Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда
«А что такое еврей и нееврей? И зачем Бог создал евреев и неевреев? А уж если создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга, как если бы одни были от Бога, а другие — не от Бога?», — задавался вопросом еврейский писатель Шолом-Алейхем.
«Что значит быть евреем? Для чего это существует, чем вознаграждается, чем оправдан этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?» — спрашивал русский писатель еврейского происхождения Борис Пастернак.
Кто такие евреи? Что значит быть евреем? Чем отличается еврей от нееврея? Эти вопросы интересовали и продолжают интересовать многих.
Борис Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда
Алетейя, 2019 год
ISBN: 978-5-91419-920-0
Борис Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда - Содержание
- К читателю. Это следует знать
- Введение в тему: две судьбы евреев
Часть I. Краткая история евреев
- Глава 1 Евреи в древнем мире
- Глава 2 Религия евреев
- Глава 3 Евреи в мире христианства
- Глава 4 Евреи в царской России
- Глава 5 Капитализм. Хаскала. Возникновение антисемитизма
- Глава 6 Фашизм. Вторая мировая война. Холокост
- Глава 7 Воссоздание Еврейского государства Израиль
- Глава 8 Евреи и коммунизм
- Глава 9 Евреи в Америке и в странах Европы
Часть II. Традиции и нравы евреев
- Язык евреев
- Еврейский календарь
- Еврейские имена
- Праздники и памятные даты
- Еврейская кухня
- Евреи — народ книги
- О творческих способностях евреев
- О плохих евреях
- Еврейский юмор
- Кто есть еврей
- Быть евреем
Часть III. Евреи в современном мире
- Современный мир — цепь кризисов
- Как выйти из экономического кризиса Рыночной экономике — рыночная оплата труда (проект экономиста-практика)
Приложение
- Высказывания о евреях: pro et contra
ВИРТУАЛЬНЫЙ СПОР
- Заключение. Прочти еще
Список использованной литературы
Борис Меерзон - Быть евреем: секреты и мифы, ложь и правда - Евреи в древнем мире
Библия (от греческого biblia, буквально — книги) среди основных священных книг — самая древняя и распространенная в мире. Первая книга Библии была написана в XVI веке до н. э. Большая часть библейских книг была написана в VIII–VI веках до н. э. Это были исторические, поэтические и пророческие книги, также и законы. Позднее другие писатели древности, собрав писания своих предшественников и опираясь на них, составили Библию.
Библия — это, по сути, собрание небольших по объему книг, у каждой из которых свое название. Самая первая книга — Бытие, последняя — Откровение, или Апокалипсис. Все эти книги собраны в два раздела. Первый раздел состоит из 39 книг и называется Ветхим Заветом, второй — из 27 книг и называется Новым Заветом. За этими названиями стоит религиозное представление, согласно которому «завет» (мистический договор или союз), заключенный Богом в начале с одним народом (евреями), затем заключен со всеми народами.
Ветхий Завет вышел из фольклора еврейского народа и состоит из памятников древнееврейской литературы, написанных на древнееврейском и отчасти арамейском языках. Поэтому Ветхий Завет называют еще Еврейскими Писаниями. Евреи Ветхий Завет называют ТАНАХ. Еврейское название ТАНАХ является аббревиатурой названия трех основных разделов Ветхого Завета: 1) Тора, или Пятикнижие, приписываемое пророку Моисею; 2) Невиим (Пророки) — несколько древних хроник и пророческих сочинений, принадлежащих или приписываемых народным проповедникам; 3) Ктувим (Писания) — собрание текстов, относящихся к религиозной лирике, сборники афоризмов, назидательные повести и другие. ТАНАХ — Святая Книга для евреев.
Новый Завет состоит из памятников раннехристианской литературы, написанных в основном на греческом языке. Поэтому Новый Завет называют еще Греческими Писаниями. Новый Завет в том виде, каким мы знаем его сегодня, возник в 395 г. н. э.
Ветхий и Новый Заветы написаны в основном евреями. Оригиналы первых книг Библии или их ранние копии не найдены до сих пор и вряд ли будут найдены. Вероятно из-за пожаров и сырости древние папирусные и пергаментные библейские рукописи сгорели или сгнили. Древние рукописи сохранились только в каменистых пещерах засушливых районов Мёртвого моря. Самые древние библейские рукописи, найденные на сегодняшний день, относятся к 200–100 гг. до н. э.
Библия — выдающаяся книга. Она — источник величайшей мудрости. В ней через историчность сюжетов рассказывается в образной форме о духовных процессах, которые являются основами материального мира. В Библии содержатся основные принципы большинства наших законов и нашей культуры во всем их многообразии. Она повествует о браке и семье, о достоинстве человека, о социальных вопросах, о защите окружающей среды. Библия подчеркивает значение общественных норм и мер в защиту жизни. Более половины человечества считает Библию священной книгой.
Библия не претендует быть книгой исторической. В Библии переплетаются исторические и псевдоисторические сюжеты. Библейская история евреев скорее является мифологией, чем историей в современном понимании этого слова. Не следует с Библией в руках искать то место на берегу Красного моря, где воды расступились перед народом Израиля. Однако Библия дает связное изложение прошлого евреев и ее во многом можно считать автобиографией древнего периода истории еврейского народа. Ветхий Завет излагает исторические события в соответствии с еврейским взглядом на вещи.
Библия прошла много испытаний: ее запрещали, сжигали на кострах, пытались опорочить. Ни одна книга в истории человечества не была так ненавидима и гонима, как Библия. Тем не менее, Библия не только сохранилась, но и стала самой распространенной книгой в истории. Ее считают бестселлером всех времен. Она переведена полностью или частями на 2500 языков и диалектов.
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