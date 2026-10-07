Питерс - Иерусалим – Перекресток трех вер

Иерусалим, расположенный в самом сердце Израиля, — средоточие духовного мира трех самых влиятельных религий. За свою многотысячелетнюю историю он носил множество имен — Салим, Сион, Иерусалим (лат. Hierosolyma), Аль-Кудс и другие, — и ни один город на свете не был предметом столь ожесточенных споров. Согласно Писанию, история города начинается почти четыре тысячи лет назад, когда Авраам встречает Мелхиседека, царя Салимского.

О значении Иерусалима как святой земли красноречиво свидетельствует число религий, считающих его своим духовным домом. Иудеи, христиане и мусульмане боролись за обладание им. Двадцать шесть раз власть над городом переходила к новым хозяевам — «Город мира» и поныне видел мало мира, которым наречен, — и тридцать пять раз он был хотя бы частично разрушен.

Питерс Фрэнсис Эдвард – Иерусалим – Перекресток трех вер: курс Нью-Йоркского университета

Пер. с англ. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 119 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению). Оригинальное издание: Peters, F. E. Jerusalem: The Contested City. The Modern Scholar. Prince Frederick, MD: Recorded Books, 2003.

Питерс Фрэнсис Эдвард – Иерусалим – Содержание