Левин Игаль - С амореями у Израиля был мир - Изучая землю Ханаанскую

Начальные стихи 1 Царств 7 описывают ситуацию, в которой филистимляне господствовали над Израилем «долгое время, двадцать лет», после их великой победы при Эвен-Эзере, как описано в 1 Царств 4. В 1 Царств 7 израильтяне отказались от чужих богов, которым они поклонялись, и признали лидерство Самуила. Самуил со своей стороны, собрал израильтян в Мицпе, принес жертвы и помолился Богу, возглавил атаку и одержал крупную победу над филистимлянами.

Согласно стихам 13 и 14:

«Филистимляне были усмирены и больше не вторгались в земли израильтян; пока был жив Самуил, Господь своей рукой сдерживал филистимлян. Города, прежде захваченные филистимлянами, вернулись к Израилю, от Экрона и до Гата. Земли вокруг этих городов израильтяне тоже отвоевали у филистимлян». Три последующих стиха, продолжают описывать руководство Самуила Израилем: «До самой смерти Самуил был вождем Израиля. Каждый год он отправлялся в путь и обходил по очереди Бет-Эль, Гилгал и Мицпу. Как вождь Израиля он правил всеми этими городами. А возвращался он всегда в Раму; там у него был дом, оттуда он управлял Израилем, там он построил жертвенник Господу».

Между этими двумя разделами, после сообщения читателю, что Израиль вернул свои города и земли «от Экрона до Гата», стих 14, внезапно вставляет: «С амореями у Израиля был мир».

Эта фраза сразу наводит на три вопроса:

1. Кто такие амореи?

2. Какой «мир»?

3. Какое отношение, мир с амореями, имеет к войне Самуила против Филистимлян?

Только после того, как будут даны ответы на эти вопросы, мы сможем начать думать о следующем вопросе: является ли это утверждение, чисто литературной структурой книги Самуила или оно также отражает историческую реальность и если реальность, то какую? Кто такие амореи и какой мир?