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Исбутс - История и археология Библии

Исбутс - История и археология Библии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, **Archaeology, History

Учебный курс «История и археология Библии» (The History and Archaeology of the Bible), подготовленный в рамках образовательного проекта The Great Courses в партнерстве с National Geographic, представляет собой масштабное исследование материального и исторического контекста Священного Писания. Состоящий из серии содержательных лекций, курс последовательно ведет слушателя через узловые этапы священной истории — от древнейших месопотамских пластов книги Бытие, Исхода из Египта и становления монархии Давида до эпохи ассирийских и вавилонских завоеваний, персидского периода и событий земного служения и крестной смерти Иисуса Христа. Главная цель курса — перенести изучающего Библию из плоскости отвлеченных представлений в осязаемую реальность древнего мира, где разворачивалась библейская история.

Двадцать четыре лекции дают обзор важнейших археологических открытий и исторических свидетельств, связанных с библейскими повествованиями. Библейские книги рассматриваются как тексты, возникшие в определенное время, в определенном месте и в тесном соприкосновении с Месопотамией, Египтом, Ассирией, Вавилонией, Персией, эллинистическим миром и Римской империей. Первые семнадцать лекций преимущественно посвящены еврейскому Писанию и истории Израиля, последующие обращаются к эпохе Нового Завета, рождению и служению Иисуса, Страстной неделе и формированию раннего христианства.

Исбутс Жан-Пьер – История и археология Библии – Курс проекта The Great Courses в сотрудничестве с National Geographic

Пер. с англ.; литературная редакция и оформление — Богословский клуб «Эсхатос». — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 306 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Исбутс Жан-Пьер – История и археология Библии – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  • Лекция 1. Мир книги Бытие

  • Лекция 2. Вавилонская башня

  • Лекция 3. Странствия Авраама

  • Лекция 4. Иосиф в Египте

  • Лекция 5. История Моисея

  • Лекция 6. Загадка Исхода

  • Лекция 7. Заселение Земли обетованной

  • Лекция 8. Становление израильской монархии

  • Лекция 9. Царство Давида

  • Лекция 10. Храм Соломона

  • Лекция 11. Северное Израильское царство

  • Лекция 12. Возвышение Ассирии

  • Лекция 13. Взлет и падение Иудеи

  • Лекция 14. Персидская эпоха

  • Лекция 15. Держава Александра Македонского

  • Лекция 16. Иудея в эпоху ранней Римской империи

  • Лекция 17. Царство Ирода Великого

  • Лекция 18. Мир Евангелий

  • Лекция 19. Рождество Иисуса

  • Лекция 20. Юные годы Иисуса

  • Лекция 21. Иисус и Иоанн Креститель

  • Лекция 22. Служение Иисуса

  • Лекция 23. Пасхальные события в Иерусалиме

  • Лекция 24. Зарождение христианства

  • Библиография

  • Источники иллюстраций

Views 52
Rating 5.0 / 5
Added 02.10.2026
Author zealot
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5.0/5 (3)

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