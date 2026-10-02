Исбутс - История и археология Библии

Учебный курс «История и археология Библии» (The History and Archaeology of the Bible), подготовленный в рамках образовательного проекта The Great Courses в партнерстве с National Geographic, представляет собой масштабное исследование материального и исторического контекста Священного Писания. Состоящий из серии содержательных лекций, курс последовательно ведет слушателя через узловые этапы священной истории — от древнейших месопотамских пластов книги Бытие, Исхода из Египта и становления монархии Давида до эпохи ассирийских и вавилонских завоеваний, персидского периода и событий земного служения и крестной смерти Иисуса Христа. Главная цель курса — перенести изучающего Библию из плоскости отвлеченных представлений в осязаемую реальность древнего мира, где разворачивалась библейская история.

Двадцать четыре лекции дают обзор важнейших археологических открытий и исторических свидетельств, связанных с библейскими повествованиями. Библейские книги рассматриваются как тексты, возникшие в определенное время, в определенном месте и в тесном соприкосновении с Месопотамией, Египтом, Ассирией, Вавилонией, Персией, эллинистическим миром и Римской империей. Первые семнадцать лекций преимущественно посвящены еврейскому Писанию и истории Израиля, последующие обращаются к эпохе Нового Завета, рождению и служению Иисуса, Страстной неделе и формированию раннего христианства.

Исбутс Жан-Пьер – История и археология Библии – Курс проекта The Great Courses в сотрудничестве с National Geographic

Пер. с англ.; литературная редакция и оформление — Богословский клуб «Эсхатос». — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 306 с. : ил. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Исбутс Жан-Пьер – История и археология Библии – Содержание