнях видения мира. - V. О служении С л о в о м. / РАЗМЫШЛЕНИЯ /. - VI. И з р е ч е н и я.

Заключение.

Планы проповедей.