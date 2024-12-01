Брайт - Грядущее возрождение
В течение многих месяцев я все глубже и глубже осознавал нравственный и духовный упадок нашего народа. Я глубоко переживал процесс быстрого распада духовных ценностей в нашей стране. Во мне росла уверенность в необходимости обращения к Господу, чтобы Он ниспослал нашей любимой стране возрождение.
Также во мне крепло убеждение в том, что Господь желал, чтобы я постился и молился в течение сорока дней за возрождение Америки и исполнение возложенной на нас великой миссии: идти по всему миру и проповедовать Евангелие.
С тех пор как в Г944 году я стал христианином, я постился многократно, но никогда мне в голову не приходила мысль поститься сорок дней. Обычно это рассматривалось как призвание Моисея, Илии, Иисуса, горстки святых в истории Церкви. Мои посты продолжались от одного дня до недели. Однажды я постился четыре недели, сочетая диету для потери веса с духовным постом, но я никогда не был близок к чему-либо подобному — полному посту в течение сорока дней.
Сначала я усомнился в зове Господа. Мне казалось, сорок дней — это слишком большой срок для того, чтобы можно было обходиться без плотной еды. Кроме того, мне представилось, что это не будет самым приятным переживанием моей жизни. Но с каждым днем Его призыв к посту становился все сильнее и отчетливее. Наконец, во мне созрело убеждение: я должен предпринять попытку поститься в течение сорока дней. Правда, у меня все-таки не было уверенности, что она будет успешной. Для меня это было новое и рискованное предприятие.
Билл Брайт - Грядущее возрождение – Книга о сорокадневном посте
СПб.: «Кайрос», 2001. – 194 с.
ISBN 5-89829-016-8
Билл Брайт - Грядущее возрождение – Содержание
Предисловие к изданию на русском языке
Предисловие
Пролог
- Глава 1. Америка в осаде
- Глава 2. Обращение Господа к Америке
- Глава 3. Америка перед судом Господним
- Глава 4. Бессильная Церковь
- Глава 5. Пламя возрождения
- Глава 6. Пусть снизойдет огонь
- Глава 7. Могущество поста и молитвы
- Глава 8. «Так вы хотите, чтобы я постился?»
- Глава 9. Приготовления к посту
- Глава 10. Начало поста
- Глава 11. Америка на перепутье
Доктор Хулио Руибаль. Как повести вашу общину к посту
Д. Дж. Скотт, доктор медицины. Здоровье по плану: терапевтическое голодание
Послесловие для неверующего читателя
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