Берк Джон - Что ждет нас на небесах ?

Представьте себе Небеса… Представьте себе, что вы знаете, каковы они! Я обнаружил, что в любом месте мира люди обязательно соберутся послушать того, кто будет рассказывать про Небеса. Если они увидят книгу про Небеса, то обязательно прочтут ее. Все хотят знать, есть ли жизнь после смерти, даже если не признаются в этом. Да и немудрено, ведь все люди смертны ! В своей книге «90 минут на Небесах: правдивая история жизни и смерти» я описал то, что произошло со мной: как я попал под колеса грузовика, был мертв в течение девяноста минут и оказался на Небесах. Читавшие ее часто спрашивали, почему я не написал про Небеса больше. Я просто рассказал о том, что случилось со мной, и считал, что добавлять что-то было бы слишком самонадеянно с моей стороны. То, что я пережил, и то, о чем рассказывали христиане, обладающие подобным опытом, было похоже на библейское представление о Небесах. Люди, которые решились поведать о том, что с ними происходило во время клинической смерти, встречались с очень разнообразными откликами: кто-то отзывался снисходительно, кто-то обрушивался с жесткими и даже жестокими замечаниями, а кто-то бездумно принимал все сказанное.

Так какова же правда о Небесах и кто может ее поведать ? В Библии есть несколько историй о людях, которые были мертвы и вернулись к жизни. Стоит ли удивляться тому, что такие же чудеса происходят благодаря современной медицине? В последнее время все больше людей рассказывают о том, что они посетили Небеса, и должен был появиться кто-то, кто рассмотрит их истории в контексте Священного Писания. За это и взялся Джон Берк. Он не стал проверять, насколько эти истории соответствуют его собственным представлениям, — он взялся сопоставить их между собой и выяснить, насколько они точны и что между ними общего. Наконец-то нашелся человек, написавший книгу-расследование о том, что происходит с нами после смерти, и о том, что такое Небеса и ад. Берк тщательно изучает каждую историю о том, что происходило с людьми, когда они находились в состоянии клинической смерти, и делает вывод, что такие рассказы даются им нелегко. Очень трудно говорить о настолько личном опыте, как жизнь и смерть. Многие не решаются — но все же рассказывают. То, что они видели, чувствовали, слышали и обоняли, поразило их и изменило навсегда.

Берк Джон - Что ждет нас на небесах ?

перевод с английского Я. В. Тимковой

Москва : Эксмо, 2017. 368 с.

Серия "Жизнь после жизни"

ISBN 978-5-04-088751-4

Берк Джон - Что ждет нас на небесах ? - Содержание

Предисловие Дона Пайпера

Введение

Глава 1. Если бы вы только знали, что вас ждет!

Глава 2. Недоверчивые врачи и жизнь после смерти

Глава 3. Околосмертный опыт: что за чертой?

Глава 4. Лучшее тело

Глава 5. Вы наконец-то станете собой!

Глава 6. С друзьями и близкими

Глава 7. Семья, которой вы не знали

Глава 8. Самое прекрасное место!

Глава 9. Жить в новом измерении

Глава 10. Любовь, с которой хочется быть вечно

Глава 11. Отношения с Богом

Глава 12. Свет мира

Глава 13. Свет Небес

Глава 14. Нет больше ни горя, ни слез, ни боли

Глава 15. Ангелы

Глава 16. Как насчет ада?

Глава 17. Обзор жизни

Глава 18. Награды и суд

Глава 19. Восхитительно и не скучно

Глава 20. Обретенный рай

Глава 21. Град Божий (вход с животными разрешен)

Приложение А. Причины верить

Приложение Б. Альтернативные объяснения ОСП

Благодарности