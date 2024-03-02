А. В. Бугаевский - Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, славный чудотворец и целитель - Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по древним греческим рукописям

В годы царствования равноапостольного императора Константина милость Божья щедро одарила христианский мир своими великими избранниками, призванными возрождать паству Христову после долгих лет страшных гонений. Среди самых чтимых подвижников Церкви, наделенных Господом совершенным разумом и богоподобными чудотворениями, ярко воссиял в сонме дивных святых архипастырь Ипатий. Имя это прославилось навеки благодаря жертвенному служению чадолюбивого иерарха, утверждавшего православную веру своей праведной ангелоподобной жизнью, увенчавшейся мученическим венцом.

Поведаем читателю о житии присноблаженного угодника Божьего Ипатия, которое составлено нами по достоверным свидетельствам его соотечественников, запечатленных в древних хрониках вскоре после окончания земного пути знаменитого чудотворца. Детство и юность Ипатий провел в Пафлагонии, где обитала христолюбивая семья святого. Благоразумные родители дарованного Господом дитяти происходили из знатного рода и обладали немалым достоянием, но не стремились к земной славе и роскоши, ибо возжелали украсить себя добродетельным житием, следуя во всем заповедям Христа. Отец и мать постарались вырастить сына среди верных чад святой Церкви, и он преуспевал не только в обучении, но и в благочестии. С малых лет Ипатий непрестанно молился в храме и выносил из дома Божьего небесную пищу для своей светлой души. Многие из его сверстников предпочли невоздержанную, праздную жизнь и плотские наслажденья, но целомудренный отрок посчитал непростительным для себя уподобиться им.

Горя желанием посвятить свою жизнь Богу, он принял крещение, ограничил себя в насущной пище и сне, отверг все страстные помыслы и научился властвовать над собственными чувствами и желаниями. Уже в юности Ипатий показал себя духоносным старцем, ибо был не по годам мудр и исполнен божественной силы. Достигнув зрелого возраста, он стал с неистощимым усердием помогать нуждающимся людям, и все, кто знали этого сердобольного мужа, взирали на него глазами, исполненными любви. Совершив множество благодеяний, Ипатий пожертвовал бедным все доставшееся ему имущество и обрек себя на нищету. Он претерпевал лишения, спал на земле, но с монашеской стойкостью переносил невзгоды в убогом жилище, где в уединении беседовал с Богом и, словно Моисей, посвящался Им в сокровенные тайны Господни.

А. В. Бугаевский - Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, славный чудотворец и целитель - Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по древним греческим рукописям

Москва, Скиния, 2008

ISBN 978-53־86544-025־

А. В. Бугаевский - Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, славный чудотворец и целитель - Его жизнь, подвиги и чудотворения, изложенные по древним греческим рукописям

В те времена святая Церковь претерпевала одно из самых жестоких гонений. Волна преследований достигла пафлагонской земли и оросила ее кровью невинных христиан. Великий пример исповедания истинной веры подал мученик Каллиник За просвещение светом евангельского сияния идолопоклонников, его подвергли тягчайшим пыткам в сначала в Анкире, затем в Гангре, где палачи бросили святого в раскаленную печь. Так для устрашения рабов Божьих в Пафлагонии казнили в присутствии множества горожан непобежденного воина благочестия. Но мученическая кончина Каллиника не испугала Ипатия. Он лишь укрепился в праведной вере и был всегда готов пострадать за Христа. Однако Господь предопределил Своему избраннику долгую жизнь для свершения многих подвигов и чудотворений.