Бальтазар - Сердце мира

В 2021 году мир отметил 700-летие со дня кончины Данте Алигьери (1265-1321) - великого итальянского поэта, мыслителя, богослова, политического деятеля, одного из основоположников литературного итальянского языка, оказавшего влияние на сложение итальянской и мировой литературы, а также на развитие европейской культуры в целом. Творческое наследие Данте включает в себя повесть «Новая жизнь», политический трактат «О монархии», философский трактат «Пир» и поэму «Божественная комедия», по праву считающуюся венцом его литературного творчества. Творения Данте и его личность привлекали внимание уже при жизни поэта, хотя своими современниками он не был до конца понят и даже испытывал гонения. Масштаб его фигуры был оценен лишь последующими поколениями.

До сего дня творчество и судьба великого итальянца не перестают волновать умы, многие люди продолжают разгадывать его загадки, исследовать его миры, анализировать созданные им образы, вслушиваться в звук его речи. Данте представляет большой интерес для самых разных мыслителей, причем не только литературоведов и историков, но и богословов. Один из них - Ганс Урс фон Бальтазар. Несколько глав о Данте он включил в свой фундаментальный труд «Богословская эстетика». Но эти главы могут читаться и как самостоятельный очерк о Данте, в котором швейцарский богослов находит те темы, которые он разрабатывает в своих трудах, - это краеугольные камни бытия: любовь, красота, слава и т. д. Будучи весьма оригинальным мыслителем, Бальтазар находит новые ключи к прочтению Данте, высказывает неожиданные суждения, порой вступая в полемику с традиционными толкованиями произведений великого итальянца.

Данте творил в переломное время, на исходе Средневе- ковья, в период, который в Италии именуется треченто, а в науке получил название Предвозрождение, так как стал фундаментом для эпохи Возрождения, когда итальянская культура достигла невероятного расцвета, повернув всю европейскую культуру в новое русло. Значение Данте для этого поворота трудно переоценить, хотя многие исследователи считают, что он скорее завершил собой Средневековье, создав своего рода поэтическую «Сумму теологии». Насколько Данте принадлежит Средним векам и насколько в нем уже видны ростки Ренессанса, долго еще будут спорить исследователи, тем более что многослойный образный космос итальянского поэта дает для этого широкий простор.

Бальтазар Ганс Урс фон - Данте

Пер. с нем.

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2022. 178 с.

ISBN 978-5-89647-413-5

Бальтазар Ганс Урс фон - Данте - Содержание

Предисловие к русскому изданию