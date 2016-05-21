В истории моего общения с кардиналом Бергольо было множество моментов, благодаря которым мы сблизились, узнали друг друга. Из этих моментов сложилась долгая история наших встреч в самых разных обстоятельствах и по самым разным надобностям.

Однажды мы договорились просто сесть и поговорить. Назначили место и время. Темой стала жизнь во всей ее многогранности: аргентинское общество и мировые проблемы, проявления благородства и подлости вокруг нас. Мы вели этот диалог, удалившись от всех, в полном уединении, если не считать Того, чье имя мы не упоминали вслух на каждом шагу (да и требовалось ли это?), но чье постоянное присутствие рядом ощущали всегда.

Каждая из наших встреч была посвящена какой-то конкретной теме. Однажды, когда мы встретились в нашем общинном доме, я стал показывать кардиналу Бергольо документы в рамках, украшающие стены моего кабинета. Я подвел его к страницам, написанным рукой раввина Авраама-Иошуа Хешеля, знаменитого мыслителя. Однако мой друг остановился перед своей собственной поздравительной речью, которую несколькими годами ранее произнес в синагоге, по случаю еврейского Нового года. Она висела рядом с рукописью Хешеля. Я взялся наводить порядок в своем вечно неприбранном кабинете, но наблюдал за другом: он застыл перед листками, подписанными и датированными его собственной рукой.

Я был заинтригован. Интересно, какие мысли промелькнули в его голове в этот миг? Что особенного в том, что я повесил его речь на стену? Мне просто хотелось сохранить и показать другим документ, который я считаю ценным свидетельством межрелигиозного диалога в нашем обществе. Но я не стал ни о чем расспрашивать. Иногда в молчании уже брезжит ответ.

Бергольо Хорхе Марио, Скорка Авраам - О небесном и о земном

Чейсовская коллекция

пер. с исп. С. Силаковой. Москва: Текст: Книжники, 2015. — 286[2] с.

ISBN 978-5-7516-1299-3 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0284-1 («Книжники»)

Бергольо Хорхе Марио, Скорка Авраам - О небесном и о земном - Чейсовская коллекция - Содержание

Авраам Скорка. Диалог как опыт

Хорхе Бергольо. Фронтон как зеркало

1. О Боге

2. О дьяволе

3. Об атеистах

4. О религиях

5.О религиозных лидерах

6. Об учениках

7. О молитве

8. О чувстве вины

9. О фундаментализме

10. О смерти

11. Об эвтаназии

12. О стариках

13. О женщине

14. Об абортах

15. О разводах

16. Об однополых браках

17. О науке

18. Об образовании

19. О политике и власти

20. О коммунизме и капитализме

21. О глобализации

22. О деньгах

23. О бедности

24. О Холокосте

25. О 70-х годах в Аргентине

26. О некоторых исторических явлениях: завоевании Америки испанцами, социализме и перонизме

27. Об арабо-израильском конфликте и других конфликтах

28. О межрелигиозном диалоге

29. О том, какое будущее ожидает религии

Бергольо Хорхе Марио, Скорка Авраам - О небесном и о земном - Чейсовская коллекция - Фронтон как зеркало

В одной из своих статей рабби Авраам Скорка упомянул о фронтоне Кафедрального собора в Буэнос-Айресе, где изображена встреча Иосифа с его братьями. Десятилетия раздоров стоят за их объятиями. Взглянув на скульптуры, мы словно слышим рыдания и щемящий вопрос: «Жив ли еще отец мой?» В одной из своих статей рабби Авраам Скорка упомянул о фронтоне Кафедрального собора в Буэнос-Айресе, где изображена встреча Иосифа с его братьями. Десятилетия раздоров стоят за их объятиями. Взглянув на скульптуры, мы словно слышим рыдания и щемящий вопрос: «Жив ли еще отец мой?»

Эта сцена неслучайно была изображена на фронтоне собора во времена, когда Аргентина объединялась: она символизировала тягу аргентинцев к сближению после разлада. Композиция свидетельствует, что аргентинскому обществу старались привить, так сказать, «культуру встречи». Я неоднократно говорил о том, как трудно нам, аргентинцам, развить в себе эту «культуру встречи»: похоже, мы падки на искушения раздробленности и раздоров, глубоко укоренившиеся в нашей истории. Порой мы видим себя скорее строителями стен, чем строителями мостов. Не обнимаемся, не рыдаем, не расспрашиваем о судьбе отца, о нашем наследии и корнях нашей Отчизны. Нам недостает диалога.

Может быть, мы, аргентинцы, просто не хотим вступать в диалог? Не думаю. На мой взгляд, мы скорее становимся жертвами жизненных установок, не дающих нам вступить в диалог: заносчивости, неумения слушать, закосневшего языка, попыток заранее дискредитировать собеседника и так далее — помехам несть числа.

Диалог рождается из уважительного отношения к другому человеку, из уверенности в том, что собеседник может сказать нечто стоящее; диалог предполагает, что ты должен найти в своем сердце место для чужой точки зрения, для чужих мнений и предложений. Диалог предполагает радушие, а не обвинительный приговор, который выносится загодя. Чтобы вести диалог, нужно уметь поднять забрало, распахнуть двери своего дома, держаться с человечной теплотой.

В повседневной жизни диалог натыкается на множество препон: дезинформацию, сплетни, предрассудки, клевету, наговоры. Все это подпитывает, так сказать, «культуру бульварной прессы», которая убивает открытость. И никакого диалога, никакой встречи не получается. Но фронтон Кафедрального собора все еще остается на своем месте, он — словно приглашение.

Мы с раввином Скоркой сумели завязать диалог, и нам обоим это пошло на пользу. Даже не знаю, как начался наш диалог, но, насколько я помню, в нем обошлось без стен и недомолвок. Делу способствовала неподдельная простота Скорки: у нас сложились такие непринужденные отношения, что после проигрыша «Ривера» я его подкалывал: «Ну, что у вас сегодня на ужин — куриное рагу?» («Ривер Плейт» — футбольная команда из Буэнос-Айреса, за которую болеет Скорка. Бергольо — болельщик клуба «Сан-Лоренсо». Одно из прозвищ игроков «Ривера» — «gallinas» «куры». (Прим, перев.) ).

Когда Скорка предложил мне опубликовать наши диалоги, я согласился не раздумывая. А потом задумался, почему слово «да» само сорвалось с моего языка. И рассудил: потому, что мы достаточно долго беседовали и приобрели богатый опыт, который укрепил нашу дружбу. Этот опыт свидетельствует, что, хотя за отправную точку мы берем разные религии, свой путь мы совершаем вместе.

Беседуя со Скоркой, я никогда не был вынужден идти на какой-то «торг» касательно моей католической идентичности, как и он — касательно своей иудейской идентичности. Это объясняется не только нашим взаимным уважением, но и нашей концепцией межрелигиозного диалога. Ключевая задача — общаться между собой тепло и уважительно, ходить пред лицом Господа и стремиться к совершенству.

Эта книга — свидетельство о проделанном нами пути... Я считаю Скорку своим братом и другом и полагаю, что мы оба, предаваясь всем этим размышлениям, глазами своей души неотрывно смотрели на фронтон собора — эту многозначительную и обнадеживающую композицию.