Свидания - Нужны ли границы - Генри Клауд - Джон Таунсенд

Авторы показывают, как молодые люди могут лучше понять себя в эту пору и научиться понимать других людей.

Божье водительство в период ухаживания мужчины за женщиной абсолютно ничем не отличается от водительства в других аспектах человеческих отношений.

Вопрос не в том, встречаетесь вы с кем-нибудь или нет. Вопрос ставится таю «Какие черты вашего характера раскрываются во время свиданий, как вы меняетесь в процессе встреч с любимым человеком? Чем являются свидания для вас и для него? Как вы обращаетесь с тем, в кого влюблены? Чему учитесь, ходя на свидания?» Вы должны уметь дать свой ответ на эти и многие другие вопросы, библейский ответ на которые вполне однозначен. Основная суть всех вопросов — ваш личный духовный рост и ваше отношение к тому, кто рядом с вами.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Свидания - Нужны ли границы

Христианское издательство Триада, 2000

ISBN 5-86181-214-4 (рус.)

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Свидания - Нужны ли границы - Содержание

Часть 1: Вы и ваша границы

1. Какие границы могут быть установлены в пору свиданий?

2. Только правда; ничего, кроме правды

3. Идем на свидание вместе с Богом

4. Романтическое свидание не исцелит одинокое сердце

5. Не повторяйте ошибок прошлого

Часть 2: С кем следует встречаться?

6. Что можно и чего нельзя впускать в свою жизнь

7. Не влюбляйтесь в того, кто не может стать вашим другом

8. Не ломайте дружбу, насильно превращая ее в роман

9. Противоположности притягиваются: в чем кроется опасность?

Часть 3: Проблемы влюбленных: когда проблема в вас

10. Уступив один раз, будете расплачиваться всю жизнь

11. Когда стремитесь получить все сразу

12. Не идите ни у кого на поводу

13. Распрощайтесь с ложной надеждой

14. Положите конец поискам виновного

Часть 4: Проблемы влюбленных: когда проблема в вашем спутнике

15. Скажите неуважению «нет»

16. Убить в зародыше

17. Границы физической близости

18. Лишение свободы

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Свидания - Нужны ли границы - Зачем свидания?