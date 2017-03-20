Эти рассказы и информация из истории Миссионерского союза «Свет на Востоке» не являются исчерпывающим историческим очерком. Это просто мои личные наблюдения и впечатления из многообразного и богатого событиями служения миссии и ее сотрудников.

Упоминание одного или другого сотрудника, а также умолчание о ком-то не означают какой-либо оценки важности или значимости служения того или другого сотрудника. Я рассказал о том, что мне бросилось в глаза, что особенным образом коснулось моего сердца и вызвало в нем какой-то особый отклик. Делюсь этим с читателями в надежде, что эти рассказы послужат им в благословение, а Господину миссии, Господину жатвы, как называл Себя Сам Христос, для славы.

Цорн Вальдемар - Краски истории: Рассказы

Корнталь: Свет на Востоке, 2010. 112 с.

ISBN 978-966-2089-33-2 (Укр.)

Цорн Вальдемар - Краски истории: Рассказы - Оглавление

Предисловие

Военнопленные

Внучка раввина

Мера любви

Храм

Дорогой друг!

Последнее интервью

Живительный феномен

Братская церковь

Сила Слова

Чудеса на Кавказе

Связь времен

Я видел Иисуса!

Эпилог

Основные принципы нашего служения

Декларация принципов сотрудничества

Цорн Вальдемар - Краски истории: Рассказы - Предисловие

Миссионерскому союзу «Свет на Востоке» — 90 лет. Собственно, ничего необычного. Есть более долголетние и более крупные миссионерские общества. И все же при чтении этой книги Вальдемара Цорна, многолетнего сотрудника нашей миссии, описывающего волнующие события из истории Миссионерского союза, читатель сразу заметит, что «Свет на Востоке» — это что-то особое; а именно: миссионерское общество, созданное в целях проповеди Евангелия русским солдатам в германских лагерях военнопленных.

И это в голодные годы после Первой мировой войны, когда население Германии терпело неимоверные лишения! То, что люди в то время, помимо своих забот и нужд, помимо страданий собственного народа, были способны увидеть бедственное положение пленных солдат врага и противника, — само по себе весьма удивительно. Но

то, что они при таких обстоятельствах просили своих сограждан жертвовать в поддержку России и русского народа, — представляется нам сегодня просто немыслимым. Это свидетельствует о том, какую великую любовь Бог вложил в сердца этих людей — любовь к народам России! Некоторые из тружеников миссии в данной книге появляются из мрака истории, подобно цветным мазкам на большой картине. Это необыкновенные, впечатляющие личности. Среди них — основатели миссии Вальтер Жак и Яков Крекер, военнопленные, люди, пригнанные на принудительные работы, проповедники, миссионеры, люди, провозящие контрабандой духовную литературу, мученики.

Это мужчины и женщины, которые посвятили свою жизнь Богу и которые сопровождали «Свет на Востоке» на протяжении прошедших 90 лет. И, вспоминая этих людей, формировавших путь Миссионерского союза, мы видим, что Иисус Христос был и есть Господин истории. Он сделал этот путь возможным, и Он вел миссию этим путем. Я нахожу для себя большое ободрение в том, что через мое служение в миссии «Свет на Востоке» могу участвовать в деле Божьем, которое Он десятилетиями совершал и сегодня еще совершает через отцов и матерей веры. Надеюсь, эта книга послужит ободрением и для Вас.

Мартин Хиршмюллер, председатель правления Миссионерского союза «Свет на Востоке»