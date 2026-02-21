Книга «Купина Неопалимая» (1927) — это выдающееся исследование протоиерея Сергия Булгакова, посвященное православному учению о Божией Матери. Автор ставит перед собой задачу дать глубокое догматическое обоснование почитанию Богородицы, выходящее за рамки простого благочестия. Центральным образом книги является библейский символ «неопалимой купины» — горящего, но не сгорающего куста, который в церковной традиции понимается как прообраз Девы Марии, вместившей в себя божественный огонь и оставшейся невредимой.

В этом труде Булгаков развивает свою софиологическую концепцию, рассматривая Богоматерь как личное воплощение Святого Духа и явленную в мире Премудрость Божию (Софию). Он анализирует уникальность Её природы: будучи полностью человеком, Она достигла такой степени святости, что стала «прославленной тварью», в которой человечество максимально соединилось с Божеством. Автор подробно разбирает православные догматы о приснодевстве и богоматеринстве, противопоставляя их католическому догмату о Непорочном зачатии, предлагая взамен идею «предварительного очищения» Духом Святым.

Особое внимание в книге уделяется молитвенному и литургическому опыту Церкви. Булгаков утверждает, что почитание Богородицы является необходимым условием правильной христологии: без признания Её исключительной роли тайна Боговоплощения теряет свою полноту. «Купина Неопалимая» — это не только богословский трактат, но и гимн женственному началу в Боге и мире, призыв увидеть в Марии заступницу за всё творение и символ грядущего преображения космоса.

Сергий Булгаков - Купина неопалимая - Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери

Сергий Булгаков - Купина неопалимая - Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери - Введение

От составителя