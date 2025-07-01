Предлагаемое Руководство является воплощением идеи качественной подготовки и расширения возможностей служения выпускников богословских учебных заведений. Распространение евангельского богословия через письменное слово требует не только освоения Божьего Слова и наследия Церкви, но и знания методологии написания научных работ. Следуя принципу контекстуализации, ЕААА предлагает всем школам, входящим в ее состав, придерживаться стандартов, признанных в местном и международном академических сообществах. Поскольку обучение в большинстве наших школ происходит с использованием русского, украинского и английского языков, руководство ЕААА выпускает данное пособие, отражающее стандарты, принятые для написания работ на этих языках соответственно. Это не означает, что школы других стран не могут использовать свои национальные стандарты, особенно если работа пишется на национальном языке. В этом случае также должен соблюдаться принцип контекстуализации.

Совет ЕААА настоятельно рекомендует не использовать в оформлении письменных работ самодеятельные или западные стандарты. Это связано с общей тенденцией развития богословского образования в Евразии, которое должно органично интегрироваться в местное академическое сообщество. Работы, написанные с использованием иностранных стандартов, будут отделять евангельскую богословскую мысль от евроазиатского контекста. Главный принцип данного Руководства: оформление должно быть понятно и привычно читателю, то есть оформлять работу следует так, чтобы быть максимально понятным в академических кругах. Это значит, что работы, написанные на русском языке (для русскоязычного читателя) рекомендуется оформлять В соответствии с требованиями ВАК (Высшей аттестационной комиссии) России; работы, написанные на украинском языке - в соответствии с требованиями ВАК Украины; работы, написанные на английском языке - в соответствии с наиболее распространенной в Северной Америке формой оформления, изложенной в The Chicago Manual of Style.

Как писать и оформлять богословские работы на русском, украинском и английском языках

Руководство

2-е изд. - Одесса: Евро-Азиатская аккредитационная ассоциация, 2012. 292 с., илл.

Как писать и оформлять богословские работы на русском, украинском и английском языках - Оглавление

Предисловие

ЧАСТЬ 1 БОГОСЛОВСКИЕ РАБОТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Предисловие ко второму изданию

Введение: Зачем нужны письменные работы ?

1. СТИЛИ ИЗЛОЖЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ - 2. КОМПОЗИЦИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ - 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП НАПИСАНИЯ РАБОТЫ - 4. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ - 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ - 6. ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ - 7. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложение 1-8

ЧАСТИНА 2 БОГОСЛОВСЬКІ РОБОТИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Вступ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ БОГОСЛОВСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ - 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ - 3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ БОГОСЛОВСЬКОЇ РОБОТИ - 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ РОБОТИ - 5. СТИЛЬ ВИКЛАДУ В БОГОСЛОВСЬКИХ РОБОТАХ - 6. СЛОВНИК РЕКОМЕНДОВАНИХ БОГОСЛОВСЛОВСЬКИХ ТЕРМІНІВ ТА ІМЕН - 7. ПРАВОПИСНІ ВКАЗІВКИ - 8. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ, МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Додаток А-Е

Використана література

PART З ENGLISH LANGUAGE MANUAL OF STYLE