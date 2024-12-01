В течение многих месяцев я все глубже и глубже осознавал нравственный и духовный упадок нашего народа. Я глубоко переживал процесс быстрого распада духовных ценностей в нашей стране. Во мне росла уверенность в необходимости обращения к Господу, чтобы Он ниспослал нашей любимой стране возрождение.

Также во мне крепло убеждение в том, что Господь желал, чтобы я постился и молился в течение сорока дней за возрождение Америки и исполнение возложенной на нас великой миссии: идти по всему миру и проповедовать Евангелие.

С тех пор как в Г944 году я стал христианином, я постился многократно, но никогда мне в голову не приходила мысль поститься сорок дней. Обычно это рассматривалось как призвание Моисея, Илии, Иисуса, горстки святых в истории Церкви. Мои посты продолжались от одного дня до недели. Однажды я постился четыре недели, сочетая диету для потери веса с духовным постом, но я никогда не был близок к чему-либо подобному — полному посту в течение сорока дней.

Сначала я усомнился в зове Господа. Мне казалось, сорок дней — это слишком большой срок для того, чтобы можно было обходиться без плотной еды. Кроме того, мне представилось, что это не будет самым приятным переживанием моей жизни. Но с каждым днем Его призыв к посту становился все сильнее и отчетливее. Наконец, во мне созрело убеждение: я должен предпринять попытку поститься в течение сорока дней. Правда, у меня все-таки не было уверенности, что она будет успешной. Для меня это было новое и рискованное предприятие.

Билл Брайт - Грядущее возрождение – Книга о сорокадневном посте

СПб.: «Кайрос», 2001. – 194 с.

ISBN 5-89829-016-8

Билл Брайт - Грядущее возрождение – Содержание

Предисловие к изданию на русском языке

Предисловие

Пролог

Глава 1. Америка в осаде

Глава 2. Обращение Господа к Америке

Глава 3. Америка перед судом Господним

Глава 4. Бессильная Церковь

Глава 5. Пламя возрождения

Глава 6. Пусть снизойдет огонь

Глава 7. Могущество поста и молитвы

Глава 8. «Так вы хотите, чтобы я постился?»

Глава 9. Приготовления к посту

Глава 10. Начало поста

Глава 11. Америка на перепутье

Доктор Хулио Руибаль. Как повести вашу общину к посту

Д. Дж. Скотт, доктор медицины. Здоровье по плану: терапевтическое голодание

Послесловие для неверующего читателя