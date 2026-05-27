Цыпин - Каноническое право

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, **History of Russian Orthodoxy, Educational

Настоящее издание представляет собой фундаментальный труд по церковному каноническому праву Русской Православной Церкви: от его истоков — римского и ветхозаветного права, правил Вселенских и отечественных Соборов — до Устава Русской Православной Церкви настоящего времени.

Книга также рассматривает каноническое право Католической и протестантских церквей, основные принципы взаимоотношений Русской Церкви с Российским государством и инославными Церквами. Издание предназначено для священнослужителей, студентов богословских учебных заведений, юристов и широкого круга православных читателей.

Цыпин Владислав – Каноническое право

Цыпин, Владислав Александрович, протоиерей. Каноническое право / протоиерей В. А. Цыпин. — 3-е изд., перераб. — Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2026. — 848 с.
ISBN 978-5-7533-2040-7

Цыпин Владислав – Каноническое право – Содержание

  1. Введение

    • Церковь и право

    • Материальные источники церковного права

    • Церковное право как наука

  2. Формальные источники церковного права

    • Священное Писание как источник церковного права

    • Источники церковного права доникейской эпохи

    • Каноны Вселенских и Поместных Соборов

    • Византийские, греческие и русские источники церковного права

  3. Церковное устройство

    • Состав Церкви

    • Клир и миряне

    • Иерархия церковной власти

    • Высшее управление в Поместных Церквах

    • Высшее управление в Русской Церкви

    • Епархиальное и приходское управление

  4. Церковная власть

    • Власть учения

    • Власть священнодействия

    • Власть управления

    • Церковный суд

  5. Церковные наказания

    • Наказания для мирян

    • Церковные наказания для духовных лиц

  6. Брачное право Церкви

    • Таинство брака

    • Заключение брака

    • Препятствия к браку

    • Христианская этика брака

    • Расторжение брака

  7. Церковное имущество и содержание духовенства

    • Церковное имущество

    • Объекты церковного имущества

    • Содержание духовенства

  8. Взаимоотношения Православной Церкви с инославными Церквами и нехристианскими религиями

    • Православная Церковь и инославные Церкви

    • Церковь и нехристианские религии

