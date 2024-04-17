Боргсо Рюне - Жизнь в Духе

Долгий путь мне потребовалось пройти, чтобы встретиться с Богом и исполниться Святым Духом. На протяжении всех школьных лет мне хотелось чего-то глубокого в своей жизни. Время от времени я пытался вникнуть в христианство, но поскольку я не получал убедительных ответов на свои вопросы, я продолжал вести обычную мирскую жизнь до тех пор, пока однажды в июле 1988 года не оказался на богослужении в Христианском центре в Осло. В конце богослужения проповедник пригласил всех желающих выйти вперед, чтобы принять Иисуса своим Господом и стать христианами. Я пытался побороть свое желание, потому что знал, что мне придется в значительной степени изменить свою жизнь. Тем не менее именно этого я искал долгое время и понимал, что выбора у меня нет. Я вышел вперед вместе с пятнадцатью другими кающимися и произнес молитву о спасении. Мой приятель по имени Тронд, который познакомил меня со Христом и пригласил в церковь, сказал после служения, что мне нужно креститься Святым Духом. Я понял, что среди прочего это означает заговорить на иных языках, то есть, по моему представлению, вступить в секту, поэтому меня это не очень воодушевило. Но все же мы договорились, что я приду к нему через несколько дней, чтобы принять крещение Святым Духом.

В доме у Тронда мы смотрели видеозапись богослужения, на котором проповедник из США в белом костюме молился за людей и они падали на пол. Я подумал, что все это выглядит странно. Тронд предложил помолиться за меня о крещении Святым Духом, и я согласился, хотя сильно сомневался. Во время нашей совместной молитвы я решил, что буду принимать ответ с открытым сердцем. Я сел на диван, наклонившись вперед и держа ладони открытыми. Мы помолились, чтобы Дух Святой наполнил меня. Вдруг у меня появились странные ощущения: в руках и ногах начала пульсировать кровь, почувствовалось мягкое покалывание. Затем то же самое началось в голове. Это было очень приятное ощущение.

Внезапно словно небо открылось и из него хлынули потоки. Мощная волна любви стала омывать меня. Я, будто пьяный, сполз на пол. Теплая и мягкая сила проистекала через меня — не было сомнений в том, что это был Бог. Даже не задумываясь, я стал молиться на каком-то странном языке, вырывающемся из меня. Бог явил Себя реальным и прекрасным! Я был шокирован, когда понял, что Он действительно есть и обращает внимание на такого ничтожного человека, как я. В голове была единственная мысль: «Это Бог! Он есть, и Он заботится обо мне». Прошло не менее сорока пяти минут, прежде чем я вернулся к реальности и присел на диван, чувствуя счастье и легкость. Я крепко обнял Тронда, хотя еще несколько часов назад даже и не подумал бы сделать это. Внутри меня произошло что-то удивительное. С того момента Бог перестал быть чем-то непонятным, через Своего Духа Он стал совершенно реальным для меня. Внутри меня бурлила живая вода, и я постоянно бормотал на языках. Так начался мой путь с Духом Святым.

Он и по сей день явно присутствует в моей жизни, и путешествие с Ним продолжается. Сегодня оно настолько же увлекательно, как и прежде. Пожалуй, оно стало даже более захватывающим, поскольку сейчас я лучше знаю Его как Личность, чем в первые годы христианской жизни. И личные отношения с Ним являются фундаментом моей увлекательной жизни, в которой благодаря Ему небеса опускаются на землю. Удачи! Я надеюсь, что вы тоже сможете начать свое увлекательное путешествие в Его мир.

Боргсо Рюне - Жизнь в Духе

Пер. с англ. – М.:Золотые страницы, 2017. – 192 с.

ISBN 978-5-91943-055-1

Боргсо Рюне - Жизнь в Духе - Оглавление

Введение

Обещание о Помощнике

Общение со Святым Духом

Наш путеводитель

Сеять в Духе

Водительство Божье и Слово

Символы Духа: вода

Символы Духа: ветер, вино, огонь и облако

Символы Духа: елей — помазание Святого Духа

Крещение Духом

Примите дар иных языков

Дары Духа

Дары откровений: слова мудрости

Дары откровения: слова знания

Дары откровения: различение духов

Дары речи 155 Дары силы: дары исцелений

Дары силы: дар веры и дар чудотворения

Войдите в жизнь и силу Духа