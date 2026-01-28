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Цира - По следам египетских богов

Цира - По следам египетских богов
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft

Книга «По следам египетских богов» авторства Циры — это уникальное для русскоязычного пространства практическое руководство по кеметизму, современному прочтению древнеегипетской духовной традиции. Автор, прошедшая путь от детского увлечения «страной песков» до жреческого служения и создания культурного пространства «Уанэт», делится живым опытом восстановления связи с богами Египта в современных реалиях.

Издание представляет собой не просто теоретический обзор мифологии, а полноценное введение в традицию. Читатель познакомится с основами древнеегипетской космогонии, концепциями Маат (мирового порядка) и Исефет (хаоса), а также получит прикладные знания: от обустройства алтаря и правил подношений до проведения ритуалов и работы с кеметическим календарем. Особое внимание уделено истории проекта «Sun above my head» и развитию кеметического сообщества в России.

Книга наполнена личными переживаниями автора, что делает её глубоко искренней. В приложениях читатель найдет структурированный список наиболее известных божеств с их титулами, а также коллекцию древних гимнов и авторских воззваний. Это издание станет надежным спутником для тех, кто чувствует зов древних богов и ищет способ гармонично вплести мудрость Нильской долины в ткань своей повседневной жизни.

Цира — По следам египетских богов: введение в кеметизм

Москва: «Касталия», 2026. — 270 с.
ISBN 978-5-907969-80-3

Цира — По следам египетских богов — Содержание

  • Введение (Личная история: от детской коробки с котятами до зова Египта)

  • Глава 1–2. Кеметизм сегодня: Определение традиции, кеметизм в России и история проекта «Sun above my head».

  • Глава 3–5. Мироустройство: Космогония, борьба Маат и Исефет, представления о жизни после смерти.

  • Глава 6–9. Практика: Работа с календарем, обустройство алтаря, проведение ритуалов и искусство подношений.

  • Приложения:

  • I. Пантеон: Самые известные боги и их священные титулы.

  • II. Литургика: Древние египетские гимны и авторские воззвания для личной практики.

Views 437
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat Vadim
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