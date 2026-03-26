Берестов - Аналитическая история философии
И. В. Берестов, М. Н. Вольф, О. А . Доманов - Аналитическая история философии: методы и исследования - Монография
Новосибирск: Офсет ТМ, 2019 –– 242 с.
ISBN 978-5-85957-156-7
Аналитическая история философии: методы и исследования - Содержание
Введение
Глава 1 Методологические споры вокруг истории философии
§ 1.1 Современные дискуссии об истории философии: противостояние текста и контекста (М Н Вольф)
§ 1.2 Концепция «историографии философии» М Мандельбаума как модус аналитической истории философии (М Н Вольф)
§ 1.3 Понятие контекста в контекстуализме Марка Бивира (О А Доманов)
§ 1.4 Использование семантики В Эдельберга в методологии истории философии (И В Берестов)
Глава 2 Математические методы в гуманитарных науках
§ 2.1 Структурализм и конструктивизм в гуманитарных науках и математике (О А Доманов)
§ 2.2 Математика в историко-философском исследовании (О А Доманов)
Глава 3 Исследования
§ 3.1 Единое и многое как трансценденталии: Аристотель, Фома Аквинский и теория множеств (О А Доманов)
§ 3.2 Дефект в теории передачи форм Аристотеля и Фомы Аквинского (И В Берестов)
Теория передачи форм у Аристотеля
Теория передачи форм у Фомы Аквинского
Скрытая противоречивость теории передачи форм
Заключение
§ 3.3 Математическая модель онтологии становления Ж Делёза (О А Доманов)
Вместо заключения
История философии как культурная политика: два примера (М. Н. Вольф)
Концепция философии как культурной политики Р. Рорти
Случай Марты Нуссбаум
Случай Барбары Кассен
Литература
No comments yet. Be the first!