Черенков - Баптизм без кавычек

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Михаил Черенков - Лицом к лицу - Евангельская вера в современной культуре

Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 128 с.

Серия «Национальные евангельские авторы».

ISBN 5-8404-0197-8

Михаил Черенков - Лицом к лицу - Евангельская вера в современной культуре - Содержание

Глава 1. Необходимость рефлексии

  • В поисках себя

  • История длится

  • Время анализа

  • Опыт коллективной рефлексии

Глава 2. В истории и после

  • Историзм и антиисторизм как стратегии самоопределения

  • «Конец истории» как эсхатология и отсрочка

  • Жизнь «после конца»

  • Историзм по-евангельски

  • Христианство не сводится к истории

  • Локальная история дополняется Реформацией

  • Реформация преодолевает историзм

Глава 3. В традициях больших и малых

  • Быть частью большего

  • Уроки разделения

  • В поисках целостности

  • Отношение к православию и «большой традиции»

  • Общность истории

  • Общий культурный контекст

  • Исторические и евангельские церкви разделяет отношение к современности

  • Трансформации постсоветского евангельского протестантизма

  • Годы великого перехода. От баптизма к евангельскому движению

Глава 4. Национальные церкви в эпоху глобализма

  • Соблазны и вызовы «русского мира»

  • Украинский и российский евангельский баптизм. Общее и разделяющее

  • Эволюция постсоветского евангельского сообщества. Национальные церкви и межнациональные общности

Глава 5. Богословие в проблемах и дискуссиях

  • Братство или Писание?

  • Буква и символ в теолого-культурной традиции ЕХБ

  • Проблема человека в арминианско-кальвинистских дискуссиях

  • Вера после религии. Неопределенность современной религиозности

  • Теология после догматики

  • Перспективы теолого-философского диалога

  • От исторических реконструкций к теологическим проектам

Глава 6. В поисках подходящих миссиологий

  • Миссиология как проблема

  • Миссионерское призвание и социальная ответственность

  • Социальное служение под вопросом

Глава 7. Общество, культура и евангельские церкви

  • Проповедь в контексте

  • Между советским атеизмом и европейским постхристианством

  • Постхристианская Европа как вызов

  • Демократия снаружи и внутри

  • Демократические начала в жизни и служении общин

  • На краях культуры. Образование, наука и СМИ как сферы служения

  • Христианская философия и евангельские церкви

  • Протестантская теология и современная философия религии. Встречи на границах

  • Христианское мировоззрение и психология. Совместимость и конфликты

  • Евангельские церкви в постсоветском информационном пространстве

  • Нереализованные возможности и свободы

Глава 8. Перспективы самоопределения

  • Чужие среди своих. Евангельская церковь, государство и народ

  • Церковь, миссия и «вхождение в мир»

  • Время реформ

Послесловие

Открытое христианство. Конфликты и границы

Конфликт разных образов церкви

Конфликт ожиданий

Конфликт старого и нового в церкви

Конфликт церкви и общества

Приложение

Идеи со стороны и просто полезное чтение

Библиография

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

