Бунге - Гнев - злоба - раздражение
Итак, ставка в этой игре очень высока. Кто дает овладеть собой гневу, тот не может реализовать своего собственного призвания, вложенного в него при творении. Ибо ум был создан именно для того, чтобы он познавал, а молитва, в которой познание Бога достигает своего наивысшего выражения, есть «действие, подобающее достоинству ума, или наилучшее и подлинное его употребление».
Тот, кто всеми силами стремится к «истинной молитве» и в то же время впадает в гнев или памятозлобие, подобен безумному. Столь же безумному, как и тот, кто, желая лучше видеть, выжигает себе очи раскаленным железом…
На карту поставлено наше достоинство творений Божиих, одаренных разумом (lуgos), которые в силу этого дара обретают способность войти в непосредственные, личные отношения со своим Творцом. Ибо что остается человеку, если он не может осуществить этого истинного своего призвания?
Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Гнев, злоба, раздражение: Учение Евагрия Понтийского о гневе и кротости
Пер. с нем. свящ. Владимира Зелинского
2-е изд., испр.
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 224 с.
ISBN 978-5-7533-0927-3
Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Гнев, злоба, раздражение: Учение Евагрия Понтийского о гневе и кротости - Оглавление
Введение Агрессивность — вещь вполне естественная?
ГЛАВА ПЕРВАЯ Образ человека у Евагрия
ГЛАВА ВТОРАЯ Бесовский порок
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Гнев среди восьми греховных помыслов
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Определение сущности порока
ГЛАВА ПЯТАЯ Последствия
ГЛАВА ШЕСТАЯ Гнев и молитва
ГЛАВА СЕДЬМАЯ Ослепление ума
ГЛАВА ВОСЬМАЯ Средства исцеления
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «Чистая молитва»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Беседа с Богом
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Добродетель Ангелов
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «… ибо учение его было очень кротким»
Эпилог
Труды Евагрия
Другие источники
