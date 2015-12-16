Книга «Первое Рождество» посвящена истории, которая, быть может, известна всем лучше, чем какая‑либо иная история.

На повествованиях о рождении Иисуса основан самый главный праздник в мире.

Рождество отмечают около двух миллиардов христиан, их число примерно вдвое больше, чем число приверженцев второй крупнейшей религии — ислама.

Кроме того, поскольку Рождество на Западе и за его пределами имеет огромное культурное и коммерческое значение, его празднуют также и многие нехристиане.

Вряд ли найдется другой такой религиозный праздник, который был бы так хорошо знаком людям, стоящим вне породившей его традиции.

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первое Рождество - Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса

Пер. с англ. М. И. Завалова — М.: Эксмо, 2009. — 304 с.

Религия. Настоящее христианство

Переиздание 2012 г. под названием Тайна рождения Иисуса

ISBN 978-5-699-36818-1

Marcus J. Borg and John Dominic Crossan

THE FIRST CHRISTMAS: WHAT THE GOSPELS REALLY TEACH ABOUT JESUS'S BIRTH

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первое Рождество - Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса - Содержание

Предисловие

Часть I. Притча, увертюра и контекст 1. Повествования о первом Рождестве 2. Притчи, ставшие увертюрами 3. Контекст историй о Рождестве

Часть II. Родословная, зачатие и рождение 4. Генеалогия как предназначение 5. Ангел пришел к Марии 6. В городе Давидовом Вифлееме

Часть III. Свет, полнота жизни и радость 7. Свет во тьме 8. Исполнение пророчеств в Иисусе 9. Радость миру Заключение: евангелие в миниатюре

Приложение I. Родословные по Матфею и Луке Комментарии

Приложение II. Параллели между Иисусом и Иоанном Крестителем у Луки

Приложение III. Совершеннолетие Иисуса

Слова благодарности

Маркус Борг - Джон Доминик Кроссан - Первое Рождество - Что на самом деле говорят евангелия о рождении Иисуса - Предисловие

Нередко рождественские истории подают в сентиментальном ключе. И действительно, они обладают великой эмоциональной силой. Рассказы о рождении Иисуса перекликаются с самыми глубинными потребностями людей, со стремлением найти свет во мраке, с желанием исполнения надежд на иную, лучшую жизнь всего мира. Кроме того, у многих христиан с рождественскими историями связаны первые детские воспоминания. Рождество не оставляет нас равнодушными. Нередко рождественские истории подают в сентиментальном ключе. И действительно, они обладают великой эмоциональной силой. Рассказы о рождении Иисуса перекликаются с самыми глубинными потребностями людей, со стремлением найти свет во мраке, с желанием исполнения надежд на иную, лучшую жизнь всего мира. Кроме того, у многих христиан с рождественскими историями связаны первые детские воспоминания. Рождество не оставляет нас равнодушными.

Однако повествования о рождении Иисуса не сводятся к сентиментальным переживаниям. Они значимы для каждого человека. Они говорят о преображении личности и имеют политический подтекст. Если рассматривать рассказы о рождении Иисуса в контексте I века, можно прийти к выводу, что в них содержится страстный и последовательный призыв взглянуть на жизнь иными глазами и начать жить по — другому.

Евангельские рассказы о рождении Иисуса бросают вызов обычному укладу жизни, общепринятому положению вещей в обществе любого времени. Это весть утешения и радости, но одновременно и решительный вызов. Их содержание противостоит «нормальной жизни», «нормальным явлениям цивилизации» — тому порядку, на котором основано большинство обществ и культур. Сначала мы предполагали назвать эту книгу «Первая неделя», что перекликалось бы с названием «Последняя неделя» и указывало бы на связь двух книг, подчеркивало бы серийность. Но наш мудрый издатель предложил назвать книгу «Первое Рождество». Такое название, возможно, затемняет связь между двумя нашими работами, однако, в отличие от повествования Марка, описавшего последнюю неделю жизни Иисуса, рассказы о рождении мессии не описывают первую неделю его жизни.

Это тексты, стоящие в начале двух произведений: Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. В каждом евангелии рассказы о Рождестве занимают две главы и служат введением к истории Иисуса. Как мы увидим, рождественские рассказы — это увертюры к повествованию о жизни и миссии Иисуса, подобные притче. Они не ограничиваются первой неделей жизни основателя христианства, но также включают темы его генеалогии и зачатия, рождения и младенчества, а Лука завершает эту часть рассказом о двенадцатилетнем Иисусе.