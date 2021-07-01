Маленький мальчик ехал в плацкартном вагоне, монотонно декламировал реплики из м/ф «Трое из Простоквашино», и вдруг произнёс: «Я понял, что Время ест своих детей, и мне стало страшно». С этого момента я решил за ним наблюдать; скоро стало понятно, что он с видимым удовольствием повторяет услышанные мнения взрослых, точно воспроизводя формулировки.

Больше ничего неожиданного он не сказал, но феномен чужого мнения, произносимого от первого лица как своё, показался мне захватывающим.

В 2018 году я провёл первое интервью с выпускником философского факультета, работавшим платным комментатором в социальных сетях. Уточню, какой именно подвид троллей меня интересовал: не энтузиасты-шутники (Филлипс 2016), а наёмные работники, занимающиеся продвижением политической повестки (Ong & Cabanes 2018; Померанцев 2020,45-50). Эта новая профессия и её философское значение выглядели завораживающими. Чужое готовое мнение, высказанное от первого лица, и структура субъекта, которую оно порождает, были отправной точкой.

Затем я обратил внимание на то, что и мнения, высказанные вне контекста платного троллинга, обладают сходными свойствами (заёмных, наведённых).

Эта книга посвящена встроенным мнениям — тем, которые принимаются в готовом виде и принимаются за свои. Их свойство — быть «предустановленными», не будучи прожитыми или продуманными, оборачивается философской загадкой. Как возможно ничьё мнение, мнение, за которым никого нет? Такого рода мнение претендует на то, что принадлежит своему носителю. Оно оказывается «нативным», подобно тому, как говорят о встроенной в информационный поток «нативной рекламе». Часто выдают за своё то, что принадлежит кому-то другому. Здесь же ничейное мнение всячески демонстрирует, что оно именно ваше, стремится «встроиться» в вас. Такое мнение можно также назвать «наведённым» или «напускным» (не обязательно неискренним, а скорее на вас напущенным).

Георгий Чернавин - Философия тролля: феномен платных ботов

М.: РИПОЛ классик, 2021 — 368 с.

ISBN 978-5-386-13894-3

Георгий Чернавин - Философия тролля: феномен платных ботов - Содержание

Предуведомление

I. Недобросовестная вера в бытие

Напускное мнение

Вера в бытие

Разуверение

Недобросовестная вера

II. Странные мнения

Диковинные, сбивчивые, нестабильные

Анонимные, безличные, «твои»

Не верить и не знать, что не веришь

Тролль против зомби

Если меня нет, то всё дозволено

III. Двоящиеся мысли

Индекс' и астериск*

Нелепая добросовестность

Можно лгать правду

Помучмарить фонку

Сомнамбулическая уверенность

IV. Как будто мы всегда так считали

Гуссерль о чтении газет

Умаодан поддерживает Ши

«Я идеологична» — говорит идеология

Время ненависти

Традиционные ценности

V. Щебечущие машины

Ничьё мышление

Естественное мнение

Отходы деятельности фантома

Пинь-пинь-тарарах!

Сверхтролль

VI. Чучхейский реализм

Солдат АзБукиВеди

Пришелец Иванов

Гадопятикна

Одрадек

Папула

Итог

Схема книги

Понятия, тезисы, инструменты

Интервью с платным комментатором №1, выпускником философского факультета

Интервью с платным комментатором №2, выпускником философского факультета

Возражения

Наталья Артёменко

Михаил Белоусов

Олег Берназ

Евгений Блинов

Денис Демьянов

Михаил Маяцкий

Виктор Молчанов

Андрей Паткуль

Вадим Руднев

Дарья Хомутова

Анна Ямпольская

Ответ на возражения

Литература

Именной указатель

Примечания