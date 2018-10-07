Свидания - Нужны ли границы - Генри Клауд - Джон Таунсенд

Клауд - Свидания - Нужны ли границы
Авторы показывают, как молодые люди могут лучше понять себя в эту пору и научиться понимать других людей.
Божье водительство в период ухаживания мужчины за женщиной абсолютно ничем не отличается от водительства в других аспектах человеческих отношений.
Вопрос не в том, встречаетесь вы с кем-нибудь или нет. Вопрос ставится таю «Какие черты вашего характера раскрываются во время свиданий, как вы меняетесь в процессе встреч с любимым человеком? Чем являются свидания для вас и для него? Как вы обращаетесь с тем, в кого влюблены? Чему учитесь, ходя на свидания?» Вы должны уметь дать свой ответ на эти и многие другие вопросы, библейский ответ на которые вполне однозначен. Основная суть всех вопросов — ваш личный духовный рост и ваше отношение к тому, кто рядом с вами.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Свидания - Нужны ли границы
Христианское издательство Триада, 2000
ISBN 5-86181-214-4 (рус.)
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Свидания - Нужны ли границы - Содержание
Часть 1: Вы и ваша границы
- 1. Какие границы могут быть установлены в пору свиданий?
- 2. Только правда; ничего, кроме правды
- 3. Идем на свидание вместе с Богом
- 4. Романтическое свидание не исцелит одинокое сердце
- 5. Не повторяйте ошибок прошлого
Часть 2: С кем следует встречаться?
- 6. Что можно и чего нельзя впускать в свою жизнь
- 7. Не влюбляйтесь в того, кто не может стать вашим другом
- 8. Не ломайте дружбу, насильно превращая ее в роман
- 9. Противоположности притягиваются: в чем кроется опасность?
Часть 3: Проблемы влюбленных: когда проблема в вас
- 10. Уступив один раз, будете расплачиваться всю жизнь
- 11. Когда стремитесь получить все сразу
- 12. Не идите ни у кого на поводу
- 13. Распрощайтесь с ложной надеждой
- 14. Положите конец поискам виновного
Часть 4: Проблемы влюбленных: когда проблема в вашем спутнике
- 15. Скажите неуважению «нет»
- 16. Убить в зародыше
- 17. Границы физической близости
- 18. Лишение свободы
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Свидания - Нужны ли границы - Зачем свидания?
Несколько лет назад я проводил семинар для людей, не состоящих в браке. После моего выступления одна женщина спросила:
— Доктор Клауд, какова библейская точка зрения на свидание?
Вопрос оказался таким неожиданным, что поначалу я даже подумал, что неправильно расслышал его. Я попросил женщину повторить вопрос, но он прозвучал точно так же, как и в первый раз.
Тогда я решил уточнить:
— А какой смысл вы вкладываете в понятие «библейская точка зрения»?
Женщина разъяснила:
— Я хочу понять: свидание мужчины и женщины является библейским понятием или нет.
Я подумал, что женщина шутит. Потом понял: нет. Не раз мне приходилось слышать вопросы о библейском взгляде на смертную казнь, на эйтаназию, но ни разу никто не задал вопрос о свиданиях влюбленных.
Подумав, я ответил:
— Не думаю, что Библия являет нам какое-то особое откровение по вопросу о свиданиях. Ходить на свидания — дело самих влюбленных. В Библии нет упоминаний о подобном роде человеческих занятий, так же как и о многих других. А вот о чем Библия говорит неоднократно — это о том, что следует быть человеком любящим и честным, неуклонно расти над собой во всем, чем бы вы ни занимались. Поэтому могу сказать однозначно: библейская точка зрения на свидания в большей степени отражает взгляд на самого человека и на развитие его личности. А ходит он на свидания или не ходит — это не важно. Требование Библии к свиданию может быть только одним — поведение влюбленных во время свидания должно быть святым. Божье водительство в период ухаживания мужчины за женщиной абсолютно ничем не отличается от водительства в других аспектах человеческих отношений. Вопрос не в том, встречаетесь вы с кем-нибудь или нет. Вопрос ставится таю «Какие черты вашего характера раскрываются во время свиданий, как вы меняетесь в процессе встреч с любимым человеком?
Чем являются свидания для вас и для него? Как вы обращаетесь с тем, в кого влюблены? Чему учитесь, ходя на свидания?» Вы должны уметь дать свой ответ на эти и многие другие вопросы, библейский ответ на которые вполне однозначен. Основная суть всех вопросов — ваш личный духовный рост и ваше отношение к тому, кто рядом с вами.
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