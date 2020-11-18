Господь приходит в мир возвестить «лето Господне», возвестить благую весть нищим и исцелить убогих, укрепить слабых и освободить тех, кто связан узами. Могут быть различные узы. Могут быть узы в физическом смысле слова. Когда речь идёт о заключённых в тюрьму, это могут быть и узы в смысле психологическом: мы говорим о тех, кто связан узами греха, узами высокомерия, узами злобы, узами зависти, какого-то неправильного мироощущения, узами лжи, в конце концов. Господь приходит освободить всех. И не случайно в первый день Нового года читается именно это Евангелие, которое сейчас мы с вами прочли. Мы прославляем Христа именно как освободителя, Который сделал нашу жизнь новой.

Беда наша заключается в том, что очень часто мы, считая себя христианами, думаем, что мы веруем. А мы, на самом деле, веруем не в Бога, не во Христа, а в какие-то свои идеи, очень часто в свою внутреннюю правоту. Это, конечно же, очень опасно, потому что это разрушительно. Как часто бывало, что люди, верующие в свою правоту, приходили куда-то, чтобы всё разрушить. Конечно, наша задача как христиан заключается, с одной стороны, в том, чтобы молиться об этих людях. С другой стороны, наша задача заключается в том, чтобы давать им отпор. Иногда люди говорят, что христианин — это человек, который должен всё принимать, который должен со всем смиряться, всё, что Бог даёт, всё надо принимать с благодарностью, — так говорят люди. Но не всё, что происходит в нашей жизни, даёт Бог: очень многое нам даёт не Бог, а человеческая глупость, человеческая злоба, человеческая хитрость. Это очень важно понимать, что не всё, что в мире происходит, — от Бога. Ведь не могла же быть советская власть от Бога, это совершенно ясно. Не могло же это — тот ужас, в котором мы жили, — не могло же это быть от Бога! Конечно же, нет!

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 5

2004 год

М. : Волшебный фонарь, 2011 год - 200 с.

ISBN 978-5-903505-37-1

Георгий Чистяков - "Да укрепит вас Господь!" Расшифровка аудиозаписей проповедей. Выпуск 5 - 21 марта 2004 года. Третья Пассия

Когда мы проходим за Иисусом по Его дороге, только тогда мы вырастаем из наших грехов и слабостей и становимся новыми людьми.

Припадем, братья и сестры, к подножию Креста Иисусова и будем лобызать ноги Спасителя, как эта женщина-грешница, которая, войдя в дом фарисея, припала к ногам Иисуса и целовала их.

Что, братья и сестры, можно сказать своими словами после того, как мы слышали слова евангельские, после того, как прозвучало Евангелие от Луки, каждое слово которого доходит до глубины сердца нашего, потому что в Евангелии сосредоточен весь живой опыт свидетелей, тех учеников и учениц Иисуса, которые пережили дни Страстной седмицы, которые были рядом со своим Учителем, когда вели Его по этому Крестному пути в Иерусалиме; когда вели Его по дороге, которая теперь так и называется Via dolorosa—скорбный путь. И люди всего мира, христиане и не христиане, верующие и неверующие, знают, что эта дорога, этот путь, по которому прошёл Иисус в день Своих Страстей, по которому провели Его из Гефсиманского сада со связанными руками в дом первосвященника, а затем к Пилату, а затем к Ироду и снова вернули к Пилату и на Голгофу, что этот путь — он для всего человечества играет совершенно особую роль. Потому что, быть может, эти дни — это самое главное, что произошло в истории человечества, когда Господь наш Иисус Христос добровольно отдал Себя на Страсти за наши грехи, добровольно дал Себя связать, дал Себя схватить для того, чтобы Его Пречистою Кровью мы были выкуплены (дорогой ценою, как говорит апостол); для того, чтобы сделать нас другими. Для того умер Иисус на Кресте, чтобы мы воскресли; для того умер Он, чтобы возродить нас к новой жизни, чтобы из этой жизни нашей полностью ушли наша злоба и наши страхи, наше раздражение и наша ненависть, наше уныние и наше отчаяние. Для того, чтобы нас обновить полностью, для этого и умер Христос на Кресте со словами: «Отте, в руки Твои предаю Дух Мой». И для этого Он умер и ради этого, тридневен, Он воскрес: для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в нас с вами, в каждого и каждую из нас!

Как важно не просто знать это, но пережить! Как важно, чтобы эта истина дошла до самых глубин нашего сердца, чтобы эта истина пронзила нас до самых глубин нашего «я», потому что только тогда обновляет нас вера, когда истина о Христе входит в самые глубины нашего «я». Давайте помнить об этом, братья и сестры. И давайте всегда прибегать к этим спасительным строкам Евангелия, в которых, не как в книге, которую, быть может, написал прекрасный писатель с огромным мастерством, а действительно — от сердца, не как в книге, которую, быть может, написал прекрасный писатель с огромным мастерством, но, местами как-то очень неумело, местами очень далеко от канонов литературы, но от всего сердца написано всё, что мы читали с вами!

Нет другой такой книги, как Евангелие. Потому что в Евангелии собрано именно то, что пережито, и то, что укоренилось глубоко-глубоко в сердце тех, кто были носителями этой евангельской правды, слышали, как проповедовал Христос, слышали Его Нагорную проповедь, другие Его притчи и слова, ходили за Ним по дорогам Галилеи, Самарии и Иудеи, пришли за Ним в Иерусалим и были рядом в дни Страстной седмицы.