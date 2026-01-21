Чепмен Гэри - Укрощение гнева
«Укрощение гнева» — это книга о том, как превратить разрушительный пожар в созидательное тепло. Чепмен учит читателя не подавлять гнев (что ведет к болезням и депрессии), а «приручать» его. Он объясняет, что гнев — это индикатор, сигнализирующий о проблеме, и наша задача — не разбить индикатор, а устранить неисправность.
Автор предлагает очень конкретные речевые формулы и психологические техники, которые помогают в пылу ссоры остановиться и сказать: «Я сейчас очень сержусь, потому что...». Книга помогает читателю осознать, что гнев — это огромная энергия, которую можно направить на решение проблем, укрепление брака и защиту слабых. Это глубокое, мудрое и невероятно практичное руководство для каждого, кто хоть раз в жизни жалел о словах, сказанных в порыве ярости.
Гэри Чепмен - Укрощение гнева - Как подчинить себе его темную силу
Москва, Эксмо, 2019
ISBN 978-5-04-101894-8
Гэри Чепмен - Укрощение гнева - Как подчинить себе его темную силу - Содержание
Вступление Наш гневный мир
Глава 1 Откуда берется гнев?
Глава 2 Когда гнев во благо
Глава 3 Гнев по веской причине
Глава 4 Когда гнев несправедлив
Глава 5 Если гнев «плохой»
Глава 6 Взрывы: Внешние и внутренние
Глава 7 Гнев, который длится годами
Глава 8 Как насчет прощения?
Глава 9 Когда гнев появляется в браке
Глава 10 Как научить детей справляться с гневом?
Глава 11 Гнев на Бога
Глава 12 «Я злюсь на себя»
Глава 13 Как вести себя с разгневанным человеком
Послесловие
Благодарности
Гнев: Метод самооценки
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