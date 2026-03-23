Бивер - Святой Дух

Был канун нового года. Во мне горело сильное желание поститься и молиться. Я спросил Господа: «Какую книгу Библии мне прочесть?» К своему удивлению, я услышал: «Книгу Деяния».

Почему я удивился? Потому что во время предыдущего периода поста и молитвы я услышал точно такое же указание: «Читай книгу Деяния». В тот раз мое внимание было больше всего сосредоточено на выборе предназначения и направления в жизни апостола Павла, его результатах и последствиях испытаний. Позвольте мне объяснить вам.



Павел был избран Богом, чтобы проповедовать Евангелие язычникам. Он сказал: «...я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников» (2 Тим. 1:11). Это конкретная и точная директива. Он повторял это поручение несколько раз на протяжении своей жизни. Ранее в своем первом апостольском путешествии он сказал евреям: «... мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам» (Деян. 13:46, 47). Во время своего второго путешествия он смело заявил: «...отныне иду к язычникам» (Деян. 18:6). Римлянам он писал: «Как Апостол язычников, я» (см. 11:13). Эти утверждения встречаются повсюду в его письмах.



Однако из любви и желания видеть, как спасаются его еврейские собратья, он искал синагоги почти в каждом городе, который посещал. Он обычно проповедовал евреям прежде, чем попытаться достичь язычников; на самом деле чаще всего именно потому что евреи отвергали его послание, он шел к язычникам. Как оказалось, евреи были источником величайшего гонения на Павла и его напастей. Они подстрекали толпу и разжигали вражду между языческими лидерами и апостолом. За большийством бунтов, арестов, избиений и испытаний, выпавших на долю Павла, стояли их хитросплетения. Важно заметить, что Бог очень сильно заботится о евреях. Поэтому Иаков, Петр и Иоанн были посланы к ним: «Иаков, Петр и Иоанн, почитаемые столпами... ободрили меня, чтобы продолжать проповедовать язычникам, в то время как они продолжали свою работу с евреями» (Гал. 2:9, NLT).

Бивер Джон, Бивер Эддисон - Святой Дух

Изначально электронное издание.

2014 Messenger International.

Оригинальное издание на английском языке под названием The Holy Spirit: An Introduction.

Бивер Джон, Бивер Эддисон - Святой Дух - Содержание

Об этой интерактивной книге

Введение от Эддисона Бивера

1. Кто есть Святой Дух?

2. Личность Святого Духа

3. Три уровня взаимоотношений

4. Наделенные силой Духа

5. Язык Духа

Бонусная глава. Вопросы и ответы с Джоном и Лизой Бивер

Приложение.Как получить спасение