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Чернявский - Мистический мир Новалиса

Чернявский - Мистический мир Новалиса
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия

Романтизм в исследовании Ивана Чернявского предстает не просто литературным направлением рубежа XVIII–XIX веков, но особым способом переживания и конструирования мира, в котором внутренняя жизнь личности, философская рефлексия, религиозно-мистическое чувство и художественное творчество образуют неразделимое целое. Центральной фигурой этого раннеромантического синтеза становится Новалис: его поэзия, проза, фрагменты и философские опыты позволяют увидеть, как стремление к бесконечному, сакрализация природы, мифотворчество и идея преобразующей силы поэзии складываются в целостный художественный универсум.

Монография исследует философско-мистическое начало как организующий принцип художественного мира Новалиса. Чернявский последовательно идет от определения самой мистики и истории ее истолкования в исследованиях йенского романтизма к реконструкции неоплатонической, христианско-мистической, гностической и герметической традиций, а затем к анализу собственно поэтики — панконкретности мира, романтического синтеза, фигуры творческой личности-демиурга и мифологически организованной пространственно-временной модели. Системный подход соединен с культурно-историческим, структурно-типологическим, мифопоэтическим и тезаурусным анализом, что позволяет рассматривать разные произведения Новалиса как части единого макротекста.

Чернявский Иван – Мистический мир Новалиса – Философия, традиция, поэтика

Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. — 334 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-997-6

Чернявский Иван – Мистический мир Новалиса – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Мистика романтизма как предмет литературоведческого исследования

    • 1.1. Проблема дефиниции мистики в гуманитарной науке

    • 1.2. Мистика йенского романтизма в исследовательских интерпретациях

    • 1.3. Магический идеализм Новалиса и проблема синкретичности романтического миросозерцания

  • Глава 2. Философско-мистическая традиция в творчестве Новалиса

    • 2.1. Неоплатоническая традиция

    • 2.2. Традиция христианского мистицизма и гностицизма

    • 2.3. Герметическая традиция

  • Глава 3. Поэтика романтической мистики Новалиса

    • 3.1. Романтическая концепция панконкретности и образ Мировой души

    • 3.2. Романтический синтез и формы его художественной реализации

    • 3.3. Образ творческой личности-демиурга

    • 3.4. Романтическое мифотворчество: пространственно-временная модель, образы божеств и эсхатология

  • Заключение

  • Библиография

  • Приложения

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Added 20.08.2026
Author brat Vadim
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