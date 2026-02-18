Чирков - Гомо сапиенс - Человек разумный

Category ESXATOS BOOKS, Theology

Книга Юрия Георгиевича Чиркова «Гомо сапиенс» представляет собой увлекательное научно-популярное исследование, посвященное биологической и социальной эволюции человечества. Автор, будучи доктором химических наук и популяризатором науки, подходит к вопросу происхождения и сущности человека системно, соединяя данные антропологии, генетики, кибернетики и психологии.

В центре повествования — путь превращения «обезьяны в человека». Чирков подробно разбирает ключевые моменты этого процесса: прямохождение, развитие кисти руки, освоение огня и, что самое важное, феноменальный рост и усложнение головного мозга. Автор рассматривает мозг как сложнейший «биологический компьютер» и анализирует, как возникновение речи и абстрактного мышления выделило Homo sapiens из животного мира, создав предпосылки для возникновения культуры и цивилизации.

Значительная часть книги посвящена вопросам будущего нашего вида. Чирков размышляет о том, продолжается ли биологическая эволюция человека сегодня или она полностью сменилась эволюцией социальной и технологической. Он поднимает важные вопросы о пределах человеческого разума, о возможности симбиоза человека и машины, а также о том, сможет ли разумный человек (сапиенс) справиться с глобальными вызовами, которые он сам же и породил. Книга написана живым, образным языком и рассчитана на широкую аудиторию, интересующуюся наукой о человеке.

Чирков Ю.Г. - Гомо сапиенс - Человек разумный

М.: Академический проект, 2021. — 489 с.

ISBN 978-5-8291-3758-8

Чирков Ю.Г. - Гомо сапиенс – Содержание

Пролог

Часть I

  • Глава 1. Появление человека на планете

Часть II

  • Глава 2. И нейрон с нейроном говорит

  • Глава 3. Память в хороводе эмоций

  • Глава 4. Мозг левый, мозг правый

  • Глава 5. Коннектом

Часть III

  • Глава 6. Мечта Леонардо

  • Глава 7. Scientia est potentia

  • Глава 8. «Поэзия железной расы»

Часть IV

  • Глава 9. С эпохой наперегонки

  • Глава 10. Властелин земли — раб машин?

  • Глава 11. Человек у пульта

Часть V

  • Глава 12. ЭВМ: череда поколений

  • Глава 13. Соревнуясь с природой

  • Глава 14. Опираясь на транзисторные плечи

Эпилог

Added 18.02.2026
Author AlexDigger
