Чирков - Гомо сапиенс - Человек разумный

Книга Юрия Георгиевича Чиркова «Гомо сапиенс» представляет собой увлекательное научно-популярное исследование, посвященное биологической и социальной эволюции человечества. Автор, будучи доктором химических наук и популяризатором науки, подходит к вопросу происхождения и сущности человека системно, соединяя данные антропологии, генетики, кибернетики и психологии.

В центре повествования — путь превращения «обезьяны в человека». Чирков подробно разбирает ключевые моменты этого процесса: прямохождение, развитие кисти руки, освоение огня и, что самое важное, феноменальный рост и усложнение головного мозга. Автор рассматривает мозг как сложнейший «биологический компьютер» и анализирует, как возникновение речи и абстрактного мышления выделило Homo sapiens из животного мира, создав предпосылки для возникновения культуры и цивилизации.

Значительная часть книги посвящена вопросам будущего нашего вида. Чирков размышляет о том, продолжается ли биологическая эволюция человека сегодня или она полностью сменилась эволюцией социальной и технологической. Он поднимает важные вопросы о пределах человеческого разума, о возможности симбиоза человека и машины, а также о том, сможет ли разумный человек (сапиенс) справиться с глобальными вызовами, которые он сам же и породил. Книга написана живым, образным языком и рассчитана на широкую аудиторию, интересующуюся наукой о человеке.

Чирков Ю.Г. - Гомо сапиенс - Человек разумный

М.: Академический проект, 2021. — 489 с.

ISBN 978-5-8291-3758-8

Чирков Ю.Г. - Гомо сапиенс – Содержание

Пролог

Часть I

Глава 1. Появление человека на планете

Часть II

Глава 2. И нейрон с нейроном говорит

Глава 3. Память в хороводе эмоций

Глава 4. Мозг левый, мозг правый

Глава 5. Коннектом

Часть III

Глава 6. Мечта Леонардо

Глава 7. Scientia est potentia

Глава 8. «Поэзия железной расы»

Часть IV

Глава 9. С эпохой наперегонки

Глава 10. Властелин земли — раб машин?

Глава 11. Человек у пульта

Часть V

Глава 12. ЭВМ: череда поколений

Глава 13. Соревнуясь с природой

Глава 14. Опираясь на транзисторные плечи

Эпилог