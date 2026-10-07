Питерс - Иерусалим – Перекресток трех вер
Иерусалим, расположенный в самом сердце Израиля, — средоточие духовного мира трех самых влиятельных религий. За свою многотысячелетнюю историю он носил множество имен — Салим, Сион, Иерусалим (лат. Hierosolyma), Аль-Кудс и другие, — и ни один город на свете не был предметом столь ожесточенных споров. Согласно Писанию, история города начинается почти четыре тысячи лет назад, когда Авраам встречает Мелхиседека, царя Салимского.
О значении Иерусалима как святой земли красноречиво свидетельствует число религий, считающих его своим духовным домом. Иудеи, христиане и мусульмане боролись за обладание им. Двадцать шесть раз власть над городом переходила к новым хозяевам — «Город мира» и поныне видел мало мира, которым наречен, — и тридцать пять раз он был хотя бы частично разрушен.
Питерс Фрэнсис Эдвард – Иерусалим – Перекресток трех вер: курс Нью-Йоркского университета
Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 119 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Оригинальное издание: Peters, F. E. Jerusalem: The Contested City. The Modern Scholar. Prince Frederick, MD: Recorded Books, 2003.
Питерс Фрэнсис Эдвард – Иерусалим – Содержание
О преподавателе
О курсе
Введение
Лекция 1. Святые места, священный город
Вводное слово лектора и методология курса
Природа святости: от святого места к священному городу
Урбанистическая аномалия: что делает город священным
Три примера сакральных центров: Лурд, Мекка и Иерусалим
Священная история и подвижность сакральных пространств
Культ гробниц в монотеизме
Лекция 2. Город великого царя
От патриархов к монархии: предыстория вхождения в Ханаан
Завоевание Ханаана и возникновение царства: Саул и Давид
Топография, климат и физический ландшафт Иерусалима
Город Давида: южный отрог и рождение политической столицы
Ковчег Завета и превращение Иерусалима в религиозный центр
Храм Соломона: архитектура, священство и пророческие тени
Лекция 3. Падение и восстановление Иерусалима
Апогей Соломона и надлом монархии
Раскол царства, отступничество Севера и падение Самарии
Иудея перед лицом грозы: реформы Езекии и Силоамский тоннель
Реформа Иосии и обретение книги Закона
Вавилонский разгром, сожжение Храма и исчезновение Ковчега
Персидский указ Кира, возвращение изгнанников и Второй Храм
Судьба десяти потерянных колен Израиля
Лекция 4. Иудеи и греки в Иерусалиме
За пределами библейского канона: новые источники и персидский эпилог
Вызов эллинизма: полис, философия и откровение
Иерусалим становится «Антиохией»: кризис первосвященства и гимнасий
Антиох IV Епифан, «мерзость запустения» и восстание Маккавеев
Династия Хасмонеев: от повстанцев к царям и приход Рима
Антисемитизм древности и обособленность иудеев
Лекция 5. Иерусалим времен Иисуса
Римское вмешательство и возвышение Ирода Великого
Грандиозный строительный проект Ирода
Архитектура Храмовой горы: терраса, портики и крепость Антония
Зоны святости, храмовый ритуал и паломнические праздники
Иисус из Назарета: галилейский контекст и свидетельства источников
Иисус и Иерусалимский Храм
Тайная вечеря, Гефсимания и арест
Суд перед первосвященником и трибунал Понтия Пилата
Распятие, погребение и пасхальное свидетельство
Пятидесятница и рождение христианской общины в Иерусалиме
Лекция 6. Великие войны: 66–135 годы нашей эры
Ранняя христианская община, эллинисты и мученичество Стефана
Павел, диаспора и Иерусалимский апостольский собор
Гибель Иакова и предпосылки Первого иудейского восстания
Осада Иерусалима, разрушение Храма и триумф Тита
Христиане в Пелле и возрождение иудаизма Иохананом бен Заккаем
Восстание Бар-Кохбы и крушение надежд на реставрацию
Изгнание евреев и Элия Капитолина
Лекция 7. «Матерь всех церквей»: 325–635 годы нашей эры
От Элии Капитолины к христианской святыне
«Обрамление» священного ландшафта
Обретение Гроба Господня и комплекс Анастасис
Сакрализация топографии: Вифлеем и Елеон
Ранние паломники и стациональная литургия: свидетельства Эгерии
Царица Евдокия, Юстиниан и Новая церковь
Персидское нашествие и приближение ислама
Лекция 8. Отдаленное святилище: мусульмане приходят в Иерусалим
Три монотеизма на одной арене
Коран, первая кибла и Ночное путешествие
Капитуляция города, халиф Умар и очищение Храмовой горы
Статус зимми и возвращение еврейской общины
Омейяды и монументальное строительство
Купол Скалы и загадка его назначения
Каирская гениза и караимский раскол
Лекция 9. Крестовые походы
Западное присутствие в мусульманском Иерусалиме
Фатимидский халифат и византийское контрнаступление
Разрушение храма Гроба Господня в 1009 году
Призыв Урбана II и «вооруженное паломничество»
Штурм Иерусалима в 1099 году
Иерусалимское королевство и демографический кризис
Латинизация святынь и духовно-рыцарские ордена
Перестройка храма Гроба Господня и падение королевства
Лекция 10. Освобожденный Иерусалим
Нур ад-Дин, Саладин и подготовка джихада
Битва при Хаттине и падение Иерусалима
Очищение исламских святынь и судьба храма Гроба Господня
Мамлюкский султанат и архитектурное преображение города
Институт вакфа и Харам аш-Шариф
Хроника Муджир ад-Дина
Францисканская Кустодия Святой Земли
Лекция 11. Благочестие и полемика: эпоха паломничества
Францисканцы и паломники нового типа
Брат Феликс Фабри и паломнический быт
Маршруты, логистика и крушение библейских иллюзий
Реликвии, сувениры и сакральная индустрия
Храм Гроба Господня и паломнические практики
Вода Иордана, погребальные саваны и конфессиональное соперничество
Этнография священного города
Лекция 12. Путешественники, туристы и паломники
Османское завоевание и реформы Сулеймана Великолепного
Упадок XVII–XVIII веков
Еврейское возрождение и мессианские чаяния
Крестный путь и европейские «Святые горы»
Протестантские путешественники
Садовая гробница и альтернативные святыни
Лекция 13. Новыми глазами: Иерусалим и люди Нового времени
Европейское проникновение в XIX веке
Консульства и миссионерская деятельность
Рождение научной библейской археологии
Археология, картография и геополитика
Томас Кук и возникновение организованного туризма
Российское присутствие и защита православия
Иерусалим глазами Марка Твена
Лекция 14. От прошлого к настоящему: святые места в современную эпоху
Демографическая динамика Иерусалима
Османы, Восточный вопрос и баланс священных мест
Храм Гроба Господня и «статус-кво»
Западная стена
Британский мандат и конфликт вокруг святых мест
Раздел 1948 года и последствия Шестидневной войны
Площадь у Западной стены
Иерусалим в эсхатологических ожиданиях
Словарь терминов
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