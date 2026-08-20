Чернявский - Мистический мир Новалиса
Романтизм в исследовании Ивана Чернявского предстает не просто литературным направлением рубежа XVIII–XIX веков, но особым способом переживания и конструирования мира, в котором внутренняя жизнь личности, философская рефлексия, религиозно-мистическое чувство и художественное творчество образуют неразделимое целое. Центральной фигурой этого раннеромантического синтеза становится Новалис: его поэзия, проза, фрагменты и философские опыты позволяют увидеть, как стремление к бесконечному, сакрализация природы, мифотворчество и идея преобразующей силы поэзии складываются в целостный художественный универсум.
Монография исследует философско-мистическое начало как организующий принцип художественного мира Новалиса. Чернявский последовательно идет от определения самой мистики и истории ее истолкования в исследованиях йенского романтизма к реконструкции неоплатонической, христианско-мистической, гностической и герметической традиций, а затем к анализу собственно поэтики — панконкретности мира, романтического синтеза, фигуры творческой личности-демиурга и мифологически организованной пространственно-временной модели. Системный подход соединен с культурно-историческим, структурно-типологическим, мифопоэтическим и тезаурусным анализом, что позволяет рассматривать разные произведения Новалиса как части единого макротекста.
Чернявский Иван – Мистический мир Новалиса – Философия, традиция, поэтика
Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. — 334 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-997-6
Чернявский Иван – Мистический мир Новалиса – Содержание
Введение
Глава 1. Мистика романтизма как предмет литературоведческого исследования
1.1. Проблема дефиниции мистики в гуманитарной науке
1.2. Мистика йенского романтизма в исследовательских интерпретациях
1.3. Магический идеализм Новалиса и проблема синкретичности романтического миросозерцания
Глава 2. Философско-мистическая традиция в творчестве Новалиса
2.1. Неоплатоническая традиция
2.2. Традиция христианского мистицизма и гностицизма
2.3. Герметическая традиция
Глава 3. Поэтика романтической мистики Новалиса
3.1. Романтическая концепция панконкретности и образ Мировой души
3.2. Романтический синтез и формы его художественной реализации
3.3. Образ творческой личности-демиурга
3.4. Романтическое мифотворчество: пространственно-временная модель, образы божеств и эсхатология
Заключение
Библиография
Приложения
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