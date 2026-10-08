Блэнд - Введение в еврейский мистицизм

Университетский курс «Введение в еврейский мистицизм», разработанный и прочитанный доктором Кэлманом Блэндом, директором Центра еврейских исследований Университета Дьюка, и записанный в 1996 году в серии The Teaching Company «Superstar Teachers», представляет собой фундаментальное академическое исследование созерцательной традиции Израиля. Программа курса выстроена как строгое и последовательное погружение в историю мистического богословия: от раввинистической молитвы и мидраша, видений Небесной Колесницы пророка Иезекииля и литературы Небесных чертогов через средневековый пиетизм к формированию классической каббалистической мысли в Провансе и Каталонии. В рамках десяти лекций преподаватель систематически знакомит слушателей с образным строем великой книги «Зогар», экстатическими практиками Авраама Абулафии, драматическим учением Исаака Лурии о разбиении сосудов и исправлении творения, а также с духовным пробуждением хасидского движения и судьбой каббалы в Новое время, предлагая студентам целостный и научно обоснованный взгляд на историю молитвенного Богоискания.

Для русскоязычных читателей — христианских богословов, пасторов, исследователей Библии и студентов семинарий — данный курс Университета Дьюка обладает исключительной ценностью, подробно освещая исторический, культурный и религиозный контекст Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Понимание еврейского символического языка и экзегетических традиций позволяет глубже проникать в ткань ветхозаветных пророчеств, апокалиптических видений книг Даниила и Захарии, а также апостольских посланий и книги Откровения святого Иоанна Богослова. Академический анализ профессора Блэнда помогает преодолеть поверхностные мифы, эзотерические искажения и богословские крайности, наглядно показывая, что аутентичный библейский мистицизм всегда вырастал из верности Закону Божьему, благоговейного трепета перед трансцендентным Творцом и упования на спасительные обетования завета.

Блэнд Кэлман – Введение в еврейский мистицизм – Курс Университета Дьюка

Перевод с английского. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 196 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Блэнд Кэлман – Введение в еврейский мистицизм – Содержание