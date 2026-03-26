Все, что могу, — во славу Его. "При уверенности и надежде ﻿﻿моей, что я ни в чем посрамлен не буду". Мы все будем сильно посрамлены, если не покоримся Иисусу в том, в чем Он просил нас Ему покориться. Павел говорит: "Я полон решимости сделать все, что могу, во славу Его". И претворение этого желания в жизнь зависит исключительно от воли. Не от красноречия, не от умствования, а просто от желания безвозвратно и безоговорочно сложить свою волю у ног Христа. И удерживает нас от правильного решения только излишняя забота о себе, хоть мы и выдаем ее за заботу о ближних. Когда мы слишком много рассуждаем, что станет с нашими ближними, если мы откликнемся на зов Христа, фактически мы пытаемся разъяснить Богу, что будет, если мы за Ним пойдем. Делайте свое дело, а Бог все знает. Гоните все другие соображения и стойте пред Богом единственно для этого: "Все, что могу, — во славу Его. Я твердо решил жить для Него, и только для Него".

Невзирая ни на что, к Его святости. "И тогда я готов и к жизни и к смерти" (см. Флп. 1:21). Павел для себя решил: ничто его не остановит, он будет делать именно то, чего от него хочет Бог. Если Бог чего-то от нас требует, Он ставит нас перед очень серьезным выбором, потому что с нами иначе нельзя. Он подводит нас к важному рубежу и просит решиться пойти на все ради Его славы. Мы начинаем упираться. Тогда Он показывает нам два пути, и нам приходится выбирать, куда идти — с Богом или без Бога. И с этой развилки начинается водораздел — куда мы повернем, туда и потекут наши воды.

Освальд Чеймберс - Все что могу во славу Его

Книга издается с разрешения "Ассоциации Освальда Чеймберса 2000 год

