Бонхёффер Дитрих - Христос и мир - Сборник статей
Дитрих родился 4 февраля 1906 года в городе Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в многодетной семье известного психиатра и невропатолога Карла Бонхёффера. В 1912 году семья переехала из Бреслау в Берлин.
Когда Дитриху было восемь лет, началась Первая мировая война. В Германии произошёл всплеск милитаристских настроений, чему во многом способствовала государственная пропаганда, ориентированная не только на взрослых, но и на детей. Темы школьных сочинений стали всё чаше посвящаться прославлению великого прошлого и настоящего Германии, на арифметике школьники занимались подсчётом снарядов и пушек, на географии изучали изменения линии фронта; занятия по физической культуре стали всё больше походить на курс молодого бойца; были введены обязательные «военные уроки», целиком посвящённые военно-патриотическому воспитанию. Во внешкольное время дети активно вовлекались в участие в торжествах, посвящённых военным победам настоящего и прошлого. Важным инструментом пропаганды сре ди молодёжи стала литература, прославляющая и героизирующая войну, где немецкие солдаты всегда побеждали врагов и никогда не умирали.
Родители Дитриха, Карл и Паула, не разделяли этих воинственных настроений, в то время как юное поколение было более подвержено пропаганде. В «Биографии» Бетге рассказывает о том, как, узнав о начале войны, «одна из сестёр, вбежав в дом, крикнула “Ура, война!”, и ей тут же достался подзатыльник».
Военный энтузиазм захлестнул и старших братьев Дитриха, Карла-Фридриха и Вальтера. Попав в 1917 году под призыв, они настояли на том, чтобы их отправили служить в пехоту, хотя родители, благодаря своим связям, могли бы устроить их в более безопасное место. В апреле 1918 года Вальтер был тяжело ранен и спустя несколько дней скончался. Семья тяжело переживала его смерть, особенно сильным ударом это стало для матери. Эти события оставили заметный отпечаток на мировоззрении Дитриха. Позже в одном из своих докладов он назовёт Первую мировую войну невидимой, но ясно ощущаемой границей между теми, кто пережил войну, и теми, кто в те годы был ещё слишком мал, чтобы её помнить.
Дитрих Бонхёффер - Христос и мир - Сборник статей
Пер. с нем. и коммент. Д. Н. Лебедева. — Μ.: ГРАНАТ, 2024. — 188 с.
ISBN 978-5-906456-62-5
Дитрих Бонхёффер - Христос и мир – Содержание
Предисловие переводчика
Часть 1. Церковь и мір наций
- Введение
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Базовые вопросы христианской этики
- Комментарий переводчика
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Базовые вопросы христианской этики
- Вступление
- Христианство и этика
- Новозаветная заповедь любви
- О свободе христианина
- Этические заповеди Нового Завета
- Конфликт Божественных порядков
- Любовь и война
- Любовь и экономическое развитие
- Любовь и истина
- Природа и дух
- Заключение
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Проповедь на 1-е послание апостола Иоанна, гл. 4, стих 16
- Комментарий переводчика
- Проповедь на 1-е послание апостола Иоанна, гл. 4, стих 16
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О богословском обосновании работы мирового союза церквей
- Комментарий переводчика
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О богословском обосновании работы мирового союза церквей
- Постановка проблемы
- Возвещение заповеди Божьей в міре
- Откуда Церковь знает волю Бога?
- Заповедь мира
- К кому обращена заповедь и кто её возвещает?
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Христос и мир
- Комментарий переводчика
- Христос и мир
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Церковь и мір наций
- Комментарий переводчика
- Церковь и мір наций
Часть 2. Церковь ПЕРЕД ЕВРЕЙСКИМ ВОПРОСОМ
- Введение
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Что есть Церковь?
- Комментарий переводчика
- Что есть Церковь?
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Церковь перед еврейским вопросом
- Комментарий переводчика
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Церковь перед еврейским вопросом
- I
- II
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Арийский параграф в церкви
- Комментарий переводчика
- Арийский параграф в церкви (тезисы к докладу)
- Заключение
Приложение
- Сокращения
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Источники
- Тексты Бонхёффера, вошедшие в этот сборник
- Оригинальные тексты Бонхёффера, упомянутые в примечаниях
- Переводы текстов Бонхёффера на русский язык
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Другие источники
- Философский и богословский контекст эпохи
- Философский и богословский бэкграунд
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Литература
- Литература на русском языке
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Литература на немецком языке
- Исследования, посвящённые наследию Бонхёффера
- Другие исследования
- Полезные сайты
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