Чернявский - Мистический мир Новалиса

Романтизм в исследовании Ивана Чернявского предстает не просто литературным направлением рубежа XVIII–XIX веков, но особым способом переживания и конструирования мира, в котором внутренняя жизнь личности, философская рефлексия, религиозно-мистическое чувство и художественное творчество образуют неразделимое целое. Центральной фигурой этого раннеромантического синтеза становится Новалис: его поэзия, проза, фрагменты и философские опыты позволяют увидеть, как стремление к бесконечному, сакрализация природы, мифотворчество и идея преобразующей силы поэзии складываются в целостный художественный универсум.

Монография исследует философско-мистическое начало как организующий принцип художественного мира Новалиса. Чернявский последовательно идет от определения самой мистики и истории ее истолкования в исследованиях йенского романтизма к реконструкции неоплатонической, христианско-мистической, гностической и герметической традиций, а затем к анализу собственно поэтики — панконкретности мира, романтического синтеза, фигуры творческой личности-демиурга и мифологически организованной пространственно-временной модели. Системный подход соединен с культурно-историческим, структурно-типологическим, мифопоэтическим и тезаурусным анализом, что позволяет рассматривать разные произведения Новалиса как части единого макротекста.

Чернявский Иван – Мистический мир Новалиса – Философия, традиция, поэтика

Санкт-Петербург: Алетейя, 2025. — 334 с.: ил.

ISBN 978-5-00165-997-6

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