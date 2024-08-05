Камерон Таунсенд сидел на диване и осматривался. Ему было трудно поверить, что он находится в Овальном кабинете Белого дома. В противоположном конце комнаты за красивым столом ручной работы сидел президент Ричард Никсон, его испытующий взгляд был устремлен на Камерона. Это был не первый президент, в присутствии которого находился Камерон Таунсенд. Напротив, он встречался со многими президентами и лидерами по всему миру. Бывший президент Мексики даже стал его близким другом. Но по какой-то причине встреча с президентом Соединенных Штатов отличалась от остальных. Многие американцы всю жизнь мечтают встретиться с президентом, и вот теперь Камерон Таунсенд сидел меньше чем в 10 футах от него. После того как его представили президенту Никсону, Камерон объяснил, что сотрудники Миссии переводчиков Библии «Уиклиф», организации, которую он основал, только что начали работу над переводом Библии на пятисотый по счету язык.

Это произвело большое впечатление на президента Никсона. Он наклонился вперед и взглянул Камерону в глаза. «Какое достижение! — воскликнул он. — Вы делаете два замечательных дела: даете людям Библию на их родном языке и учите их читать ее. Чем я могу вам помочь?» Камерон сделал глубокий вздох. Президент хотел ему помочь! Это было больше, на что он мог надеяться. Осторожно выбирая слова, он произнес: «Господин президент, у нас все еще много работы. Даже сейчас еще более двух тысяч языковых групп не имеют своего алфавита, не говоря уже о Библии на их наречии. Нам необходимо 8500 новых работников, чтобы эта работа была выполнена. Не могли бы вы написать письмо, которое поможет нам призвать молодых людей по всей стране стать добровольцами на этом поприще?» Глаза президента Никсона просветлели, и уголки губ растянулись в улыбке. «Почту за честь», — ответил он.

Джанет Бендж, Джефф Бендж - Камерон Таунсенд - Благая весть на всех языках

Пер. с англ.

СПб.: Мирт, 2003, 145 с.

Серия "История в биографиях"

ISBN 5-88869-163-1

Джанет Бендж, Джефф Бендж - Камерон Таунсенд - Благая весть на всех языках - Оглавление

Глава 1. Овальный кабинет

Глава 2. Поездка во Фресно

Глава 3. Уволен

Глава 4. Мистер Иисус

Глава 5. В пути

Главаб. Озарение

Глава 7. Логика языка

Глава 8. Обещание и потеря

Глава 9. Работа завершена

Глава 10. Наконец-то Новый Завет

Глава 11. Звенья в цепи

Глава 12. Лагерь «Уиклиф»

Глава 13. На юг в Мексику

Глава 14. Тетелсинго

Глава 15. Дядюшка Кэм

Глава 16. Новобранцы

Глава 17. Лагерь в джунглях

Глава 18. Павильон

Глава 19. Растущая организация

Глава 20. Работа продолжается

Библиография

Условные сокращения