Книга «По следам египетских богов» авторства Циры — это уникальное для русскоязычного пространства практическое руководство по кеметизму, современному прочтению древнеегипетской духовной традиции. Автор, прошедшая путь от детского увлечения «страной песков» до жреческого служения и создания культурного пространства «Уанэт», делится живым опытом восстановления связи с богами Египта в современных реалиях.

Издание представляет собой не просто теоретический обзор мифологии, а полноценное введение в традицию. Читатель познакомится с основами древнеегипетской космогонии, концепциями Маат (мирового порядка) и Исефет (хаоса), а также получит прикладные знания: от обустройства алтаря и правил подношений до проведения ритуалов и работы с кеметическим календарем. Особое внимание уделено истории проекта «Sun above my head» и развитию кеметического сообщества в России.

Книга наполнена личными переживаниями автора, что делает её глубоко искренней. В приложениях читатель найдет структурированный список наиболее известных божеств с их титулами, а также коллекцию древних гимнов и авторских воззваний. Это издание станет надежным спутником для тех, кто чувствует зов древних богов и ищет способ гармонично вплести мудрость Нильской долины в ткань своей повседневной жизни.

Цира — По следам египетских богов: введение в кеметизм

Москва: «Касталия», 2026. — 270 с.

ISBN 978-5-907969-80-3

Цира — По следам египетских богов — Содержание