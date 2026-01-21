Торик - История земли Израиля в двух словах

Перед тобой краткий научно-популярный труд об истории и археологии земли Израиля.

Краткий - потому что на эту тему можно написать много томов. Что, собственно, уже сделано: на самых разных языках мира, практически во всех странах и на всех континентах. Скажу больше: прямо сейчас, когда ты читаешь эти строки, в мире создается (пишется, редактируется, верстается, печатается или размещается в интернете) минимум пару десятков изданий на указанную тему. Да и на тему каждой главы уже написано множество трудов на разных языках мира.

Так зачем еще одна книга о прошлом Израиля?

Дело в том, что большая часть этих произведений представляет собой научную литературу, которую изучают профессионально. Но для любителя, который просто интересуется историей моей страны, просто невозможно осилить такой громадный объем. Во-вторых, научные трактаты, как правило, затрагивают какую-то избранную тему. А вся история, сведенная под одной обложкой - большая редкость. Наконец, за десятилетия занятия темой истории Израиля я столкнулся с огромным количеством литературы, гордо именующей себя научно- популярной, но на самом деле таковой не являющейся. Поэтому я поставил перед собой задачу свести воедино в одной небольшой книге все основное, что мы сегодня знаем об истории этой земли. Насколько это возможно, объективно. Впрочем, об объективности истории мы поговорим с вами в соответствующей главе.

Научный - потому что сведения в этой книге базируются не на сказках и легендах, а исключительно на научных знаниях и представлениях. Увы, множество книг по истории как Израиля, так и еврейского народа, страдают не просто субъективностью или ангажированностью, а базируются на религиозных, легендарных, традиционных представлениях, далеко не всегда подтвержденных научно. Мне важно в этой книге показать тебе именно научные представления, изложить вкратце имеющийся у нас на данный момент объем именно научных знаний об этой земле.

Популярный - не только потому, что я постараюсь написать эту книгу простым, максимально человеческим языком, используя специальную терминологию только там, где это совершенно необходимо. Но еще и потому, что я не стану углубляться в дебри, понятные лишь профессионалам. Я выбираю объем книги, а также сведения, которые будут в ней изложены, таким образом, чтобы, на мой взгляд, с одной стороны постараться изложить все самое важное и основное, что касается истории моей страны. С другой - чтобы читатель не утонул в массе профессиональных тонкостей и сложностей. Поэтому я постараюсь избежать тех деталей, которые не являются необходимыми в нашем рассказе.

И, наконец, эта книга об истории именно земли Израиля, а не его народа или народов. Это важное замечание. Об истории еврейского народа написано множество книг, однако евреи не всегда жили на этой территории. Более того, на протяжении тысячелетий здесь обитали и другие народы, о которых тоже пойдет речь. А некоторые, кстати, живут здесь и сейчас.

Таким образом, история земли Израиля и история народа Израиля - это разные вещи, которые очень часто путают, в этой книге пойдет речь именно об истории определенного участка территории, который мы называем землей Израиля. Разумеется, в этом рассказе невозможно (да и не нужно) избегать важных событий, происходивших в соседних странах, и оказавших на эту территорию огромное влияние. Поэтому мы немного поговорим и о них. Разумеется, основной народ, который проживал на этой территории дольше других народов - это евреи. А значит, еврейской истории и археологии будет посвящено гораздо больше места (и твоего времени, читатель), чем рассказу об остальных народах. Именно по этой причине историю и археологию Израиля часто (и правильно) называют библейской историей и библейской археологией. Или кратко - библеистикой. Еще и по той причине, что Библия оказала огромное, самое большое за всю историю человечества, влияние на возникновение и развитие современной западной цивилизации, на культуру значительнейшей части населения земного шара, на искусство, науки и философию. Это - еще одна причина важности этой книжки: она рассказывает об истории той земли, откуда пришла цивилизация, в которой мы с вами живем. Западная, авраамическая, монотеистическая - как ее ни назови.

Однако сразу возникает важный вопрос - насколько Библия (ТАНАХ, Ветхий Завет, Новый Завет) и является исторической книгой, историческим источником? Ответ на этот вопрос - одна из сверхзадач этой работы, которая будет проходить красной нитью через все наше повествование.

Поскольку эта книжка все же популярная, я счел возможным не приводить в ее конце, как это полагается в научных трудах, список используемой литературы. Он занял бы слишком много места, может быть, столько же, сколько и сам текст этой книги. Я буду упоминать в тексте определенные труды, откуда взята информация, но без конкретных ссылок на издание и страницу. А те из моих читателей, кого история земли Обетованной заинтересует больше и глубже, всегда имеют возможность обратиться к трудам более глубоким и профессиональным, читать первоисточники. Пожалуй, самое важное в этом - научиться отличать научную литературу от огромной массы «желтых», не профессиональных, политизированных и ангажированных «источников», коих намного больше, чем научных, как в интернете, так и напечатанных на бумаге. И вторая сверхзадача этой книги - показать вам, чем научный, в том числе и научно-популярный, подход отличается от популистского. Несмотря на созвучие, это совершенно разные вещи. Как, например, астрономия и астрология.

Игорь Торик - История земли Израиля в двух словах

Израиль, Самиздат, 2022 г. - с.325

Игорь Торик - История земли Израиля в двух словах - Содержание

Предисловие (Ю. Самойлов)

Часть 1. Вперед, в прошлое!

О чем эта книжка

Предмет истории

Предмет археологии

Часть 2. Доисторические времена

Палеолит

Мезолит

Неолит

Энеолит (Халколит)

Часть 3. Бронза - возникновение цивилизации

Ранняя Бронза

Ранняя Бронза в Израиле

Средняя Бронза

Поздняя Бронза

Зарождение иудаизма

Часть 4. Железо

Железо I. Эпоха Навина и Судей

Железо IIА. Объединенное царство

Железо IIВ. Первый Храм

Железо IIВ. Иудейское царство

Железо IIВ. Израильское царство

Часть 5. Начало периода Второго Храма Персидский период

Эллинистический период

Восстание Маккавеев

Хасмонейская династия

Набатейское царство

Часть 6. Римский период

Ирод I Великий

Потомки Ирода I Великого

Кумранские свитки

Иосиф Флавий

Часть 7. Иудейские войны

Первая Иудейская война

Вторая Иудейская война или Восстание диаспор

Третья Иудейская война или Восстание Бар Кохбы

Часть 8. Период Талмуда и Византии

Устная Тора и Мишна

Возникновение христианства

Византийский период

Паломничество и карта Медвы

Часть 9. Ранний исламский период

Возникновение ислама

Оме яды

Аббасиды и Фатимиды

Часть 10. Крестоносцы и мамлюки

Иерусалимское королевство

Падение Иерусалима

Королевство Акко

Период мамлюков

Часть 11. Турецкий период

Золотой век

Мессианский век

Век завоевателей

Век мечтателей

Часть 12. Современная история Сионизм и Первая Мировая война

Британский мандат

Становление государства

Войны Израиля

Метаморфозы

Открытая глава

Эпилог