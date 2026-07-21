Чертон - Гностики
По-гречески слово «гнозис» означает «знание». Гностики использовали его для обозначения духовного знания и верили, что знание способно избавить человека от зла материальной вселенной. Как мистическая версия христианской традиции, гностицизм подвергался давлению официальной церкви и потому до сих пор часто остается малоизвестным, непонятым или сведенным к набору еретических заблуждений.
Тобиас Чертон открывает гнозис широкому кругу любознательных читателей и стремится вернуть гностицизму собственную историю, не сводя его к еретическим главам ортодоксии. Отправной точкой книги становятся гностические евангелия из Наг-Хаммади, обнаруженные в 1945 году, но само повествование разворачивается гораздо шире: от раннехристианских споров и катарского Лангедока до герметической философии Возрождения, Блейка, розенкрейцеров и позднейших эзотерических движений.
Чертон Тобиас – Гностики
Пер. с англ. Татьяны Ледяевой; ред. Марии Нестеренко. – Касталия, 2026. – 296 с.
ISBN 978-5-908110-49-5
Чертон Тобиас – Гностики – Содержание
Предисловие
Благодарности
Часть первая. Грубые тела
Глава первая. Грубые тела
Погребение
Находка
Что случилось с текстами?
Тексты
Библиотеку Наг-Хаммади написал Бог?
Глава вторая. Высший разум
Второй век: беседа с Гансом Йонасом
Александрия
Герметисты
Глава третья. Безумие и богохульство
Что не так с гностицизмом?
Валентинианская теория
Конец первого великого гностического движения
Часть вторая. Добрые люди
Глава четвертая. Добрые люди
Источники
Катары XII века. От Лангедока к двоедушникам
Были ли катары гностиками?
Глава пятая. Таинственное путешествие
Лорак
Фанжо
Появление Доминика де Гусмана
Гилабер де Кастр
Переговоры
Минерв
Вайс
Инквизиция
Монсегюр
Осада Монсегюра
Сокровище Монсегюра
Трагедия в Монсегюре
Глава шестая. Что случилось с катарами?
Представляли ли катары угрозу обществу?
Так почему же катары подвергались преследованиям?
Почему же тогда катары исчезли?
Часть третья. Герметическая философия
Глава седьмая. Гермес прибывает во Флоренцию
Флоренция 1460
Глава восьмая. Пико делла Мирандола и достоинство человека
Достоинство человека
Глава девятая. Вечный Бог в бесконечной Природе
Глава десятая. Один символ, много слов
Джордано Бруно
Заключение. Бессмертное Евангелие
Глава одиннадцатая. Из мутных вод в реку Жизни
Мир без Бога
Человек-монстр
Уильям Блейк
Вечность в одном мгновении
Глава двенадцатая. Ты тоже из вечности
Розенкрейцеры
Новая эра: истоки братства
Тюбинген — Правда сделает вас свободными
Гносталгия
Масонская эпоха
Человек Мира
Приложение 1. Хронология
Приложение 2. Библиотека Наг-Хаммади
Список литературы
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