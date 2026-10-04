Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том I

Книга Тобиаса Чёртона посвящена истории, содержанию и многовековому восприятию енохианской традиции — от возвращения «Первой книги Еноха» в европейский интеллектуальный оборот в XVIII–XIX веках до кумранских открытий и её воздействия на раннее христианство. Автор начинает с путешествий Джеймса Брюса, привёзшего из Эфиопии рукописи Еноха, прослеживает первые европейские переводы и исследования Ричарда Лоуренса и Р. Г. Чарльза, а затем подробно разбирает состав «Первой книги Еноха»: «Книгу Стражей», «Астрономическую книгу», «Видения сновидений», «Послание Еноха», фрагменты «Книги Ноя» и «Притчи Еноха». Особое внимание уделено падшим Стражам, происхождению демонов и зла, небесной космологии, эсхатологическому суду, фигурам Избранника и Сына человеческого и возможным связям этих представлений с формированием раннехристианской христологии.

Вторая и третья части переводят исследование из истории текста в историю религиозных идей. Чёртон рассматривает арамейские фрагменты Еноха среди свитков Мёртвого моря, спор о связи енохианской традиции с ессеями и Кумраном, «Книгу юбилеев» и «Завещания двенадцати патриархов», прямое цитирование Еноха в Послании Иуды и параллели с посланиями Петра. Далее анализируются славянская «Вторая книга Еноха», свидетельства Иустина, Афинагора, Иринея, Климента Александрийского, Оригена, Августина и Иакова Эдесского, а заключительная глава связывает греческую рукописную традицию Еноха с Панополисом и алхимиком Зосимой. Книга последовательно показывает, что енохианское наследие нельзя свести ни к маргинальному апокрифу, ни к поздней эзотерике: оно представляет собой один из существенных источников для понимания иудаизма эпохи Второго храма, происхождения ряда раннехристианских представлений и последующей истории мистической и эзотерической мысли.

Чёртон Тобиас – Раскрытие тайн книг Еноха – Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том I

Касталия, 2026. — 254 с.

ISBN 978-5-908182-17-1

Тобиас Чёртон – Раскрытие тайн книг Еноха – Содержание