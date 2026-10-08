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Чёртон - Небесные миры

Чёртон - Небесные миры
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, ISLAM, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

«Небесные миры. История Небес от начала времён» Тобиаса Чёртона — масштабное сравнительно-религиоведческое исследование истории человеческих представлений о Небе, загробном мире, вечности и трансцендентной реальности. Автор начинает не с готового определения Небес, а с принципиального различия между идеей и переживанием: люди наследуют культурные образы посмертия, но одновременно сообщают о мистическом опыте, который воспринимают как непосредственное соприкосновение с иной реальностью. Отсюда строится вся книга: Чёртон прослеживает, как древнейшие погребальные практики, месопотамские и египетские представления, зороастризм, индийские традиции, иудаизм, греческая философия, енохическая апокалиптика, учение Иисуса, гностицизм, ислам, Каббала, религии Америки, Океании и Африки, христианский мистицизм, спиритизм и современная массовая культура отвечали на один и тот же вопрос — существует ли область бытия, превосходящая земную жизнь, и каким образом человек может к ней приблизиться.

При всей энциклопедической широте это не нейтральная история религиозных идей. Чёртон соединяет сравнительное религиоведение с личной духовной автобиографией, философскими размышлениями и интересом к эзотерическим традициям. Его особенно занимают повторяющиеся мотивы: вертикальная структура космоса, восхождение души, небесные сферы, нравственный суд, свет, бессмертие, откровение, мистическое знание и превращение внешней космологии во внутреннюю духовную реальность. Древнее физическое Небо постепенно становится нравственным, мистическим и психологическим пространством. Завершая исторический обзор анализом коммунизма, католицизма, спиритизма, кино и современного секулярного сознания, автор возвращается к исходному вопросу уже в новой форме: нужны ли современному человеку Небеса после того, как астрономия лишила их привычного физического местоположения? Его ответ не сводится к догматическому утверждению. Скорее книга предлагает рассматривать Небеса как устойчивый человеческий способ говорить о предельном смысле, преображении и надежде, сохраняя при этом различие между верой, культурным образом и личным опытом.

Чёртон Тобиас – Небесные миры – История Небес от начала времён

М.: Касталия, 2026. — 364 с. Пер. с англ. Рината Измайлова; ред. София Черная.

ISBN 978-5-908182-14-0

Чёртон – Небесные миры – Содержание

  • Благодарности

  • Предисловие. Преподобный каноник Пол Гринуэлл

  • Введение. Невинный опыт, или Небо и я

Глава первая. Что внизу, то и вверху

Глава вторая. Небо как награда за добродетель

Глава третья. В землях Востока

Глава четвертая. Израиль

Глава пятая. Греция

Глава шестая. Новое небо: Книги Еноха

Глава седьмая. Иисус и Царство Небесное

Глава восьмая. Небеса у гностиков

Глава девятая. Римляне, кельты и некоторые непокоренные народы

Глава десятая. Небеса в Коране

Глава одиннадцатая. После рассеяния. Иудейские представления о Небесах

Глава двенадцатая. Небеса Америки

Глава тринадцатая. Небо и здоровье

Глава четырнадцатая. Якоб Беме, Парацельс и Небеса

Глава пятнадцатая. Океания

Глава шестнадцатая. Сведенборг и Блейк

Глава семнадцатая. Африка

Глава восемнадцатая. Аллан Кардек и спиритизм

Глава девятнадцатая. Коммунистическое и католическое представления о Небе

Глава двадцатая. Небо в кино

Глава двадцать первая. Нужны ли нам Небеса?

  • Библиография

Views 72
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2026
Author brat lexmak
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