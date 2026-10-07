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Питерс - Иерусалим – Перекресток трех вер

Питерс - Иерусалим – Перекресток трех вер
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, ISLAM, Biblical Studies, **Archaeology, History, **Jewish History, Educational, Religious Studies Atheism
Series Открытая кафедра (35 books)

Иерусалим, расположенный в самом сердце Израиля, — средоточие духовного мира трех самых влиятельных религий. За свою многотысячелетнюю историю он носил множество имен — Салим, Сион, Иерусалим (лат. Hierosolyma), Аль-Кудс и другие, — и ни один город на свете не был предметом столь ожесточенных споров. Согласно Писанию, история города начинается почти четыре тысячи лет назад, когда Авраам встречает Мелхиседека, царя Салимского.

О значении Иерусалима как святой земли красноречиво свидетельствует число религий, считающих его своим духовным домом. Иудеи, христиане и мусульмане боролись за обладание им. Двадцать шесть раз власть над городом переходила к новым хозяевам — «Город мира» и поныне видел мало мира, которым наречен, — и тридцать пять раз он был хотя бы частично разрушен.

Питерс Фрэнсис Эдвард – Иерусалим – Перекресток трех вер: курс Нью-Йоркского университета

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 119 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Оригинальное издание: Peters, F. E. Jerusalem: The Contested City. The Modern Scholar. Prince Frederick, MD: Recorded Books, 2003.

Питерс Фрэнсис Эдвард – Иерусалим – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Введение

  4. Лекция 1. Святые места, священный город

    • Вводное слово лектора и методология курса

    • Природа святости: от святого места к священному городу

    • Урбанистическая аномалия: что делает город священным

    • Три примера сакральных центров: Лурд, Мекка и Иерусалим

    • Священная история и подвижность сакральных пространств

    • Культ гробниц в монотеизме

  5. Лекция 2. Город великого царя

    • От патриархов к монархии: предыстория вхождения в Ханаан

    • Завоевание Ханаана и возникновение царства: Саул и Давид

    • Топография, климат и физический ландшафт Иерусалима

    • Город Давида: южный отрог и рождение политической столицы

    • Ковчег Завета и превращение Иерусалима в религиозный центр

    • Храм Соломона: архитектура, священство и пророческие тени

  6. Лекция 3. Падение и восстановление Иерусалима

    • Апогей Соломона и надлом монархии

    • Раскол царства, отступничество Севера и падение Самарии

    • Иудея перед лицом грозы: реформы Езекии и Силоамский тоннель

    • Реформа Иосии и обретение книги Закона

    • Вавилонский разгром, сожжение Храма и исчезновение Ковчега

    • Персидский указ Кира, возвращение изгнанников и Второй Храм

    • Судьба десяти потерянных колен Израиля

  7. Лекция 4. Иудеи и греки в Иерусалиме

    • За пределами библейского канона: новые источники и персидский эпилог

    • Вызов эллинизма: полис, философия и откровение

    • Иерусалим становится «Антиохией»: кризис первосвященства и гимнасий

    • Антиох IV Епифан, «мерзость запустения» и восстание Маккавеев

    • Династия Хасмонеев: от повстанцев к царям и приход Рима

    • Антисемитизм древности и обособленность иудеев

  8. Лекция 5. Иерусалим времен Иисуса

    • Римское вмешательство и возвышение Ирода Великого

    • Грандиозный строительный проект Ирода

    • Архитектура Храмовой горы: терраса, портики и крепость Антония

    • Зоны святости, храмовый ритуал и паломнические праздники

    • Иисус из Назарета: галилейский контекст и свидетельства источников

    • Иисус и Иерусалимский Храм

    • Тайная вечеря, Гефсимания и арест

    • Суд перед первосвященником и трибунал Понтия Пилата

    • Распятие, погребение и пасхальное свидетельство

    • Пятидесятница и рождение христианской общины в Иерусалиме

  9. Лекция 6. Великие войны: 66–135 годы нашей эры

    • Ранняя христианская община, эллинисты и мученичество Стефана

    • Павел, диаспора и Иерусалимский апостольский собор

    • Гибель Иакова и предпосылки Первого иудейского восстания

    • Осада Иерусалима, разрушение Храма и триумф Тита

    • Христиане в Пелле и возрождение иудаизма Иохананом бен Заккаем

    • Восстание Бар-Кохбы и крушение надежд на реставрацию

    • Изгнание евреев и Элия Капитолина

  10. Лекция 7. «Матерь всех церквей»: 325–635 годы нашей эры

    • От Элии Капитолины к христианской святыне

    • «Обрамление» священного ландшафта

    • Обретение Гроба Господня и комплекс Анастасис

    • Сакрализация топографии: Вифлеем и Елеон

    • Ранние паломники и стациональная литургия: свидетельства Эгерии

    • Царица Евдокия, Юстиниан и Новая церковь

    • Персидское нашествие и приближение ислама

  11. Лекция 8. Отдаленное святилище: мусульмане приходят в Иерусалим

    • Три монотеизма на одной арене

    • Коран, первая кибла и Ночное путешествие

    • Капитуляция города, халиф Умар и очищение Храмовой горы

    • Статус зимми и возвращение еврейской общины

    • Омейяды и монументальное строительство

    • Купол Скалы и загадка его назначения

    • Каирская гениза и караимский раскол

  12. Лекция 9. Крестовые походы

    • Западное присутствие в мусульманском Иерусалиме

    • Фатимидский халифат и византийское контрнаступление

    • Разрушение храма Гроба Господня в 1009 году

    • Призыв Урбана II и «вооруженное паломничество»

    • Штурм Иерусалима в 1099 году

    • Иерусалимское королевство и демографический кризис

    • Латинизация святынь и духовно-рыцарские ордена

    • Перестройка храма Гроба Господня и падение королевства

  13. Лекция 10. Освобожденный Иерусалим

    • Нур ад-Дин, Саладин и подготовка джихада

    • Битва при Хаттине и падение Иерусалима

    • Очищение исламских святынь и судьба храма Гроба Господня

    • Мамлюкский султанат и архитектурное преображение города

    • Институт вакфа и Харам аш-Шариф

    • Хроника Муджир ад-Дина

    • Францисканская Кустодия Святой Земли

  14. Лекция 11. Благочестие и полемика: эпоха паломничества

    • Францисканцы и паломники нового типа

    • Брат Феликс Фабри и паломнический быт

    • Маршруты, логистика и крушение библейских иллюзий

    • Реликвии, сувениры и сакральная индустрия

    • Храм Гроба Господня и паломнические практики

    • Вода Иордана, погребальные саваны и конфессиональное соперничество

    • Этнография священного города

  15. Лекция 12. Путешественники, туристы и паломники

    • Османское завоевание и реформы Сулеймана Великолепного

    • Упадок XVII–XVIII веков

    • Еврейское возрождение и мессианские чаяния

    • Крестный путь и европейские «Святые горы»

    • Протестантские путешественники

    • Садовая гробница и альтернативные святыни

  16. Лекция 13. Новыми глазами: Иерусалим и люди Нового времени

    • Европейское проникновение в XIX веке

    • Консульства и миссионерская деятельность

    • Рождение научной библейской археологии

    • Археология, картография и геополитика

    • Томас Кук и возникновение организованного туризма

    • Российское присутствие и защита православия

    • Иерусалим глазами Марка Твена

  17. Лекция 14. От прошлого к настоящему: святые места в современную эпоху

    • Демографическая динамика Иерусалима

    • Османы, Восточный вопрос и баланс священных мест

    • Храм Гроба Господня и «статус-кво»

    • Западная стена

    • Британский мандат и конфликт вокруг святых мест

    • Раздел 1948 года и последствия Шестидневной войны

    • Площадь у Западной стены

    • Иерусалим в эсхатологических ожиданиях

  18. Словарь терминов

Views 81
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author zealot
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