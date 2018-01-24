Кому с детских лет не знакома ставшая уже хрестоматийной картина великого русского художника Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова»?! На фоне пестрой толпы, напоминающей цветистый персидский ковер, резко выделяется то ли уносящаяся на санях вдаль, то ли возносящаяся в небеса женщина с белым бескровным лицом, облаченная в черную, отливающую синими и фиолетовыми оттенками одежду, закованная в кандалы, словно распятая на кресте, и гордо поднимающая над толпою правую руку со сложенными для крестного знамения двумя перстами.

Однако, наверное, далеко не всякий сможет сказать, кем же была эта женщина, изображенная на знаменитой картине, и почему именно ее художник сделал главной героиней своего шедевра… А ведь когда-то боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова по богатству и знатности была второй женщиной в России после самой царицы! Среди выдающихся деятелей допетровской Руси мы найдем не так много женских имен. Возможно, десяток, много — полтора…

Но боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, без сомнения, войдет в этот список. Более того, ни у кого из знаменитых русских женщин былых времен не найдем мы такой силы веры и такой верности своим идеалам, готовности идти на муки и даже на смерть ради своих убеждений, как у нее. Недаром, наряду с огнепальным протопопом Аввакумом — ее духовным отцом и единомышленником, также положившим свою жизнь за отеческую веру, — она стала символом и иконой того духовного движения, которое охватило в середине XVII века во всех смыслах лучшую, наиболее здоровую, наиболее несгибаемую и наиболее совестливую часть русского народа.

Кирилл Кожурин - Боярыня Морозова

Москва, Молодая гвардия, 2012

ISBN 978-5-235-03559-1

Кирилл Кожурин - Боярыня Морозова - Содержание

«Свет вдохновения Святой Руси» (Вместо предисловия)

Глава первая «От юности житие воздержное»

Глава вторая «Чюдно о вашей честности помыслить…»

Глава третья «Болярыня великая Морозовых»

Глава четвертая «Аще и умру, не предам благоверия»

Глава пятая Боровская Голгофа

Послесловие

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кирилл Кожурин - Боярыня Морозова - Свет вдохновения Святой Руси