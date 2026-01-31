Мне посчастливилось общаться с шаманами и целителями Латинской Америки и даже принимать участие в особых ритуалах. Я встречался с различными духовными учителями в Индии, Непале, Тибете, а также на бескрайних просторах Сибири и Средней Азии. Безусловно, встречи со всеми этими удивительными людьми — шаманами, врачевателями-курандерос, индийскими садху, бонскими и буддийскими мастерами — помогли мне лучше понять философию священной природы, явленную в традиционных культурах разных народов мира.

По большей части я занимался религиоведческими исследованиями в Перу, Боливии, Эквадоре и Колумбии. Это территория, некогда принадлежавшая империи легендарных инков. Правда, инки были всего лишь верхушкой громадного культурно-исторического айсберга. Центры доинкских цивилизаций существовали на всей территории этих латиноамериканских стран.

Доколумбовы цивилизации — это мир загадок и настоящий вызов современному человечеству с его претензией на всезнайство. Очевидно, что изучение множества до сих пор не расшифрованных археологических артефактов — дело еще не одного поколения ученых и энтузиастов-исследователей. Странствие по затерянным в высокогорных джунглях городам-призракам, таким как всемирно известное святилище у подножия Мачу и Уайну Пикчу, Куэлап (крепость древних индейцев «Воинов Туч» Чачапойяс), Город Мертвецов (Пуэбло де Муэртос), царство саркофагов среди отвесных скал Карахии, было для меня путешествием как будто бы по иной, неведомой и фантастической планете. Словно бы это были города из «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери. Все эти места завораживали и влекли ко все более глубокому погружению в тайны древних цивилизаций Латинской Америки.

Павел Валерьевич Берснев - Энциклопедия шаманской мудрости

2-е изд., испр. и доп.

(Серия «Тайные знания»)

СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»; М.: ООО «Книга по Требованию», 2017. — 383 с.

ISBN 978-5-521-00596-3

Павел Валерьевич Берснев - Энциклопедия шаманской мудрости - Содержание

Введение

Глава 1. МИР АРХАИКИ

Глава 2. ШАМАНИЗМ - МОСТ МЕЖДУ МИРАМИ

Глава 3. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ШАМАНИЗМ

Глава 4. ПО ЭТУ СТОРОНУ БЕРИНГОВА ПРОЛИВА

Заключение