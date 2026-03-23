Бивер - Святой Дух

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Был канун нового года. Во мне горело сильное желание поститься и молиться. Я спросил Господа: «Какую книгу Библии мне прочесть?» К своему удивлению, я услышал: «Книгу Деяния».
Почему я удивился? Потому что во время предыдущего периода поста и молитвы я услышал точно такое же указание: «Читай книгу Деяния». В тот раз мое внимание было больше всего сосредоточено на выборе предназначения и направления в жизни апостола Павла, его результатах и последствиях испытаний. Позвольте мне объяснить вам.


Павел был избран Богом, чтобы проповедовать Евангелие язычникам. Он сказал: «...я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников» (2 Тим. 1:11). Это конкретная и точная директива. Он повторял это поручение несколько раз на протяжении своей жизни. Ранее в своем первом апостольском путешествии он сказал евреям: «... мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам» (Деян. 13:46, 47). Во время своего второго путешествия он смело заявил: «...отныне иду к язычникам» (Деян. 18:6). Римлянам он писал: «Как Апостол язычников, я» (см. 11:13). Эти утверждения встречаются повсюду в его письмах.


Однако из любви и желания видеть, как спасаются его еврейские собратья, он искал синагоги почти в каждом городе, который посещал. Он обычно проповедовал евреям прежде, чем попытаться достичь язычников; на самом деле чаще всего именно потому что евреи отвергали его послание, он шел к язычникам. Как оказалось, евреи были источником величайшего гонения на Павла и его напастей. Они подстрекали толпу и разжигали вражду между языческими лидерами и апостолом. За большийством бунтов, арестов, избиений и испытаний, выпавших на долю Павла, стояли их хитросплетения. Важно заметить, что Бог очень сильно заботится о евреях. Поэтому Иаков, Петр и Иоанн были посланы к ним: «Иаков, Петр и Иоанн, почитаемые столпами... ободрили меня, чтобы продолжать проповедовать язычникам, в то время как они продолжали свою работу с евреями» (Гал. 2:9, NLT).

Бивер Джон, Бивер Эддисон - Святой Дух

Изначально электронное издание.

2014 Messenger International.
Оригинальное издание на английском языке под названием The Holy Spirit: An Introduction.
Книги Бевиров на всех языках мира доступны для бесплатного скачивания на сайте www.CloudLibrary.org
Эта книга распространяется БЕСПЛАТНО, продаже не подлежит.

Это подарок от служения Джона и Лизы Бивер “Messenger International”.

Бивер Джон, Бивер Эддисон - Святой Дух - Содержание

Об этой интерактивной книге
Введение от Эддисона Бивера

  • 1. Кто есть Святой Дух?

  • 2. Личность Святого Духа

  • 3. Три уровня взаимоотношений

  • 4. Наделенные силой Духа

  • 5. Язык Духа

Бонусная глава. Вопросы и ответы с Джоном и Лизой Бивер

Приложение.Как получить спасение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books