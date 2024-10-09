Случалось ли вам когда-нибудь быть застигнутыми темнотой в незнакомом месте? Как-то раз мы отдыхали на озере Галл. Дети поднялись к себе наверх, а мы засиделись внизу, в гостиной. Где-то в полночь, в этом абсолютно незнакомом для нас доме, раздался удар: один из наших детей упал с кровати. Мы бросились в детскую. Мы спотыкались и падали, вставали и вновь шли на ощупь.

Для чего нужен свет? Чтобы указывать нам путь, чтобы мы не падали, не спотыкались, чтобы рассеять наши страхи, чтобы видеть предметы такими, какие они есть. Именно этому и хочет научить нас Иисус. Он хочет быть светом на пути нашей жизни. Вопрос в том, знаем ли мы об этом и следуем ли мы по пути, который Он озаряет. Помните, в греческом тексте этого Евангелия мы двадцать три раза встречаем чрезвычайно важные слова нашего Господа: «Я есмь»1 (4:26; 6:20,35,41,48,51; 8:12,18,24,28,58; 10:7,9,11,14; 11:25; 13:19; 14:6; 15:1,5; 18:5,6,8). В нескольких случаях Он добавляет к «Я есмь» семь замечательных метафор, выражающих Его намерение спасти мир. Всю христианскую жизнь можно описать при помощи этих семи фигур речи Иисуса.

Христианская жизнь — это:

- Голод по Иисусу, хлебу жизни. «Я есмь хлеб жизни» (6:35,41,48,51).

- Следование Иисусу, освещающему мой жизненный путь. «Я есмь свет миру» (8:12).

- Вход и выход в Иисусе. «Я есмь дверь овцам» (10:7,9).

- Следование за добрым Пастырем, моим Спасителем. «Я есмь пастырь добрый» (10:11,14).

- Покой в Иисусе, чье Воскресение дарует мне вечную жизнь. «Я есмь воскресение и жизнь» (11:25).

- Следование по пути Иисуса, вера в истинность слов Иисуса и подражание Его жизни. «Я есмь путь и истина и жизнь» (14:6).

- Пребывание в Иисусе, Который подает все, в чем я нуждаюсь. «Я есмь истинная виноградная Лоза» (15:1,5), Пс. 91:13-14.

Давайте вместе прочитаем текст Писания: Евангелие от Иоанна, 7:1-2; 8:1-12.

Второй раз в Евангелии от Иоанна Спаситель говорит о Себе: «Я свет миру» (8:12) — Он освещает потемки нашей души, а вне Него существует только непроницаемая тьма. Он приглашает нас начать жизнь, в которой Он Сам будет освещать наши пути. «Я есмь свет миру» (8:12).

В этом отрывке Иисус делает величайшее заявление: «Я есмь свет миру». Вероятно, и обстановка, в которой Он утверждает это, призвана была усилить эффект Его слов. Иисус произносит Свою речь в веселой, радостной атмосфере праздника Кущей (Ин. 7:2). В Ин. 7:37 мы читали о том, что праздничные церемонии служили наглядными подтверждениями заявлений Иисуса: например, о том, что Он может дать людям воду живую. Но с этим праздником была связана и другая церемония.

Вечером первого дня проходила церемония, называемая «освещение Храма». Она происходила в женском дворе Храма. Этот двор был окружен галереями, призванными вместить всех зрителей. При наступлении темноты зажигались четыре огромных светильника, и они освещали Иерусалим таким мощным потоком огненного света, что каждый двор казался освещенным. А затем, всю ночь напролет, до первых петухов, великие и ученейшие мужи Израиля танцевали перед Господом, на глазах многотысячной толпы пели песни радости и восхваления. В это время Иисус как будто говорит: «Вы видели сияние при освещении Храма, пронзающее темноту ночи. Я есмь свет миру, и для тех, кто последует за Мною, всегда будет свет, и не только на одну восхитительную ночь, его хватит на весь их жизненный путь. Свет в Храме сияет и сверкает, но в конце концов и он угаснет и исчезнет. Я есмь свет, который продлится вечность».

Джон Барнетт - Готовы ли вы к величайшему дню вашей жизни?

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2005. — 224 с.

ISBN 5-87727-096-6

Джон Барнетт - Готовы ли вы к величайшему дню вашей жизни? – Содержание

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