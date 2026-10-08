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Блэнд - Введение в еврейский мистицизм

Блэнд - Введение в еврейский мистицизм
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, History, **Jewish History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Каббала
Series Открытая кафедра (36 books)

Университетский курс «Введение в еврейский мистицизм», разработанный и прочитанный доктором Кэлманом Блэндом, директором Центра еврейских исследований Университета Дьюка, и записанный в 1996 году в серии The Teaching Company «Superstar Teachers», представляет собой фундаментальное академическое исследование созерцательной традиции Израиля. Программа курса выстроена как строгое и последовательное погружение в историю мистического богословия: от раввинистической молитвы и мидраша, видений Небесной Колесницы пророка Иезекииля и литературы Небесных чертогов через средневековый пиетизм к формированию классической каббалистической мысли в Провансе и Каталонии. В рамках десяти лекций преподаватель систематически знакомит слушателей с образным строем великой книги «Зогар», экстатическими практиками Авраама Абулафии, драматическим учением Исаака Лурии о разбиении сосудов и исправлении творения, а также с духовным пробуждением хасидского движения и судьбой каббалы в Новое время, предлагая студентам целостный и научно обоснованный взгляд на историю молитвенного Богоискания.

Для русскоязычных читателей — христианских богословов, пасторов, исследователей Библии и студентов семинарий — данный курс Университета Дьюка обладает исключительной ценностью, подробно освещая исторический, культурный и религиозный контекст Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Понимание еврейского символического языка и экзегетических традиций позволяет глубже проникать в ткань ветхозаветных пророчеств, апокалиптических видений книг Даниила и Захарии, а также апостольских посланий и книги Откровения святого Иоанна Богослова. Академический анализ профессора Блэнда помогает преодолеть поверхностные мифы, эзотерические искажения и богословские крайности, наглядно показывая, что аутентичный библейский мистицизм всегда вырастал из верности Закону Божьему, благоговейного трепета перед трансцендентным Творцом и упования на спасительные обетования завета.

Блэнд Кэлман – Введение в еврейский мистицизм – Курс Университета Дьюка

Перевод с английского. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 196 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Блэнд Кэлман – Введение в еврейский мистицизм – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  • Цели курса

  • Курс лекций

    • Лекция 1. Исторические рамки еврейского мистицизма

      • Введение: два вопроса и пределы академического подхода

      • Ответ традиции и его современная версия: Мартин Бубер

      • Четыре принципа исторического подхода к исследованию религии

      • Четыре эпохи еврейской истории: среда, соседи и образ жизни

      • Историческая динамика и место мистицизма в еврейской традиции

      • Что делает еврейский мистицизм еврейским

      • Что делает еврейский мистицизм мистическим: интериорность, практики и доктрины

      • Заключение: итоги вводной лекции

      • Материалы к лекции

    • Лекция 2. Ранний раввинистический иудаизм и мистический экстаз

      • Революция слова: от храмового культа к синагогальной литургии

      • Синагогальное богослужение и «нормальный мистицизм» Макса Кадушина

      • Искусство мидраша: герменевтика священного текста

      • Нанизывание жемчужин и небесный огонь Синая

      • Альтернативная технология: экстатическое восхождение к Колеснице

      • Небесная литургия и две технологии доступа к Божественному огню

      • Материалы к лекции

    • Лекция 3. Торжество духовности в немецком пиетизме

      • От античности к Средневековью: готический собор как символ спиритуализации

      • Хасидей Ашкеназ и символика ореха: Колесница за письменным столом

      • Теология Божественного Света и антропоморфизм пророческих видений

      • Три решения проблемы антропоморфизма: от видения к панентеизму

      • Техники созерцателя: мистицизм букв, подсчет молитв и «Сефер Йецира»

      • Материалы к лекции

    • Лекция 4. Йога, язык и Авраам Абулафия

      • Экстровертный и интровертный мистицизм: типология Уолтера Стейса

      • Авраам Абулафия и две ветви средневековой каббалы

      • Философский фундамент: психология познания Маймонида

      • Развязывание узлов: преодоление автоматизма обыденного сознания

      • Наука сочетания букв: письмо, звучание и мысленная музыка

      • Уединение и умирание для этого мира

      • Соматические техники: дыхание, движения тела и произнесение Имени

      • Мистическое единение: преодоление дуализма субъекта и объекта

      • Материалы к лекции

    • Лекция 5. Теософия: психодинамика Бога

      • Вторая школа средневековой каббалы: теософия и теургия

      • Происхождение теософской каббалы: революция или древняя традиция?

      • Теоцентризм теософской каббалы и книга «Бахир»

      • «От востока приведу семя твое»: толкование книги «Бахир»

      • Мировое древо, космическая анатомия и круговорот душ

      • Миддот против философских атрибутов: психологическая аналогия

      • Динамический символизм: Библия как автобиография Бога

      • Материалы к лекции

    • Лекция 6. «Зогар» и символизм

      • Средневековый поиск интериорности

      • Предостережение Нахманида и рождение «Зогара»

      • Притча о деве в чертоге: Тора как артефакт и как символ

      • Одежда, тело и душа: многослойность человека, Писания и Божества

      • Пламя свечи, кувшин с вином и реки Екклесиаста

      • Ореховый сад, китайские шкатулки и космический оптимизм «Зогара»

      • Материалы к лекции

    • Лекция 7. Божественные последствия человеческих поступков

      • Взаимосвязь миров и принцип теургии: спор каббалы с философией

      • Ритуал как «высшая потребность»: субботние трапезы и жертвоприношение

      • Мистический эрос Песни Песней: сжатие в букву Йод и восстановление в букву Хей

      • Человеческий поступок как «созидание Бога»: грех, заповеди и тшува

      • Необходимость зла: притча о блуднице, грех Иова и стражи сокровищницы

      • Космический оптимизм до 1492 года и катастрофа изгнания

      • Материалы к лекции

    • Лекция 8. Катастрофа и каббала: после 1492 года

      • Пределы квиетизма: от «изменения глаз» к преследующему обществу средневековой Европы

      • Трагедия испанского еврейства: погромы 1391 года, изгнание 1492 года и паранойя инквизиции

      • Ренессанс Цфата и кризис рационалистической философии

      • Встреча Субботы и мессианский эрос: гимн «Леха Доди» Шломо Алкабеца

      • Каббалистическое прочтение гимна

      • Метафора Божественного изгнания и предвестие Исаака Лурии

      • Материалы к лекции

    • Лекция 9. Мессии, мессианство и каббала

      • Лурианский миф: Цимцум, Разбиение Сосудов и тайна зла

      • Поднятие искр: космический Тиккун и молитва ради Шехины

      • Парадоксальный мессианизм: Шабтай Цви и святость греха

      • Хасидская революция: нейтрализация мессианизма и служение цадика

      • Этика Божественного Ничто

      • Три пути избавления: «Он избавит душу мою»

      • Материалы к лекции

    • Лекция 10. Еврейский мистицизм в наши дни

      • Эмансипация и отказ от каббалы: Генрих Грец

      • Реабилитация каббалы: история, наука, искусство

      • Реформистский иудаизм и феминистское богословие Шехины

      • Неохасидизм: Мартин Бубер и Абрахам Джошуа Хешель

      • Кафка, рабби Нахман и притча о забывшем себя царевиче

      • Заключение: мистицизм как жизнь воображения

      • Материалы к лекции

  • Приложения

    • Приложение 1. План курса

    • Приложение 2. Библиография

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Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2026
Author zealot
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