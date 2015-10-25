Чернявский Александр - Богословие - Сборник статей

Чернявский - Богословские статьи
К выходу в серии "Книги света" 2-х книг Тиллиха.
Сегодня все признают, что в Европе секуляризация, т. е. ослабление позиций христианства, принимает угрожающие размеры. Этот процесс стал особенно интенсивным после «культурной революции» 1968 г.
Многие интерпретируют его как приближение конца европейской цивилизации. «И если 100 лет назад Шпенглер предсказывал конец европейской цивилизации в 2200 году, то сегодня пессимисты считают, что она не доживет даже до 2100-го»[1]. Нечто похожее, пусть в несколько иных формах, происходит и у нас.
Одна из причин секуляризации (хотя, вероятно, и не главная) — широко распространенное мнение, что библейская (а значит и христианская) история сотворения мира и происхождения человека противоречит современной научной картине мира. Авторитет же науки столь высок, что в ситуации «или-или» большинство делает выбор в пользу науки.
Чернявский Александр Леонидович - Богословие - Сборник статей
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Чернявский Александр Леонидович - Богословие - Сборник статей
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Грехопадение и научная картина мира в православном богословии и в богословии Тиллиха
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Контекст проблемы
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Христианский эволюционизм
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Эволюция как следствие грехопадения
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Первозданное и падшее время
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Концепция Тиллиха: совпадение творения и грехопадения
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О некоторых проблемах христианской этики
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Часть 1. Проблема мотивации
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Часть 2. Применимы ли евангельские заповеди в общественной жизни?
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«Новая рациональность» в христианском богословии (по следам книги Ольги Седаковой «Апология разума»)
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Новые проблемы в христианском богословии
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Часть 1. История понятий «ипостась», «природа», «лицо» и проблема неведения Христа
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Часть 2. Современное понимание проблем
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Часть 3. Попытка решения: богословская система Пауля Тиллиха
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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О переводе богословских текстов: можно ли отступать от оригинала, если этого требует смысл?
Чернявский Александр Леонидович - Богословие - Сборник статей - Грехопадение и научная картина мира в православном богословии и в богословии Тиллиха
Современная научная картина мира в двух своих фрагментах действительно вступает в прямое противоречие с христианской догматикой. А именно: современные представления о происхождении человека путем биологической эволюции противоречат христианскому учению о грехопадении; а вывод новозаветной библеистики о том, что Христос как человек не знал сроков своего второго пришествия и ожидал его в самом ближайшем будущем, противоречит христологическому догмату.
Первая из этих проблем в последние десятилетия довольно широко обсуждается в православном богословии. О второй в России до самого последнего времени не подозревали, но и она уже начинает обсуждаться.
Как относиться к такого рода противоречиям? У христианских богословов есть три возможности: 1) игнорировать их; 2) оспорить научные выводы, предложив альтернативную интерпретацию фактов; 3) привести богословие в соответствие с научной картиной мира.
Дискуссии последних 100 лет показали, что первые два пути — игнорировать и спорить — тупиковые. Но и третий путь пока не привел к успеху. Решения, предлагаемые богословами разных конфессий (православными, католическими, протестантскими), выглядят либо искусственными и неубедительными, либо связаны с отказом от некоторых принципиальных моментов христианского учения о грехопадении, без которых христианство становится неполным и обедненным. Сложившаяся ситуация опасна. Ведь рано или поздно эти дискуссии выйдут за пределы узкого круга богословов. И если к тому времени удовлетворительные решения не будут найдены, может произойти «вымывание» из массы верующих ее самого ценного (с точки зрения дальнейших перспектив христианства) образованного слоя.
В этой ситуации многие приходят к мысли, что указанные проблемы требуют фундаментальных, «системных» решений, выходящих за рамки традиционного конфессионального богословия. Есть подозрение, что причины, породившие эти проблемы, связаны с радикальным отличием нашей современной культуры от эллинистической культуры эпохи вселенских соборов, и потому возможностей традиционного богословского языка для их решения уже недостаточно. Необходимо «перевести» христианское вероучение на язык современной культуры, т. е. переосмыслить на этом языке христианские представления о грехопадении, спасении и о Христе как Спасителе. И очень важно, что кроме общих пожеланий и разговоров на эту тему существует конкретный пример, показывающий, что эта грандиозная задача действительно разрешима, — богословская система Пауля Тиллиха.
К сожалению, ничего не знаю об Александре Леонидовиче, кроме того, что в Сети, а там почти ничего. Сам с интересом узнал бы. Согласен насчет догматики и наблюдения Авринцева, а Боярина не читал. Подскажите, что прочитать, откуда эта мысль.
Боярина не читал. Подскажите, что прочитать, откуда эта мысль.
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http://esxatos.com/boyarin-izrail-vo-ploti-prezentaciya
Я извиняюсь, но сколько я ни читал статей, и более того переписки с Бибихиным, но О. Седаковой (при всём моём к ней личным уважении) назвать её трезвым мыслителем не могу и вообще мыслителем. Она общественный деятель, поэт, писатель и т.д.
Вы не могли бы ещё пару слов об Александре Леонидовиче - где он живёт, какие у него основный труды, есть ли интервью.... В этой подборке Чернявский точно фиксирует проблемы "систематического христианского богословия", или даже точнее его самю возможность. В своё время С.С, Аверинцев как сказал, что христианство очень осторожно (недоверчиво?) относится ко всякой попытке его догматической фиксации. И здесь можно обратить внимание на идею Даниэля Боярина, который говорит о том что религию придумали bad gay, и важны верования, практики и община в которой это реализовано?