Чертон - Гностики

По-гречески слово «гнозис» означает «знание». Гностики использовали его для обозначения духовного знания и верили, что знание способно избавить человека от зла материальной вселенной. Как мистическая версия христианской традиции, гностицизм подвергался давлению официальной церкви и потому до сих пор часто остается малоизвестным, непонятым или сведенным к набору еретических заблуждений.

Тобиас Чертон открывает гнозис широкому кругу любознательных читателей и стремится вернуть гностицизму собственную историю, не сводя его к еретическим главам ортодоксии. Отправной точкой книги становятся гностические евангелия из Наг-Хаммади, обнаруженные в 1945 году, но само повествование разворачивается гораздо шире: от раннехристианских споров и катарского Лангедока до герметической философии Возрождения, Блейка, розенкрейцеров и позднейших эзотерических движений.

Чертон Тобиас – Гностики

Пер. с англ. Татьяны Ледяевой; ред. Марии Нестеренко. – Касталия, 2026. – 296 с.

ISBN 978-5-908110-49-5

Чертон Тобиас – Гностики – Содержание