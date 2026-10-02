Исбутс - История и археология Библии
Учебный курс «История и археология Библии» (The History and Archaeology of the Bible), подготовленный в рамках образовательного проекта The Great Courses в партнерстве с National Geographic, представляет собой масштабное исследование материального и исторического контекста Священного Писания. Состоящий из серии содержательных лекций, курс последовательно ведет слушателя через узловые этапы священной истории — от древнейших месопотамских пластов книги Бытие, Исхода из Египта и становления монархии Давида до эпохи ассирийских и вавилонских завоеваний, персидского периода и событий земного служения и крестной смерти Иисуса Христа. Главная цель курса — перенести изучающего Библию из плоскости отвлеченных представлений в осязаемую реальность древнего мира, где разворачивалась библейская история.
Двадцать четыре лекции дают обзор важнейших археологических открытий и исторических свидетельств, связанных с библейскими повествованиями. Библейские книги рассматриваются как тексты, возникшие в определенное время, в определенном месте и в тесном соприкосновении с Месопотамией, Египтом, Ассирией, Вавилонией, Персией, эллинистическим миром и Римской империей. Первые семнадцать лекций преимущественно посвящены еврейскому Писанию и истории Израиля, последующие обращаются к эпохе Нового Завета, рождению и служению Иисуса, Страстной неделе и формированию раннего христианства.
Исбутс Жан-Пьер – История и археология Библии – Курс проекта The Great Courses в сотрудничестве с National Geographic
Пер. с англ.; литературная редакция и оформление — Богословский клуб «Эсхатос». — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 306 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Исбутс Жан-Пьер – История и археология Библии – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Мир книги Бытие
Лекция 2. Вавилонская башня
Лекция 3. Странствия Авраама
Лекция 4. Иосиф в Египте
Лекция 5. История Моисея
Лекция 6. Загадка Исхода
Лекция 7. Заселение Земли обетованной
Лекция 8. Становление израильской монархии
Лекция 9. Царство Давида
Лекция 10. Храм Соломона
Лекция 11. Северное Израильское царство
Лекция 12. Возвышение Ассирии
Лекция 13. Взлет и падение Иудеи
Лекция 14. Персидская эпоха
Лекция 15. Держава Александра Македонского
Лекция 16. Иудея в эпоху ранней Римской империи
Лекция 17. Царство Ирода Великого
Лекция 18. Мир Евангелий
Лекция 19. Рождество Иисуса
Лекция 20. Юные годы Иисуса
Лекция 21. Иисус и Иоанн Креститель
Лекция 22. Служение Иисуса
Лекция 23. Пасхальные события в Иерусалиме
Лекция 24. Зарождение христианства
Библиография
Источники иллюстраций
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