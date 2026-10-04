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Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том I

Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том I
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Алхимия, Эзотеризм

Книга Тобиаса Чёртона посвящена истории, содержанию и многовековому восприятию енохианской традиции — от возвращения «Первой книги Еноха» в европейский интеллектуальный оборот в XVIII–XIX веках до кумранских открытий и её воздействия на раннее христианство. Автор начинает с путешествий Джеймса Брюса, привёзшего из Эфиопии рукописи Еноха, прослеживает первые европейские переводы и исследования Ричарда Лоуренса и Р. Г. Чарльза, а затем подробно разбирает состав «Первой книги Еноха»: «Книгу Стражей», «Астрономическую книгу», «Видения сновидений», «Послание Еноха», фрагменты «Книги Ноя» и «Притчи Еноха». Особое внимание уделено падшим Стражам, происхождению демонов и зла, небесной космологии, эсхатологическому суду, фигурам Избранника и Сына человеческого и возможным связям этих представлений с формированием раннехристианской христологии.

Вторая и третья части переводят исследование из истории текста в историю религиозных идей. Чёртон рассматривает арамейские фрагменты Еноха среди свитков Мёртвого моря, спор о связи енохианской традиции с ессеями и Кумраном, «Книгу юбилеев» и «Завещания двенадцати патриархов», прямое цитирование Еноха в Послании Иуды и параллели с посланиями Петра. Далее анализируются славянская «Вторая книга Еноха», свидетельства Иустина, Афинагора, Иринея, Климента Александрийского, Оригена, Августина и Иакова Эдесского, а заключительная глава связывает греческую рукописную традицию Еноха с Панополисом и алхимиком Зосимой. Книга последовательно показывает, что енохианское наследие нельзя свести ни к маргинальному апокрифу, ни к поздней эзотерике: оно представляет собой один из существенных источников для понимания иудаизма эпохи Второго храма, происхождения ряда раннехристианских представлений и последующей истории мистической и эзотерической мысли.

Чёртон Тобиас – Раскрытие тайн книг Еноха – Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том I

Касталия, 2026. — 254 с.
ISBN 978-5-908182-17-1

Тобиас Чёртон – Раскрытие тайн книг Еноха – Содержание

  • Предисловие

  • Часть первая. Из Эфиопии

    • Глава 1. Брюс

    • Глава 2. Долгий путь к признанию

    • Глава 3. «Первая книга Еноха»

      • Замечания о переводе

      • Введение (главы 1–5)

      • «Книга Стражей»

      • «Астрономическая книга»

      • «Видения сновидений» (главы 83–90)

      • «Послание Еноха» (главы 91–105)

      • Фрагмент из «Книги Ноя» (главы 106–107)

      • Дополнение: глава 108

    • Глава 4. «Продолжение книги Еноха»

      • Притчи Еноха

      • Заключение

    • Глава 5. Дальнейшая история «Первой книги Еноха»

      • Р. Г. Чарльз: новый этап исследования

  • Часть вторая. Кумранская сенсация

    • Глава 6. Поразительные открытия

      • Семинар, посвящённый «Книге Еноха»

      • Гипотеза об ессеях

      • Иосиф Флавий и ессеи

      • Енохианско-ессейская гипотеза

      • Новая эпоха в Дане?

      • Дамаск

  • Часть третья. Восприятие Еноха в исторической перспективе

    • Глава 7. Обретение Еноха. Часть первая

      • «Книга юбилеев»

      • «Завещания двенадцати патриархов»

    • Глава 8. «Послание Иуды»

      • «Первое послание Петра», «Второе послание Петра» и «Первая Книга Еноха»

    • Глава 9. «Вторая книга Еноха»

      • Десять небес

      • «Вторая Книга Еноха» возвращается — теперь уже на коптском языке!

    • Глава 10. Свидетельства Отцов Церкви о Енохе, или... о том как «Книга Еноха» получила широкую известность

    • Глава 11. Панополис: Зосима, Енох и Гермес Трисмегист

      • Зосима Панополитанский: бич демонов

Views 71
Rating 5.0 / 5
Added 04.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (4)

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