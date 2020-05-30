«А что такое еврей и нееврей? И зачем Бог создал евреев и неевреев? А уж если создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от Бога, а другие — не от Бога?», — задавался вопросом еврейский писатель Шолом-Алейхем.

«Что значит быть евреем? Для чего это существует, чем вознаграждается, чем оправдан этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?» — спрашивал русский писатель еврейского происхождения Борис Пастернак.

Кто такие евреи? Что значит быть евреем? Чем отличается еврей от нееврея? Эти вопросы интересовали и продолжают интересовать многих.

Борис Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда

Алетейя, 2019 год

ISBN: 978-5-91419-920-0

Борис Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда - Содержание

К читателю. Это следует знать

Введение в тему: две судьбы евреев

Часть I. Краткая история евреев

Глава 1 Евреи в древнем мире

Глава 2 Религия евреев

Глава 3 Евреи в мире христианства

Глава 4 Евреи в царской России

Глава 5 Капитализм. Хаскала. Возникновение антисемитизма

Глава 6 Фашизм. Вторая мировая война. Холокост

Глава 7 Воссоздание Еврейского государства Израиль

Глава 8 Евреи и коммунизм

Глава 9 Евреи в Америке и в странах Европы

Часть II. Традиции и нравы евреев

Язык евреев

Еврейский календарь

Еврейские имена

Праздники и памятные даты

Еврейская кухня

Евреи — народ книги

О творческих способностях евреев

О плохих евреях

Еврейский юмор

Кто есть еврей

Быть евреем

Часть III. Евреи в современном мире

Современный мир — цепь кризисов

Как выйти из экономического кризиса Рыночной экономике — рыночная оплата труда (проект экономиста-практика)

Приложение

Высказывания о евреях: pro et contra

ВИРТУАЛЬНЫЙ СПОР

Заключение. Прочти еще

Список использованной литературы

Борис Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда - Евреи в древнем мире

Библия (от греческого biblia, буквально — книги) среди основных священных книг — самая древняя и распространенная в мире. Первая книга Библии была написана в XVI веке до н. э. Большая часть библейских книг была написана в VIII–VI веках до н. э. Это были исторические, поэтические и пророческие книги, также и законы. Позднее другие писатели древности, собрав писания своих предшественников и опираясь на них, составили Библию.

Библия — это, по сути, собрание небольших по объему книг, у каждой из которых свое название. Самая первая книга — Бытие, последняя — Откровение, или Апокалипсис. Все эти книги собраны в два раздела. Первый раздел состоит из 39 книг и называется Ветхим Заветом, второй — из 27 книг и называется Новым Заветом. За этими названиями стоит религиозное представление, согласно которому «завет» (мистический договор или союз), заключенный Богом в начале с одним народом (евреями), затем заключен со всеми народами.

Ветхий Завет вышел из фольклора еврейского народа и состоит из памятников древнееврейской литературы, написанных на древнееврейском и отчасти арамейском языках. Поэтому Ветхий Завет называют еще Еврейскими Писаниями. Евреи Ветхий Завет называют ТАНАХ. Еврейское название ТАНАХ является аббревиатурой названия трех основных разделов Ветхого Завета: 1) Тора, или Пятикнижие, приписываемое пророку Моисею; 2) Невиим (Пророки) — несколько древних хроник и пророческих сочинений, принадлежащих или приписываемых народным проповедникам; 3) Ктувим (Писания) — собрание текстов, относящихся к религиозной лирике, сборники афоризмов, назидательные повести и другие. ТАНАХ — Святая Книга для евреев.

Новый Завет состоит из памятников раннехристианской литературы, написанных в основном на греческом языке. Поэтому Новый Завет называют еще Греческими Писаниями. Новый Завет в том виде, каким мы знаем его сегодня, возник в 395 г. н. э.

Ветхий и Новый Заветы написаны в основном евреями. Оригиналы первых книг Библии или их ранние копии не найдены до сих пор и вряд ли будут найдены. Вероятно из-за пожаров и сырости древние папирусные и пергаментные библейские рукописи сгорели или сгнили. Древние рукописи сохранились только в каменистых пещерах засушливых районов Мёртвого моря. Самые древние библейские рукописи, найденные на сегодняшний день, относятся к 200–100 гг. до н. э.

Библия — выдающаяся книга. Она — источник величайшей мудрости. В ней через историчность сюжетов рассказывается в образной форме о духовных процессах, которые являются основами материального мира. В Библии содержатся основные принципы большинства наших законов и нашей культуры во всем их многообразии. Она повествует о браке и семье, о достоинстве человека, о социальных вопросах, о защите окружающей среды. Библия подчеркивает значение общественных норм и мер в защиту жизни. Более половины человечества считает Библию священной книгой.

Библия не претендует быть книгой исторической. В Библии переплетаются исторические и псевдоисторические сюжеты. Библейская история евреев скорее является мифологией, чем историей в современном понимании этого слова. Не следует с Библией в руках искать то место на берегу Красного моря, где воды расступились перед народом Израиля. Однако Библия дает связное изложение прошлого евреев и ее во многом можно считать автобиографией древнего периода истории еврейского народа. Ветхий Завет излагает исторические события в соответствии с еврейским взглядом на вещи.

Библия прошла много испытаний: ее запрещали, сжигали на кострах, пытались опорочить. Ни одна книга в истории человечества не была так ненавидима и гонима, как Библия. Тем не менее, Библия не только сохранилась, но и стала самой распространенной книгой в истории. Ее считают бестселлером всех времен. Она переведена полностью или частями на 2500 языков и диалектов.