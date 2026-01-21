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Торик - История земли Израиля в двух словах

Игорь Торик - История земли Израиля в двух словах
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, **Archaeology, History, **Jewish History

Перед тобой краткий научно-популярный труд об истории и археологии земли Израиля.

Краткий - потому что на эту тему можно написать много томов. Что, собственно, уже сделано: на самых разных языках мира, практически во всех странах и на всех континентах. Скажу больше: прямо сейчас, когда ты читаешь эти строки, в мире создается (пишется, редактируется, верстается, печатается или размещается в интернете) минимум пару десятков изданий на указанную тему. Да и на тему каждой главы уже написано множество трудов на разных языках мира.

Так зачем еще одна книга о прошлом Израиля?

Дело в том, что большая часть этих произведений представляет собой научную литературу, которую изучают профессионально. Но для любителя, который просто интересуется историей моей страны, просто невозможно осилить такой громадный объем. Во-вторых, научные трактаты, как правило, затрагивают какую-то избранную тему. А вся история, сведенная под одной обложкой - большая редкость. Наконец, за десятилетия занятия темой истории Израиля я столкнулся с огромным количеством литературы, гордо именующей себя научно- популярной, но на самом деле таковой не являющейся. Поэтому я поставил перед собой задачу свести воедино в одной небольшой книге все основное, что мы сегодня знаем об истории этой земли. Насколько это возможно, объективно. Впрочем, об объективности истории мы поговорим с вами в соответствующей главе.

Научный - потому что сведения в этой книге базируются не на сказках и легендах, а исключительно на научных знаниях и представлениях. Увы, множество книг по истории как Израиля, так и еврейского народа, страдают не просто субъективностью или ангажированностью, а базируются на религиозных, легендарных, традиционных представлениях, далеко не всегда подтвержденных научно. Мне важно в этой книге показать тебе именно научные представления, изложить вкратце имеющийся у нас на данный момент объем именно научных знаний об этой земле.

Популярный - не только потому, что я постараюсь написать эту книгу простым, максимально человеческим языком, используя специальную терминологию только там, где это совершенно необходимо. Но еще и потому, что я не стану углубляться в дебри, понятные лишь профессионалам. Я выбираю объем книги, а также сведения, которые будут в ней изложены, таким образом, чтобы, на мой взгляд, с одной стороны постараться изложить все самое важное и основное, что касается истории моей страны. С другой - чтобы читатель не утонул в массе профессиональных тонкостей и сложностей. Поэтому я постараюсь избежать тех деталей, которые не являются необходимыми в нашем рассказе.

И, наконец, эта книга об истории именно земли Израиля, а не его народа или народов. Это важное замечание. Об истории еврейского народа написано множество книг, однако евреи не всегда жили на этой территории. Более того, на протяжении тысячелетий здесь обитали и другие народы, о которых тоже пойдет речь. А некоторые, кстати, живут здесь и сейчас.

Таким образом, история земли Израиля и история народа Израиля - это разные вещи, которые очень часто путают, в этой книге пойдет речь именно об истории определенного участка территории, который мы называем землей Израиля. Разумеется, в этом рассказе невозможно (да и не нужно) избегать важных событий, происходивших в соседних странах, и оказавших на эту территорию огромное влияние. Поэтому мы немного поговорим и о них. Разумеется, основной народ, который проживал на этой территории дольше других народов - это евреи. А значит, еврейской истории и археологии будет посвящено гораздо больше места (и твоего времени, читатель), чем рассказу об остальных народах. Именно по этой причине историю и археологию Израиля часто (и правильно) называют библейской историей и библейской археологией. Или кратко - библеистикой. Еще и по той причине, что Библия оказала огромное, самое большое за всю историю человечества, влияние на возникновение и развитие современной западной цивилизации, на культуру значительнейшей части населения земного шара, на искусство, науки и философию. Это - еще одна причина важности этой книжки: она рассказывает об истории той земли, откуда пришла цивилизация, в которой мы с вами живем. Западная, авраамическая, монотеистическая - как ее ни назови.

Однако сразу возникает важный вопрос - насколько Библия (ТАНАХ, Ветхий Завет, Новый Завет) и является исторической книгой, историческим источником? Ответ на этот вопрос - одна из сверхзадач этой работы, которая будет проходить красной нитью через все наше повествование.

Поскольку эта книжка все же популярная, я счел возможным не приводить в ее конце, как это полагается в научных трудах, список используемой литературы. Он занял бы слишком много места, может быть, столько же, сколько и сам текст этой книги. Я буду упоминать в тексте определенные труды, откуда взята информация, но без конкретных ссылок на издание и страницу. А те из моих читателей, кого история земли Обетованной заинтересует больше и глубже, всегда имеют возможность обратиться к трудам более глубоким и профессиональным, читать первоисточники. Пожалуй, самое важное в этом - научиться отличать научную литературу от огромной массы «желтых», не профессиональных, политизированных и ангажированных «источников», коих намного больше, чем научных, как в интернете, так и напечатанных на бумаге. И вторая сверхзадача этой книги - показать вам, чем научный, в том числе и научно-популярный, подход отличается от популистского. Несмотря на созвучие, это совершенно разные вещи. Как, например, астрономия и астрология.

Игорь Торик - История земли Израиля в двух словах

Израиль, Самиздат, 2022 г. - с.325

Игорь Торик - История земли Израиля в двух словах - Содержание

Предисловие (Ю. Самойлов)

Часть 1. Вперед, в прошлое!

  • О чем эта книжка

  • Предмет истории

  • Предмет археологии

Часть 2. Доисторические времена

  • Палеолит

  • Мезолит

  • Неолит

  • Энеолит (Халколит)

Часть 3. Бронза - возникновение цивилизации

  • Ранняя Бронза

  • Ранняя Бронза в Израиле

  • Средняя Бронза

  • Поздняя Бронза

  • Зарождение иудаизма

Часть 4. Железо

  • Железо I. Эпоха Навина и Судей

  • Железо IIА. Объединенное царство

  • Железо IIВ. Первый Храм

  • Железо IIВ. Иудейское царство

  • Железо IIВ. Израильское царство

Часть 5. Начало периода Второго Храма Персидский период

  • Эллинистический период

  • Восстание Маккавеев

  • Хасмонейская династия

  • Набатейское царство

Часть 6. Римский период

  • Ирод I Великий

  • Потомки Ирода I Великого

  • Кумранские свитки

  • Иосиф Флавий

Часть 7. Иудейские войны

  • Первая Иудейская война

  • Вторая Иудейская война или Восстание диаспор

  • Третья Иудейская война или Восстание Бар Кохбы

Часть 8. Период Талмуда и Византии

  • Устная Тора и Мишна

  • Возникновение христианства

  • Византийский период

  • Паломничество и карта Медвы

Часть 9. Ранний исламский период

  • Возникновение ислама

  • Оме яды

  • Аббасиды и Фатимиды

Часть 10. Крестоносцы и мамлюки

  • Иерусалимское королевство

  • Падение Иерусалима

  • Королевство Акко

  • Период мамлюков

Часть 11. Турецкий период

  • Золотой век

  • Мессианский век

  • Век завоевателей

  • Век мечтателей

Часть 12. Современная история Сионизм и Первая Мировая война

  • Британский мандат

  • Становление государства

  • Войны Израиля

  • Метаморфозы

  • Открытая глава

Эпилог

Views 1 570
Rating 5.0 / 5
Added 21.01.2026
Author viktor_bn
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

Y
yara182008 2 years ago
Большое спасибо!

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