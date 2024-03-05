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Бонхёффер Дитрих - Христос и мир - Сборник статей

Дитрих Бонхёффер - Христос и мир - Сборник статей
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Ethics
Дитрих родился 4 февраля 1906 года в городе Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) в многодетной семье известного психиатра и невропатолога Карла Бонхёффера. В 1912 году семья переехала из Бреслау в Берлин.
Когда Дитриху было восемь лет, началась Первая мировая война. В Германии произошёл всплеск милитаристских настроений, чему во многом способствовала государственная пропаганда, ориентированная не только на взрослых, но и на детей. Темы школьных сочинений стали всё чаше посвящаться прославлению великого прошлого и настоящего Германии, на арифметике школьники занимались подсчётом снарядов и пушек, на географии изучали изменения линии фронта; занятия по физической культуре стали всё больше походить на курс молодого бойца; были введены обязательные «военные уроки», целиком посвящённые военно-патриотическому воспитанию. Во внешкольное время дети активно вовлекались в участие в торжествах, посвящённых военным победам настоящего и прошлого. Важным инструментом пропаганды сре ди молодёжи стала литература, прославляющая и героизирующая войну, где немецкие солдаты всегда побеждали врагов и никогда не умирали.
Родители Дитриха, Карл и Паула, не разделяли этих воинственных настроений, в то время как юное поколение было более подвержено пропаганде. В «Биографии» Бетге рассказывает о том, как, узнав о начале войны, «одна из сестёр, вбежав в дом, крикнула “Ура, война!”, и ей тут же достался подзатыльник».
Военный энтузиазм захлестнул и старших братьев Дитриха, Карла-Фридриха и Вальтера. Попав в 1917 году под призыв, они настояли на том, чтобы их отправили служить в пехоту, хотя родители, благодаря своим связям, могли бы устроить их в более безопасное место. В апреле 1918 года Вальтер был тяжело ранен и спустя несколько дней скончался. Семья тяжело переживала его смерть, особенно сильным ударом это стало для матери. Эти события оставили заметный отпечаток на мировоззрении Дитриха. Позже в одном из своих докладов он назовёт Первую мировую войну невидимой, но ясно ощущаемой границей между теми, кто пережил войну, и теми, кто в те годы был ещё слишком мал, чтобы её помнить.

Дитрих Бонхёффер - Христос и мир - Сборник статей

Пер. с нем. и коммент. Д. Н. Лебедева. — Μ.: ГРАНАТ, 2024. — 188 с.
ISBN 978-5-906456-62-5

Дитрих Бонхёффер - Христос и мир – Содержание

Предисловие переводчика
Часть 1. Церковь и мір наций
  • Введение
  • Базовые вопросы христианской этики
    • Комментарий переводчика
    • Базовые вопросы христианской этики
      • Вступление
      • Христианство и этика
      • Новозаветная заповедь любви
      • О свободе христианина
      • Этические заповеди Нового Завета
      • Конфликт Божественных порядков
      • Любовь и война
      • Любовь и экономическое развитие
      • Любовь и истина
      • Природа и дух
      • Заключение
  • Проповедь на 1-е послание апостола Иоанна, гл. 4, стих 16
    • Комментарий переводчика
    • Проповедь на 1-е послание апостола Иоанна, гл. 4, стих 16
  • О богословском обосновании работы мирового союза церквей
    • Комментарий переводчика
    • О богословском обосновании работы мирового союза церквей
      • Постановка проблемы
      • Возвещение заповеди Божьей в міре
      • Откуда Церковь знает волю Бога?
      • Заповедь мира
      • К кому обращена заповедь и кто её возвещает?
  • Христос и мир
    • Комментарий переводчика
    • Христос и мир
  • Церковь и мір наций
    • Комментарий переводчика
    • Церковь и мір наций
Часть 2. Церковь ПЕРЕД ЕВРЕЙСКИМ ВОПРОСОМ
  • Введение
  • Что есть Церковь?
    • Комментарий переводчика
    • Что есть Церковь?
  • Церковь перед еврейским вопросом
    • Комментарий переводчика
    • Церковь перед еврейским вопросом
      • I
      • II
  • Арийский параграф в церкви
    • Комментарий переводчика
    • Арийский параграф в церкви (тезисы к докладу)
  • Заключение
Приложение
  • Сокращения
  • Источники
    • Тексты Бонхёффера, вошедшие в этот сборник
    • Оригинальные тексты Бонхёффера, упомянутые в примечаниях
    • Переводы текстов Бонхёффера на русский язык
    • Другие источники
      • Философский и богословский контекст эпохи
      • Философский и богословский бэкграунд
  • Литература
    • Литература на русском языке
    • Литература на немецком языке
      • Исследования, посвящённые наследию Бонхёффера
      • Другие исследования
    • Полезные сайты
Views 504
Rating 4.6 / 5
Added 05.03.2024
Author brat Vadim
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4.6/5 (8)

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