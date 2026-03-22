Бингам - Уроки живой веры
Джеффри Бингам – Уроки живой веры
Пер. с англ. — СПб.: Издательство Христианского общества «Библия для всех», 1993. — 272 с.
ISBN 5-85577-011-7
Джеффри Бингам – Уроки живой веры – Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к серии «Уроки живой веры»
Урок первый. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛЮБВИ
I. Введение: Бог есть любовь - II. Бог всегда любовь - III. Творящая Троица есть любовь - IV. Бог, человек и цель любви Божией - V. Сущность Бога, Который есть любовь - VI. Окончательная цель и результат любви
Урок второй. ПОЛНОТА ПРОЩЕНИЯ
I. Введение в предмет - II. Бог есть Бог прощающий - III. Краткая история прощения - IV. Слова и термины, используемые для описания прощения - V. Раскрытие сущности греха и прощения - VI. Жизнь в прощении - VII. Прощение и оправдание - VIII. Прощение и искупление - IX. Прощение и примирение - X. Прощение и усыновление - XI. Жизнь без прощения: непрощаемый грех - XII. Оставление грехов - XIII. Возвещение прощения - XIV. Прощение в свете эсхатологии - XV. Общение прощения: народ прощающий
Урок третий. ДАРЫ, ДАЯНИЕ, ДАЮЩИЙ
I. Введение - II. Форма исследования - III. Исследование: дающий Бог
Урок четвертый. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕРЫ
I. Введение - II. История веры - III. Вера в Новом Завете - IV. Вера: уверенность в том, на что надеются, убежденность в том, чего не понимают
Урок пятый. СУЩНОСТЬ ВЛАСТИ И ПОСЛУШАНИЯ
I. Введение - II. Сущность власти - III. Назначение власти - IV. Истинная власть во всей полноте - V. Царство Бога: власть и послушание - VI. Сын, Христос и результаты власти и послушания - VII. Восстановление власти и послушания - VIII. Заключение
Урок шестой. ОСВЯЩЕНИЕ: УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ СВЯТОСТИ
I. Введение: окончательная святость - II. Святое творение - III. Бог и Его святость - IV. Восстание: нападение на Бога и Его творение - V. Действия Бога в Его святости - VI. Пути святости - VII. Плоды святости
Урок седьмой. ПРОРОЧЕСТВО: ЕГО СМЫСЛ, ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧИМОСТЬ
I. Введение: пророчество вообще - II. Принцип пророчества - III. Пророчество в разные времена - IV. Святой Дух и пророчество - V. Общее заключение
Урок восьмой. УЧЕНИЧЕСТВО: ГИБЕЛЬ ИЛИ РАДОСТЬ?
I. Введение и предисловие - II. Значение ученичества - III. Иисус и призвание учеников - IV. Условия ученичества - V. Испытания ученичества - VI. Как становятся учениками - VII. Учитель и ученики - VIII. Приглашение Христа к ученичеству - IX. Ученичество после Пятидесятницы
Урок девятый. ХРИСТИАНСКАЯ СВОБОДА: ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
I. Вступление и предисловие - II. Изначальная свобода человека и творения - III. Рабская зависимость человека - IV. Обещание освобождения - V. Деяния освобождения - VI. Освобождение человека — критический момент - VII. Истинная свобода человека: процесс - VIII. Окончательная свобода человека - IX. Выводы
Урок десятый. БЛАГАЯ ВЕСТЬ: ЕЕ ПРОВОЗВЕЩЕНИЕ И СИЛА
I. Провозвещение - III. Первое провозвещение - IV. Повеления провозглашать - V. Особенности kerugma - VI. Отклик на kerugma - VII. Форма и содержание провозвещения - VIII. Суть практического провозвещения - IX. Ответственность провозвестника - X. Окончательная сущность kerugma: kerugma — это повеление - XI. Что же тогда мы провозвещаем?
