Блэнд - Введение в еврейский мистицизм
Университетский курс «Введение в еврейский мистицизм», разработанный и прочитанный доктором Кэлманом Блэндом, директором Центра еврейских исследований Университета Дьюка, и записанный в 1996 году в серии The Teaching Company «Superstar Teachers», представляет собой фундаментальное академическое исследование созерцательной традиции Израиля. Программа курса выстроена как строгое и последовательное погружение в историю мистического богословия: от раввинистической молитвы и мидраша, видений Небесной Колесницы пророка Иезекииля и литературы Небесных чертогов через средневековый пиетизм к формированию классической каббалистической мысли в Провансе и Каталонии. В рамках десяти лекций преподаватель систематически знакомит слушателей с образным строем великой книги «Зогар», экстатическими практиками Авраама Абулафии, драматическим учением Исаака Лурии о разбиении сосудов и исправлении творения, а также с духовным пробуждением хасидского движения и судьбой каббалы в Новое время, предлагая студентам целостный и научно обоснованный взгляд на историю молитвенного Богоискания.
Для русскоязычных читателей — христианских богословов, пасторов, исследователей Библии и студентов семинарий — данный курс Университета Дьюка обладает исключительной ценностью, подробно освещая исторический, культурный и религиозный контекст Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Понимание еврейского символического языка и экзегетических традиций позволяет глубже проникать в ткань ветхозаветных пророчеств, апокалиптических видений книг Даниила и Захарии, а также апостольских посланий и книги Откровения святого Иоанна Богослова. Академический анализ профессора Блэнда помогает преодолеть поверхностные мифы, эзотерические искажения и богословские крайности, наглядно показывая, что аутентичный библейский мистицизм всегда вырастал из верности Закону Божьему, благоговейного трепета перед трансцендентным Творцом и упования на спасительные обетования завета.
Блэнд Кэлман – Введение в еврейский мистицизм – Курс Университета Дьюка
Перевод с английского. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 196 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Блэнд Кэлман – Введение в еврейский мистицизм – Содержание
О преподавателе
О курсе
Цели курса
Курс лекций
Лекция 1. Исторические рамки еврейского мистицизма
Введение: два вопроса и пределы академического подхода
Ответ традиции и его современная версия: Мартин Бубер
Четыре принципа исторического подхода к исследованию религии
Четыре эпохи еврейской истории: среда, соседи и образ жизни
Историческая динамика и место мистицизма в еврейской традиции
Что делает еврейский мистицизм еврейским
Что делает еврейский мистицизм мистическим: интериорность, практики и доктрины
Заключение: итоги вводной лекции
Материалы к лекции
Лекция 2. Ранний раввинистический иудаизм и мистический экстаз
Революция слова: от храмового культа к синагогальной литургии
Синагогальное богослужение и «нормальный мистицизм» Макса Кадушина
Искусство мидраша: герменевтика священного текста
Нанизывание жемчужин и небесный огонь Синая
Альтернативная технология: экстатическое восхождение к Колеснице
Небесная литургия и две технологии доступа к Божественному огню
Материалы к лекции
Лекция 3. Торжество духовности в немецком пиетизме
От античности к Средневековью: готический собор как символ спиритуализации
Хасидей Ашкеназ и символика ореха: Колесница за письменным столом
Теология Божественного Света и антропоморфизм пророческих видений
Три решения проблемы антропоморфизма: от видения к панентеизму
Техники созерцателя: мистицизм букв, подсчет молитв и «Сефер Йецира»
Материалы к лекции
Лекция 4. Йога, язык и Авраам Абулафия
Экстровертный и интровертный мистицизм: типология Уолтера Стейса
Авраам Абулафия и две ветви средневековой каббалы
Философский фундамент: психология познания Маймонида
Развязывание узлов: преодоление автоматизма обыденного сознания
Наука сочетания букв: письмо, звучание и мысленная музыка
Уединение и умирание для этого мира
Соматические техники: дыхание, движения тела и произнесение Имени
Мистическое единение: преодоление дуализма субъекта и объекта
Материалы к лекции
Лекция 5. Теософия: психодинамика Бога
Вторая школа средневековой каббалы: теософия и теургия
Происхождение теософской каббалы: революция или древняя традиция?
Теоцентризм теософской каббалы и книга «Бахир»
«От востока приведу семя твое»: толкование книги «Бахир»
Мировое древо, космическая анатомия и круговорот душ
Миддот против философских атрибутов: психологическая аналогия
Динамический символизм: Библия как автобиография Бога
Материалы к лекции
Лекция 6. «Зогар» и символизм
Средневековый поиск интериорности
Предостережение Нахманида и рождение «Зогара»
Притча о деве в чертоге: Тора как артефакт и как символ
Одежда, тело и душа: многослойность человека, Писания и Божества
Пламя свечи, кувшин с вином и реки Екклесиаста
Ореховый сад, китайские шкатулки и космический оптимизм «Зогара»
Материалы к лекции
Лекция 7. Божественные последствия человеческих поступков
Взаимосвязь миров и принцип теургии: спор каббалы с философией
Ритуал как «высшая потребность»: субботние трапезы и жертвоприношение
Мистический эрос Песни Песней: сжатие в букву Йод и восстановление в букву Хей
Человеческий поступок как «созидание Бога»: грех, заповеди и тшува
Необходимость зла: притча о блуднице, грех Иова и стражи сокровищницы
Космический оптимизм до 1492 года и катастрофа изгнания
Материалы к лекции
Лекция 8. Катастрофа и каббала: после 1492 года
Пределы квиетизма: от «изменения глаз» к преследующему обществу средневековой Европы
Трагедия испанского еврейства: погромы 1391 года, изгнание 1492 года и паранойя инквизиции
Ренессанс Цфата и кризис рационалистической философии
Встреча Субботы и мессианский эрос: гимн «Леха Доди» Шломо Алкабеца
Каббалистическое прочтение гимна
Метафора Божественного изгнания и предвестие Исаака Лурии
Материалы к лекции
Лекция 9. Мессии, мессианство и каббала
Лурианский миф: Цимцум, Разбиение Сосудов и тайна зла
Поднятие искр: космический Тиккун и молитва ради Шехины
Парадоксальный мессианизм: Шабтай Цви и святость греха
Хасидская революция: нейтрализация мессианизма и служение цадика
Этика Божественного Ничто
Три пути избавления: «Он избавит душу мою»
Материалы к лекции
Лекция 10. Еврейский мистицизм в наши дни
Эмансипация и отказ от каббалы: Генрих Грец
Реабилитация каббалы: история, наука, искусство
Реформистский иудаизм и феминистское богословие Шехины
Неохасидизм: Мартин Бубер и Абрахам Джошуа Хешель
Кафка, рабби Нахман и притча о забывшем себя царевиче
Заключение: мистицизм как жизнь воображения
Материалы к лекции
Приложения
Приложение 1. План курса
Приложение 2. Библиография
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