Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том I
Книга Тобиаса Чёртона посвящена истории, содержанию и многовековому восприятию енохианской традиции — от возвращения «Первой книги Еноха» в европейский интеллектуальный оборот в XVIII–XIX веках до кумранских открытий и её воздействия на раннее христианство. Автор начинает с путешествий Джеймса Брюса, привёзшего из Эфиопии рукописи Еноха, прослеживает первые европейские переводы и исследования Ричарда Лоуренса и Р. Г. Чарльза, а затем подробно разбирает состав «Первой книги Еноха»: «Книгу Стражей», «Астрономическую книгу», «Видения сновидений», «Послание Еноха», фрагменты «Книги Ноя» и «Притчи Еноха». Особое внимание уделено падшим Стражам, происхождению демонов и зла, небесной космологии, эсхатологическому суду, фигурам Избранника и Сына человеческого и возможным связям этих представлений с формированием раннехристианской христологии.
Вторая и третья части переводят исследование из истории текста в историю религиозных идей. Чёртон рассматривает арамейские фрагменты Еноха среди свитков Мёртвого моря, спор о связи енохианской традиции с ессеями и Кумраном, «Книгу юбилеев» и «Завещания двенадцати патриархов», прямое цитирование Еноха в Послании Иуды и параллели с посланиями Петра. Далее анализируются славянская «Вторая книга Еноха», свидетельства Иустина, Афинагора, Иринея, Климента Александрийского, Оригена, Августина и Иакова Эдесского, а заключительная глава связывает греческую рукописную традицию Еноха с Панополисом и алхимиком Зосимой. Книга последовательно показывает, что енохианское наследие нельзя свести ни к маргинальному апокрифу, ни к поздней эзотерике: оно представляет собой один из существенных источников для понимания иудаизма эпохи Второго храма, происхождения ряда раннехристианских представлений и последующей истории мистической и эзотерической мысли.
Чёртон Тобиас – Раскрытие тайн книг Еноха – Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том I
Касталия, 2026. — 254 с.
ISBN 978-5-908182-17-1
Тобиас Чёртон – Раскрытие тайн книг Еноха – Содержание
Предисловие
Часть первая. Из Эфиопии
Глава 1. Брюс
Глава 2. Долгий путь к признанию
Глава 3. «Первая книга Еноха»
Замечания о переводе
Введение (главы 1–5)
«Книга Стражей»
«Астрономическая книга»
«Видения сновидений» (главы 83–90)
«Послание Еноха» (главы 91–105)
Фрагмент из «Книги Ноя» (главы 106–107)
Дополнение: глава 108
Глава 4. «Продолжение книги Еноха»
Притчи Еноха
Заключение
Глава 5. Дальнейшая история «Первой книги Еноха»
Р. Г. Чарльз: новый этап исследования
Часть вторая. Кумранская сенсация
Глава 6. Поразительные открытия
Семинар, посвящённый «Книге Еноха»
Гипотеза об ессеях
Иосиф Флавий и ессеи
Енохианско-ессейская гипотеза
Новая эпоха в Дане?
Дамаск
Часть третья. Восприятие Еноха в исторической перспективе
Глава 7. Обретение Еноха. Часть первая
«Книга юбилеев»
«Завещания двенадцати патриархов»
Глава 8. «Послание Иуды»
«Первое послание Петра», «Второе послание Петра» и «Первая Книга Еноха»
Глава 9. «Вторая книга Еноха»
Десять небес
«Вторая Книга Еноха» возвращается — теперь уже на коптском языке!
Глава 10. Свидетельства Отцов Церкви о Енохе, или... о том как «Книга Еноха» получила широкую известность
Глава 11. Панополис: Зосима, Енох и Гермес Трисмегист
Зосима Панополитанский: бич демонов
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