Борг - Кроссан - Первое Рождество - Тайна рождения Иисуса
Книга «Первое Рождество» посвящена истории, которая, быть может, известна всем лучше, чем какая‑либо иная история.
На повествованиях о рождении Иисуса основан самый главный праздник в мире.
Рождество отмечают около двух миллиардов христиан, их число примерно вдвое больше, чем число приверженцев второй крупнейшей религии — ислама.
Кроме того, поскольку Рождество на Западе и за его пределами имеет огромное культурное и коммерческое значение, его празднуют также и многие нехристиане.
Вряд ли найдется другой такой религиозный праздник, который был бы так хорошо знаком людям, стоящим вне породившей его традиции.
Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первое Рождество - Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса
Пер. с англ. М. И. Завалова — М.: Эксмо, 2009. — 304 с.
Религия. Настоящее христианство
Переиздание 2012 г. под названием Тайна рождения Иисуса
ISBN 978-5-699-36818-1
Marcus J. Borg and John Dominic Crossan
THE FIRST CHRISTMAS: WHAT THE GOSPELS REALLY TEACH ABOUT JESUS'S BIRTH
Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первое Рождество - Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса - Содержание
-
Предисловие
-
Часть I. Притча, увертюра и контекст
-
1. Повествования о первом Рождестве
-
2. Притчи, ставшие увертюрами
-
3. Контекст историй о Рождестве
-
-
Часть II. Родословная, зачатие и рождение
-
4. Генеалогия как предназначение
-
5. Ангел пришел к Марии
-
6. В городе Давидовом Вифлееме
-
-
Часть III. Свет, полнота жизни и радость
-
7. Свет во тьме
-
8. Исполнение пророчеств в Иисусе
-
9. Радость миру
-
Заключение: евангелие в миниатюре
-
-
Приложение I. Родословные по Матфею и Луке
-
Комментарии
-
-
Приложение II. Параллели между Иисусом и Иоанном Крестителем у Луки
-
Приложение III. Совершеннолетие Иисуса
-
Слова благодарности
Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первое Рождество - Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса - Предисловие
Нередко рождественские истории подают в сентиментальном ключе. И действительно, они обладают великой эмоциональной силой. Рассказы о рождении Иисуса перекликаются с самыми глубинными потребностями людей, со стремлением найти свет во мраке, с желанием исполнения надежд на иную, лучшую жизнь всего мира. Кроме того, у многих христиан с рождественскими историями связаны первые детские воспоминания. Рождество не оставляет нас равнодушными.
Однако повествования о рождении Иисуса не сводятся к сентиментальным переживаниям. Они значимы для каждого человека. Они говорят о преображении личности и имеют политический подтекст. Если рассматривать рассказы о рождении Иисуса в контексте I века, можно прийти к выводу, что в них содержится страстный и последовательный призыв взглянуть на жизнь иными глазами и начать жить по — другому.
Евангельские рассказы о рождении Иисуса бросают вызов обычному укладу жизни, общепринятому положению вещей в обществе любого времени. Это весть утешения и радости, но одновременно и решительный вызов. Их содержание противостоит «нормальной жизни», «нормальным явлениям цивилизации» — тому порядку, на котором основано большинство обществ и культур. Сначала мы предполагали назвать эту книгу «Первая неделя», что перекликалось бы с названием «Последняя неделя» и указывало бы на связь двух книг, подчеркивало бы серийность. Но наш мудрый издатель предложил назвать книгу «Первое Рождество». Такое название, возможно, затемняет связь между двумя нашими работами, однако, в отличие от повествования Марка, описавшего последнюю неделю жизни Иисуса, рассказы о рождении мессии не описывают первую неделю его жизни.
Это тексты, стоящие в начале двух произведений: Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. В каждом евангелии рассказы о Рождестве занимают две главы и служат введением к истории Иисуса. Как мы увидим, рождественские рассказы — это увертюры к повествованию о жизни и миссии Иисуса, подобные притче. Они не ограничиваются первой неделей жизни основателя христианства, но также включают темы его генеалогии и зачатия, рождения и младенчества, а Лука завершает эту часть рассказом о двенадцатилетнем Иисусе.
Книга отличная. Сжато, глубоко и очень информотивно.