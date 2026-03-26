Бунге - Гнев - злоба - раздражение

Бунге - Гнев - злоба - раздражение
Итак, ставка в этой игре очень высока. Кто дает овладеть собой гневу, тот не может реализовать своего собственного призвания, вложенного в него при творении. Ибо ум был создан именно для того, чтобы он познавал, а молитва, в которой познание Бога достигает своего наивысшего выражения, есть «действие, подобающее достоинству ума, или наилучшее и подлинное его употребление».

Тот, кто всеми силами стремится к «истинной молитве» и в то же время впадает в гнев или памятозлобие, подобен безумному. Столь же безумному, как и тот, кто, желая лучше видеть, выжигает себе очи раскаленным железом…

На карту поставлено наше достоинство творений Божиих, одаренных разумом (lуgos), которые в силу этого дара обретают способность войти в непосредственные, личные отношения со своим Творцом. Ибо что остается человеку, если он не может осуществить этого истинного своего призвания?

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Гнев, злоба, раздражение: Учение Евагрия Понтийского о гневе и кротости

Пер. с нем. свящ. Владимира Зелинского

2-е изд., испр.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 224 с.

ISBN 978-5-7533-0927-3

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Гнев, злоба, раздражение: Учение Евагрия Понтийского о гневе и кротости - Оглавление

Введение Агрессивность — вещь вполне естественная?

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ Образ человека у Евагрия

  • ГЛАВА ВТОРАЯ Бесовский порок

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ Гнев среди восьми греховных помыслов

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Определение сущности порока

  • ГЛАВА ПЯТАЯ Последствия

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ Гнев и молитва

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ Ослепление ума

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ Средства исцеления

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ «Чистая молитва»

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Беседа с Богом

  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Добродетель Ангелов

  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «… ибо учение его было очень кротким»

Эпилог

Труды Евагрия

Другие источники

