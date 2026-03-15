Вы увидите, что в качестве примеров, иллюстрирующих некоторые из этих грехов, я иногда буду использовать прискорбные истории из собственной жизни

Издательская группа НАРД, апрель 2014

Джерри Бриджес - Терпимые грехи - Содержание

Глава 1 Обыкновенные святые

Глава 2 Исчезнувший грех

Глава 3 Злокачественный грех

Глава 4 Лекарство от греха

Глава 5 Сила Святого Духа

Глава 6 Как бороться с грехами

Глава 7 Нечестие

Глава 8 Беспокойство и разочарование

Глава 9 Недовольство

Глава 10 Неблагодарность

Глава 11 Гордость

Глава 12 Эгоизм

Глава 13 Невоздержанность

Глава 14 Нетерпеливость и раздражительность

Глава 15 Гнев

Глава 16 Сорняки гнева

Глава 17 Осуждение

Глава 18 Зависть, ревность и сопутствующие грехи

Глава 19 Грехи языка

Глава 20 Мирские привязанности

Глава 21 Что же дальше?

Благая Весть Иисуса Христа подкрепляет нас в личных сражениях с грехом, поскольку заверяет, что в нашем хождении с Богом мы обрели от Него прощение грехов благодаря смерти Его Сына на кресте. Кроме того, Евангелие дарит нам надежду, потому что обещает силу Святого Духа, которая дает нам способность справиться с грехами. Мы нуждаемся как в первом, так и во втором. Мы не сможем эффективно бороться с проявлениями этих незаметных грехов, пока не поймем, что они прощены. И кроме того, такая борьба неэффективна без помощи Святого Духа. По мере работы с данным руководством вы увидите, что я акцентирую внимание на обеих этих евангельских истинах. Приступайте к изучению, оставив всякие опасения, что автор просто изобличит грех и оставит вас барахтаться в нем. Нет. Здесь вы найдете дарованную Евангелием надежду и практические советы о том, как справиться со своими грехами. Наконец, чтобы вы не подумали, будто я написал все это с позиций «я в порядке, а вот вы – нет», могу заверить, что мне самому еще надо разобраться со многими из рассмотренных здесь грехов. Давайте же вместе противостанем незаметным грехам, с которыми мы миримся в своей жизни и исполним удивительный Божий план искупления и победы.

Джерри Бриджес - Терпимые грехи - Руководство для обсуждения

Издательство Нард , 72 стр. Дата выпуска: апрель 2018 года.

ISBN: 978-966-8795-18-3

Джерри Бриджес - Терпимые грехи - Руководство для обсуждения - Содержание

Предисловие: Противостать словам и делам, к которым давно Привыкли

Как пользоваться руководством: советы для работы индивидуально и в группах