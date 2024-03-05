Бонхёффер Дитрих - Христос и мир - Сборник статей

Дитрих родился 4 февраля 1906 года в городе Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в многодетной семье известного психиатра и невропатолога Карла Бонхёффера. В 1912 году семья переехала из Бреслау в Берлин.

Когда Дитриху было восемь лет, началась Первая мировая война. В Германии произошёл всплеск милитаристских настроений, чему во многом способствовала государственная пропаганда, ориентированная не только на взрослых, но и на детей. Темы школьных сочинений стали всё чаше посвящаться прославлению великого прошлого и настоящего Германии, на арифметике школьники занимались подсчётом снарядов и пушек, на географии изучали изменения линии фронта; занятия по физической культуре стали всё больше походить на курс молодого бойца; были введены обязательные «военные уроки», целиком посвящённые военно-патриотическому воспитанию. Во внешкольное время дети активно вовлекались в участие в торжествах, посвящённых военным победам настоящего и прошлого. Важным инструментом пропаганды сре ди молодёжи стала литература, прославляющая и героизирующая войну, где немецкие солдаты всегда побеждали врагов и никогда не умирали.

Родители Дитриха, Карл и Паула, не разделяли этих воинственных настроений, в то время как юное поколение было более подвержено пропаганде. В «Биографии» Бетге рассказывает о том, как, узнав о начале войны, «одна из сестёр, вбежав в дом, крикнула “Ура, война!”, и ей тут же достался подзатыльник».

Военный энтузиазм захлестнул и старших братьев Дитриха, Карла-Фридриха и Вальтера. Попав в 1917 году под призыв, они настояли на том, чтобы их отправили служить в пехоту, хотя родители, благодаря своим связям, могли бы устроить их в более безопасное место. В апреле 1918 года Вальтер был тяжело ранен и спустя несколько дней скончался. Семья тяжело переживала его смерть, особенно сильным ударом это стало для матери. Эти события оставили заметный отпечаток на мировоззрении Дитриха. Позже в одном из своих докладов он назовёт Первую мировую войну невидимой, но ясно ощущаемой границей между теми, кто пережил войну, и теми, кто в те годы был ещё слишком мал, чтобы её помнить.

Дитрих Бонхёффер - Христос и мир - Сборник статей

Пер. с нем. и коммент. Д. Н. Лебедева. — Μ.: ГРАНАТ, 2024. — 188 с.

ISBN 978-5-906456-62-5

Дитрих Бонхёффер - Христос и мир – Содержание

Предисловие переводчика

Часть 1. Церковь и мір наций

Введение

Базовые вопросы христианской этики Комментарий переводчика Базовые вопросы христианской этики Вступление Христианство и этика Новозаветная заповедь любви О свободе христианина Этические заповеди Нового Завета Конфликт Божественных порядков Любовь и война Любовь и экономическое развитие Любовь и истина Природа и дух Заключение

Проповедь на 1-е послание апостола Иоанна, гл. 4, стих 16 Комментарий переводчика Проповедь на 1-е послание апостола Иоанна, гл. 4, стих 16

О богословском обосновании работы мирового союза церквей Комментарий переводчика О богословском обосновании работы мирового союза церквей Постановка проблемы Возвещение заповеди Божьей в міре Откуда Церковь знает волю Бога? Заповедь мира К кому обращена заповедь и кто её возвещает?

Христос и мир Комментарий переводчика Христос и мир

Церковь и мір наций Комментарий переводчика Церковь и мір наций



Часть 2. Церковь ПЕРЕД ЕВРЕЙСКИМ ВОПРОСОМ

Введение

Что есть Церковь? Комментарий переводчика Что есть Церковь?

Церковь перед еврейским вопросом Комментарий переводчика Церковь перед еврейским вопросом I II

Арийский параграф в церкви Комментарий переводчика Арийский параграф в церкви (тезисы к докладу)

Заключение

Приложение